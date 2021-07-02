Закон о коренных народах является мощнейшим инструментом по деоккупации Крыма, - адвокат Полозов
Президентский законопроект о коренных народах вызвал бурную реакцию в Кремле и лично у президента РФ Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
"Мало кто в России читал принятый Верховной Радой Украины закон "О коренных народах Украины". Больше ориентируются на мнение Путина, который его раскритиковал, поскольку там не указаны русские, что потенциально может нарушить их права. Открою страшную тайну. Украинцы в этом законе тоже не указаны", - отметил правозащитник.
По его словам, закон о коренных народах не охватывает права титульной нации и национальных меньшинств, имеющих собственные государственные образования.
"Истерика в Кремле прежде всего обусловлена тем, что закон предоставил права и возможности крымским татарам, большинство из которых проживает на оккупированной территории в Крыму. Данный закон является прологом к дальнейшему созданию национально-территориальной автономии в составе Украины. А это обстоятельство в совокупности с международно-правовым принципом права нации на самоопределение является мощнейшим инструментом по деоккупации захваченной территории. "Не твоя, вот и бесишься"", - подытожил адвокат.
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Крым возвращать надо, т.к. аннексия Крыма - это чистейший бандитизм, воровство и подлость со стороны путина. Но возвращать его будет очень сложно. И эта сложность вызвана в т.ч. тем что 90% жителей Крыма этого не желают. И совершенно очевидно, что никакие "законы о коренных народах" на это не повлияют.
И каким калибром этот закон стреляет?
Сколько оккупантов уже убил?
Сколько метров украинской земли с его помощью освободили и сколько освободят в ближайшие три года?
Повторяю: помойка, законодательно отменившая действие международных законов на территории своей мусорки, обращается в международные инстанции по вопросу устройства совершенно иной страны, учредительницы ООН.
У меня всё.
Название "Украина" было равносильно "Украинская ССР". Учи матчасть, русская свинья.
По Конституции СССР республики были суверенными государствами. Учи матчасть, русская свинья.
_Мощнейшее словоблудие от Полозова...
" Открою страшную тайну. Украинцы в этом законе тоже не указаны" - А вот это - враждебное Украине действие!
Открою страшную тайну, их права ещё больше урежут.
Болтологией занимаетесь, товарищ!
А потом в канаве валялся...
Рано вранці 29 червня 1659 року невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська Пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, козаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими стрілами дали знак рушати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE орді та полякам, а самі всією армією розпочали контрнаступ на Пожарського. Побачивши пастку, Пожарський спробував відступити, але важка московська кіннота та артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля річки. В цей час з флангу вдарили кримці - московська армія опинилася в оточенні; почалася різанина. Впродовж решти 29 червня були знищені майже всі 30 000 війська Пожарського, а сам він захоплений у полон разом з князями Львовим, Ляпуновим, Бутурліним, Скуратовим, Куракіним та іншими. Полонених за звичаєм віддали кримськими татарам, які майже всіх немилосердно вирізали. Поставши зв'язаним перед ханом, Пожарський, за переказами літописців, плюнув йому в обличчя та обматюкав. За це кримські татари миттєво відтяли йому голову і відіслали її з полоненим до табору Трубецького.
Сам Трубецькой, почувши про розгром Пожарського, відкликав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ромодановського з облоги Конотопа та пізно ввечері почав відступ з України. Побачивши розвиток подій, Григорій Гуляницький вийшов з Конотопа і вдарив по армії Трубецького, що відступала, захопивши багато артилерії; сам Трубецькой ледве не загинув, був двічі поранений і втратив окрім частини артилерії ще бойові знамена, скарбницю й майже увесь обоз. Покінчивши із залишками військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пожарського , козаки й кримці продовжували переслідувати ворога у його відступі ще протягом трьох днів аж до московського кордону.
Загиблих козаків з обох сторін поховали в одній братській могилі, а на її місці поставили церкву на честь 40-ка мучеників Севастійських. Сьогодні це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF) Конотопський Вознесенський кафедральний собор , який люди за традицією і досі називають Сорокосвятською церквою.
Источник: https://censor.net/ru/n3274715
Наконец крымские татары получат автономию.
Усього дніпровськими водосховищами затоплено 709 900 га земель. З них 197 600 га - піщані землі та землі, не придатні для використання, 261 500- ліси та дрібнолісся, 177 600 - сіножаті та пасовища і 73 200 - орні землі, сади та садиби[3]. Також по всьому каскаду водосховищ затоплено і знищено понад 6 тисяч населених пунктів, понад 10 тисяч цвинтарів, переселено понад 3 млн людей[4].
З усього розкладу видно, що ту шкоду не компенсувати ніякими коштами.
Рослини ростуть і на космічних станціях. Якої якості і якою ціною - ось питання.