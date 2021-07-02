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Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы

Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, касающийся усиления ответственности за нарушение требований режима пребывания в зоне отчуждения.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты проголосовали за основу законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

За такое решение - 269 присутствующих.

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Перед голосованием нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что законопроект требует доработки.

"Да, нужно повышать штрафы. Но сажать людей в тюрьму за то, что они находятся в зоне отчуждения, это ненормально", - подчеркнула она.

Закон авторства Кабинета Министров предусматривает, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.

Кроме того, перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.

Автор: 

ВР (29247) Чернобыль (512) Зона отчуждения (280) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+4
Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 4852
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02.07.2021 12:13
+3
ТЫПИЛЫ.
Отпугивает не размер штрафа, а неотвратимость наказания.
Вы хоть РАССТРЕЛОМ грозите, но если ловить будете 1 из 1000 - ни к чему это не приведет.
А штраф в 100 грн., но если попадаться будут 999 из 1000 - все порешает.
Но, конечно:
Увеличить штраф от вас же никаких лишних затрат и работы не требуется!
А вот наладить нормальные посты, патрули, обеспечить их техников, это же такие затраты и такое увеличение работы!....
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02.07.2021 12:17
+3
Зеленое стадо просто хочет стать монопольным владельцем этой зоны...и косить на этом бабло...
Это главная цель прихода к власти осла и его стада..
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02.07.2021 12:27
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Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 4852
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02.07.2021 12:13 Ответить
ТЫПИЛЫ.
Отпугивает не размер штрафа, а неотвратимость наказания.
Вы хоть РАССТРЕЛОМ грозите, но если ловить будете 1 из 1000 - ни к чему это не приведет.
А штраф в 100 грн., но если попадаться будут 999 из 1000 - все порешает.
Но, конечно:
Увеличить штраф от вас же никаких лишних затрат и работы не требуется!
А вот наладить нормальные посты, патрули, обеспечить их техников, это же такие затраты и такое увеличение работы!....
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02.07.2021 12:17 Ответить
Ну при таких штрафах у наявних патрулів різко збільшиться мотивація ловити порушників, щоб на місці з ними "порешать".
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02.07.2021 12:23 Ответить
Вариации на тему "как камеры автоматической фиксации влияют на кол-во ДТП?"
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02.07.2021 12:25 Ответить
Увеличивают штрафы и наказания тогда, когда хотят добиться результата НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ - только за счет запугивания.
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02.07.2021 12:19 Ответить
слуги хочуть грошей
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02.07.2021 12:21 Ответить
только по билетам от шифера. все остальные - преступники.
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02.07.2021 12:24 Ответить
Зеленое стадо просто хочет стать монопольным владельцем этой зоны...и косить на этом бабло...
Это главная цель прихода к власти осла и его стада..
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02.07.2021 12:27 Ответить
В жилье проникают, мусора выродки крышуют преступников, все норм
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02.07.2021 12:28 Ответить
Бывает всякое......Если в скрытой от глаз зоне затеять важное строительство,связанное с ядерной физикой, то посторонним там делать нечего! Можно и огонь на поражение открывать.
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02.07.2021 12:36 Ответить
На эту зону нацелена масса спутников...о любом "важном" стрлительстве будет известно в момент..
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02.07.2021 12:40 Ответить
Зачем же? Разве сверху увидишь, что именно строят.....центрифугу для обогащения урана или топливные сборки ? В мире давно научились пудрить мозги.
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02.07.2021 13:50 Ответить
Вы думаете о чем пишите? Где ядерная физика а где нынешняя власть?! На фото Арахамии посмотрите!
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02.07.2021 12:43 Ответить
Физика -это для примера. А ,зона простаивать не должна ! Там много чего можно ,ежели захотеть.
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02.07.2021 12:46 Ответить
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02.07.2021 15:19 Ответить
очень важное решение ..можно сказать решение века ..А как с другими штрафами ? Можно кучу уловок придумать
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02.07.2021 12:44 Ответить
для начала диктатура Зели потренируется на чернобыльской зоне, а после, после анализа реакции лохтората, проведя коррекции в проектах, соорудит "зону" по всей Украине..
и одноклеточные "желудки с глазами", свидетели секты "квартала, сватов и святого Г+Г" поддержат, можно не сомневаться..
наголосувалЫ, зебилы, блин..
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02.07.2021 12:46 Ответить
Я ще можу зрозуміти штрафи, посадки якщо звідти щось цуплять як сувенір. Але за те що змотався в "Зону" відправляти на посєленіє така собі ідея.
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02.07.2021 13:10 Ответить
Вообще-то хорошо, но мало. В прошлом году рынки, переходы и подворотни были завалены грибами из под Чернобыля. Я бы вместо штрафов растяжки там в лесах ставила.
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02.07.2021 16:14 Ответить
Наказывать нужно за хоз деятельность в зоне. И штрафы для это маловаты.
А сталкеры всякие пусть ходят. Сделать инструктаж, таксу за вход и контроль на выходе. И в бюджет копеечка будет. Или пусть селятся там, это их жизнь и их здоровье.
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02.07.2021 19:27 Ответить
 
 