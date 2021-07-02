Антитеррористические учения в Киеве: станция метро "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30

В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов станция "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8: 30 до 13:30.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В то же время отметим, что пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

В метрополитене принесли свои извинения за временные неудобства.

Напомним, по сообщению СБУ, в центре столице 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

Обучение проведет Антитеррористический центр при ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области совместно с Посольством Государства Израиль в Украине при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 июля СБУ проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Печерском районе Киева

Как говорится в сообщении, тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам, а также должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.