Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, касающийся усиления ответственности за нарушение требований режима пребывания в зоне отчуждения.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты проголосовали за основу законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

За такое решение - 269 присутствующих.

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Перед голосованием нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что законопроект требует доработки.

"Да, нужно повышать штрафы. Но сажать людей в тюрьму за то, что они находятся в зоне отчуждения, это ненормально", - подчеркнула она.

Закон авторства Кабинета Министров предусматривает, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.

Кроме того, перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.