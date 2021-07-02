Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, касающийся усиления ответственности за нарушение требований режима пребывания в зоне отчуждения.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, народные депутаты проголосовали за основу законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
За такое решение - 269 присутствующих.
Перед голосованием нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что законопроект требует доработки.
"Да, нужно повышать штрафы. Но сажать людей в тюрьму за то, что они находятся в зоне отчуждения, это ненормально", - подчеркнула она.
Закон авторства Кабинета Министров предусматривает, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.
Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.
Кроме того, перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.
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Отпугивает не размер штрафа, а неотвратимость наказания.
Вы хоть РАССТРЕЛОМ грозите, но если ловить будете 1 из 1000 - ни к чему это не приведет.
А штраф в 100 грн., но если попадаться будут 999 из 1000 - все порешает.
Но, конечно:
Увеличить штраф от вас же никаких лишних затрат и работы не требуется!
А вот наладить нормальные посты, патрули, обеспечить их техников, это же такие затраты и такое увеличение работы!....
Это главная цель прихода к власти осла и его стада..
и одноклеточные "желудки с глазами", свидетели секты "квартала, сватов и святого Г+Г" поддержат, можно не сомневаться..
наголосувалЫ, зебилы, блин..
А сталкеры всякие пусть ходят. Сделать инструктаж, таксу за вход и контроль на выходе. И в бюджет копеечка будет. Или пусть селятся там, это их жизнь и их здоровье.