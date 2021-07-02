Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне: кому-то очень не нравится активность Украины в деле МН17, - Решетилова
Замгенпрокурора Максим Якубовский лишил замгенпрокурора Гюндуза Мамедова доступа к государственной тайне.
Об этом сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
"Если вы думаете, что трэш вокруг Департамента войны в Офисе Генерального прокурора закончился тем, что Венедиктова сначала передала Департамент Якубовскому, а потом забрала у Якубовского и отдала себе, то нет. Сегодня (1 июля. - Ред.) Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова. Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова", - заявила она.
"Что же происходит? Один мудрый человек посоветовал мне искать причины всех этих танцев вокруг Департамента и попытки устранить Мамедова в датах, которые приближаются. А что у нас в календаре? 17 июля годовщина сбивания боинга МН17. Гюндуз Мамедов возглавляет следственную группу от Украины в Joint Investigation Team. И его роль в процессе расследования по МН17, мягко говоря, чрезвычайно важна. Мое очень обоснованное подозрение в том, что кому-то очень не нравится активность Украины вокруг этого расследования. Поэтому правдами и неправдами эту активность нужно снизить. Сознательно ли это делают Венедиктова и Якубовский - сомневаюсь. Скорее, слепо выполняют чьи-то указания. Как бы там ни было, ситуация чрезвычайно угрожающая", - добавила Решетилова.
Ранее Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука. При этом Якубовский ранее в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что с 2012 по 2014 год, уволившись из прокуратуры, работал в в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе" Медведчука. Он говорит, что никогда не был членом этой организации просто помогал ей в разработке концепции законопроекта о борьбе с коррупцией. Также Якубовский фигурировал в журналистских расследованиях: по данным "Слідство.Info", его состояние не соответствует доходам.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи ти просто невдало висловився? Буває...
Зюзя хоче заглянути в дупу *******.
Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.
Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
Фрагмент 1 - Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: "Красавцы!" Потому он уточнил: "А, они защищались? Молодцы!"
Фрагмент 2 - "Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ"
Фрагмент 3 - На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: "Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру".