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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Закон о коренных народах является мощнейшим инструментом по деоккупации Крыма, - адвокат Полозов

Закон о коренных народах является мощнейшим инструментом по деоккупации Крыма, - адвокат Полозов

Президентский законопроект о коренных народах вызвал бурную реакцию в Кремле и лично у президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Мало кто в России читал принятый Верховной Радой Украины закон "О коренных народах Украины". Больше ориентируются на мнение Путина, который его раскритиковал, поскольку там не указаны русские, что потенциально может нарушить их права. Открою страшную тайну. Украинцы в этом законе тоже не указаны", - отметил правозащитник.

По его словам, закон о коренных народах не охватывает права титульной нации и национальных меньшинств, имеющих собственные государственные образования.

"Истерика в Кремле прежде всего обусловлена тем, что закон предоставил права и возможности крымским татарам, большинство из которых проживает на оккупированной территории в Крыму. Данный закон является прологом к дальнейшему созданию национально-территориальной автономии в составе Украины. А это обстоятельство в совокупности с международно-правовым принципом права нации на самоопределение является мощнейшим инструментом по деоккупации захваченной территории. "Не твоя, вот и бесишься"", - подытожил адвокат.

Также читайте: Адвокат Полозов подал апелляцию на приговор "суда" оккупантов Чубарову

Автор: 

Крым (26389) россия (95546) крымские татары (2717) Полозов Николай (459) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+3
***** як прочитає що там написано, так і втече з Криму.
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02.07.2021 12:19
+3
Битва про яку на параші воліють не згадувати, а в радянський час було заборонено про неї писати. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Конотопська битва між військами гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Івана Виговського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Кримського ханату з одного боку і московським військом з іншого біля міста Конотоп.

Рано вранці 29 червня 1659 року невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська Пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, козаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими стрілами дали знак рушати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE орді та полякам, а самі всією армією розпочали контрнаступ на Пожарського. Побачивши пастку, Пожарський спробував відступити, але важка московська кіннота та артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля річки. В цей час з флангу вдарили кримці - московська армія опинилася в оточенні; почалася різанина. Впродовж решти 29 червня були знищені майже всі 30 000 війська Пожарського, а сам він захоплений у полон разом з князями Львовим, Ляпуновим, Бутурліним, Скуратовим, Куракіним та іншими. Полонених за звичаєм віддали кримськими татарам, які майже всіх немилосердно вирізали. Поставши зв'язаним перед ханом, Пожарський, за переказами літописців, плюнув йому в обличчя та обматюкав. За це кримські татари миттєво відтяли йому голову і відіслали її з полоненим до табору Трубецького.
Сам Трубецькой, почувши про розгром Пожарського, відкликав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ромодановського з облоги Конотопа та пізно ввечері почав відступ з України. Побачивши розвиток подій, Григорій Гуляницький вийшов з Конотопа і вдарив по армії Трубецького, що відступала, захопивши багато артилерії; сам Трубецькой ледве не загинув, був двічі поранений і втратив окрім частини артилерії ще бойові знамена, скарбницю й майже увесь обоз. Покінчивши із залишками військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пожарського , козаки й кримці продовжували переслідувати ворога у його відступі ще протягом трьох днів аж до московського кордону.
Загиблих козаків з обох сторін поховали в одній братській могилі, а на її місці поставили церкву на честь 40-ка мучеників Севастійських. Сьогодні це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF) Конотопський Вознесенський кафедральний собор , який люди за традицією і досі називають Сорокосвятською церквою.
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02.07.2021 13:18
+1
Вау!
И каким калибром этот закон стреляет?
Сколько оккупантов уже убил?
Сколько метров украинской земли с его помощью освободили и сколько освободят в ближайшие три года?
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02.07.2021 12:21
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***** як прочитає що там написано, так і втече з Криму.
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02.07.2021 12:19 Ответить
Такими темпами, как путин заселяет крым россиянами ...
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02.07.2021 12:22 Ответить
А я и не говорю о насильственном переселении. Я говорю о ЗАселении русскими с территории РФ. Я прекрасно знаю этнический состав Крыма, т.к. в 2006-2008 гг там работал.

Крым возвращать надо, т.к. аннексия Крыма - это чистейший бандитизм, воровство и подлость со стороны путина. Но возвращать его будет очень сложно. И эта сложность вызвана в т.ч. тем что 90% жителей Крыма этого не желают. И совершенно очевидно, что никакие "законы о коренных народах" на это не повлияют.
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02.07.2021 13:14 Ответить
Вау!
И каким калибром этот закон стреляет?
Сколько оккупантов уже убил?
Сколько метров украинской земли с его помощью освободили и сколько освободят в ближайшие три года?
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02.07.2021 12:21 Ответить
Русские свиньи по поводу закона собрались обратиться в ПАСЕ.
Повторяю: помойка, законодательно отменившая действие международных законов на территории своей мусорки, обращается в международные инстанции по вопросу устройства совершенно иной страны, учредительницы ООН.
У меня всё.
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02.07.2021 12:33 Ответить
Учредительницей ООН является Украинская Советская Социалистическая Республика.Учи матчасть ботоферма.
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02.07.2021 12:46 Ответить
Украина и сейчас советская республика: орган власти в стране - совет. Учи матчасть, русская свинья.
Название "Украина" было равносильно "Украинская ССР". Учи матчасть, русская свинья.
По Конституции СССР республики были суверенными государствами. Учи матчасть, русская свинья.
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02.07.2021 12:56 Ответить
мащнейший инструмент!)
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02.07.2021 12:37 Ответить
Если крымские татары этот закон поддержали, то в чем проблема.
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02.07.2021 12:45 Ответить
"Закон о коренных народах является мощнейшим инструментом по деоккупации Крыма, - адвокат Полозов"
_Мощнейшее словоблудие от Полозова...
" Открою страшную тайну. Украинцы в этом законе тоже не указаны" - А вот это - враждебное Украине действие!
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02.07.2021 12:45 Ответить
Этот адвокат свой диплом купил где-то в переходе.
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02.07.2021 12:47 Ответить
Вообще-то этот адвокат защищает крымских татар в Крыму. Полина видимо против этого?
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02.07.2021 12:55 Ответить
Ну и как этот закон будет действовать не на территории Украины? Теперь у татар в Крыму будет больше прав, Тюркский каганат построят?

Открою страшную тайну, их права ещё больше урежут.
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02.07.2021 12:49 Ответить
теперь будут урезать права коренных народов
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02.07.2021 12:51 Ответить
А с каких это пор Крым - "не на территории Украины"?
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02.07.2021 12:57 Ответить
Ну на территории Украины, так лучше? Съезди покачай там свои украинские права.
Болтологией занимаетесь, товарищ!
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02.07.2021 13:04 Ответить
Гитлер тоже считал Германией пространство от Атлантики до Волги.
А потом в канаве валялся...
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02.07.2021 13:09 Ответить
Битва про яку на параші воліють не згадувати, а в радянський час було заборонено про неї писати. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Конотопська битва між військами гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Івана Виговського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Кримського ханату з одного боку і московським військом з іншого біля міста Конотоп.

Рано вранці 29 червня 1659 року невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська Пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, козаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими стрілами дали знак рушати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE орді та полякам, а самі всією армією розпочали контрнаступ на Пожарського. Побачивши пастку, Пожарський спробував відступити, але важка московська кіннота та артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля річки. В цей час з флангу вдарили кримці - московська армія опинилася в оточенні; почалася різанина. Впродовж решти 29 червня були знищені майже всі 30 000 війська Пожарського, а сам він захоплений у полон разом з князями Львовим, Ляпуновим, Бутурліним, Скуратовим, Куракіним та іншими. Полонених за звичаєм віддали кримськими татарам, які майже всіх немилосердно вирізали. Поставши зв'язаним перед ханом, Пожарський, за переказами літописців, плюнув йому в обличчя та обматюкав. За це кримські татари миттєво відтяли йому голову і відіслали її з полоненим до табору Трубецького.
Сам Трубецькой, почувши про розгром Пожарського, відкликав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ромодановського з облоги Конотопа та пізно ввечері почав відступ з України. Побачивши розвиток подій, Григорій Гуляницький вийшов з Конотопа і вдарив по армії Трубецького, що відступала, захопивши багато артилерії; сам Трубецькой ледве не загинув, був двічі поранений і втратив окрім частини артилерії ще бойові знамена, скарбницю й майже увесь обоз. Покінчивши із залишками військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пожарського , козаки й кримці продовжували переслідувати ворога у його відступі ще протягом трьох днів аж до московського кордону.
Загиблих козаків з обох сторін поховали в одній братській могилі, а на її місці поставили церкву на честь 40-ка мучеників Севастійських. Сьогодні це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF) Конотопський Вознесенський кафедральний собор , який люди за традицією і досі називають Сорокосвятською церквою.
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02.07.2021 13:18 Ответить
Данный закон является прологом к дальнейшему созданию национально-территориальной автономии в составе Украины.
Источник: https://censor.net/ru/n3274715

Наконец крымские татары получат автономию.
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02.07.2021 15:13 Ответить
кримські татари мають право на автономію. але на весь Крим - не мають. Бо Крим без дніпровської води - пустеля. А ми, придніпровці, постаждали від затоплення з переселенням при будівництві дніпровських гес і дамб.
Усього дніпровськими водосховищами затоплено 709 900 га земель. З них 197 600 га - піщані землі та землі, не придатні для використання, 261 500- ліси та дрібнолісся, 177 600 - сіножаті та пасовища і 73 200 - орні землі, сади та садиби[3]. Також по всьому каскаду водосховищ затоплено і знищено понад 6 тисяч населених пунктів, понад 10 тисяч цвинтарів, переселено понад 3 млн людей[4].
З усього розкладу видно, що ту шкоду не компенсувати ніякими коштами.
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02.07.2021 16:26 Ответить
до речі: аби напоїти кримські землі водою, аби там жили два з половиною мільйона населення, нас переселили аж три мільйона. Оце все, що треба знати про ефективність совєтської влади.
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05.07.2021 14:01 Ответить
Закон про корінні народи є найпотужнішим інструментом із деокупації Криму, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 5960 https://censor.net/ru/user/489588 не фига , у меня , есть товарищ , так у него в Крыму бабушка жила , и говорила по Украински , и там таких в 80-х было много , как только канал построили народ туда потянулся
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02.07.2021 17:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/407315 , я извиняюсь , но нет земли не пригодной для земледелия .Приезжай к нам в Негев , сам увидишь
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02.07.2021 17:36 Ответить
ага, розігнався везти гірко зароблені гроші, аби побачити те, що можна побачити в ютубі.
Рослини ростуть і на космічних станціях. Якої якості і якою ціною - ось питання.
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05.07.2021 14:05 Ответить
 
 