"Закон о коренных народах является мощнейшим инструментом по деоккупации Крыма, - адвокат Полозов"

Президентский законопроект о коренных народах вызвал бурную реакцию в Кремле и лично у президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Мало кто в России читал принятый Верховной Радой Украины закон "О коренных народах Украины". Больше ориентируются на мнение Путина, который его раскритиковал, поскольку там не указаны русские, что потенциально может нарушить их права. Открою страшную тайну. Украинцы в этом законе тоже не указаны", - отметил правозащитник.

По его словам, закон о коренных народах не охватывает права титульной нации и национальных меньшинств, имеющих собственные государственные образования.

"Истерика в Кремле прежде всего обусловлена тем, что закон предоставил права и возможности крымским татарам, большинство из которых проживает на оккупированной территории в Крыму. Данный закон является прологом к дальнейшему созданию национально-территориальной автономии в составе Украины. А это обстоятельство в совокупности с международно-правовым принципом права нации на самоопределение является мощнейшим инструментом по деоккупации захваченной территории. "Не твоя, вот и бесишься"", - подытожил адвокат.

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