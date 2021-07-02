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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне: кому-то очень не нравится активность Украины в деле МН17, - Решетилова

Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне: кому-то очень не нравится активность Украины в деле МН17, - Решетилова

Замгенпрокурора Максим Якубовский лишил замгенпрокурора Гюндуза Мамедова доступа к государственной тайне.

Об этом сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете, что трэш вокруг Департамента войны в Офисе Генерального прокурора закончился тем, что Венедиктова сначала передала Департамент Якубовскому, а потом забрала у Якубовского и отдала себе, то нет. Сегодня (1 июля. - Ред.) Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова. Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука

"Что же происходит? Один мудрый человек посоветовал мне искать причины всех этих танцев вокруг Департамента и попытки устранить Мамедова в датах, которые приближаются. А что у нас в календаре? 17 июля годовщина сбивания боинга МН17. Гюндуз Мамедов возглавляет следственную группу от Украины в Joint Investigation Team. И его роль в процессе расследования по МН17, мягко говоря, чрезвычайно важна. Мое очень обоснованное подозрение в том, что кому-то очень не нравится активность Украины вокруг этого расследования. Поэтому правдами и неправдами эту активность нужно снизить. Сознательно ли это делают Венедиктова и Якубовский - сомневаюсь. Скорее, слепо выполняют чьи-то указания. Как бы там ни было, ситуация чрезвычайно угрожающая", - добавила Решетилова.

Ранее Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука. При этом Якубовский ранее в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что с 2012 по 2014 год, уволившись из прокуратуры, работал в в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе" Медведчука. Он говорит, что никогда не был членом этой организации просто помогал ей в разработке концепции законопроекта о борьбе с коррупцией. Также Якубовский фигурировал в журналистских расследованиях: по данным "Слідство.Info", его состояние не соответствует доходам.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне: кому-то очень не нравится активность Украины в деле МН17, - Решетилова 01

Автор: 

Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Мамедов Гюндуз (115) Решетилова Ольга (50) Венедиктова Ирина (726) Якубовский Максим (15) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+34
кому ще не зрозуміло, що зебільна банда - плоть від плоті регіанальна реінкарнація?
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02.07.2021 12:26
+28
зебилье, так почему же медведчук не сидит?
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02.07.2021 12:24
+19
Зе с Венедиктовой и Ермаком (агент РФ "Козырь") выполняют указания с Кремля - всюду назначают российскую агентуру
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02.07.2021 12:31
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зебилье, так почему же медведчук не сидит?
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02.07.2021 12:24 Ответить
Якубовський - https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis57mSjcTxAhXnhf0HHbM4B2gQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F09%2F10%2F7265947%2F&usg=AOvVaw2fti2meulaV20MNmZa8zsi Бывший соратник Медведчука стал замом Венедиктовой .
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02.07.2021 12:47 Ответить
Це ахтунг пісець ...ля)))) соратник Медведчука розслідуватиме злочини росії на Донбасі.....
Якубовський позбавив Мамедова доступу до держтаємниці: комусь дуже не подобається активність України у справі МН17, - Решетилова - Цензор.НЕТ 6821
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02.07.2021 12:59 Ответить
- напевно більше нікого не залишилось адекватних з "офісу" ...
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02.07.2021 13:09 Ответить
кому ще не зрозуміло, що зебільна банда - плоть від плоті регіанальна реінкарнація?
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02.07.2021 12:26 Ответить
ректаанальна
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02.07.2021 12:36 Ответить
"акакаяразніца"
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02.07.2021 12:38 Ответить
огпу - 2 функції (Конст. України) коли вже, зєсрань?
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02.07.2021 12:28 Ответить
Вірний друг Зєгундосіка заробляє собі і йому бали на тюрягу.
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02.07.2021 12:30 Ответить
Зе с Венедиктовой и Ермаком (агент РФ "Козырь") выполняют указания с Кремля - всюду назначают российскую агентуру
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02.07.2021 12:31 Ответить
Когда-то был материал , что военный прокурор Якубовский занимался контрабандой одесская область - Приднестровье .
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02.07.2021 13:19 Ответить
воно і військову прокуратуру херило
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02.07.2021 13:41 Ответить
А Мамедов, думаете, весь белый и пушистый? Ну так белые и пушистые не пробегают за несколько лет путь от заместителя прокурора Приморского района Одессы до заместителя Генерального прокурора.
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02.07.2021 14:31 Ответить
Коли вже чекати інтерв'ю шмарклі на г+г з зізнанням що ЗСУ збили МН17?
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02.07.2021 12:33 Ответить
Схоже, видача Цемаха кацапам була не разовою акцією.
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02.07.2021 12:34 Ответить
Ти сумнівався досі? Та ти ж чи не в числі перших всіх попереджав про це ще два роки тому!
Чи ти просто невдало висловився? Буває...
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02.07.2021 12:41 Ответить
Я в цьому не сумніваюся, можливо повторився )))
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02.07.2021 12:44 Ответить
Нелох всё надеется позаглядывать в глаза ***** и боится его обидеть, тот уже прямым текстом послал, а до этих всё не доходит...
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02.07.2021 12:36 Ответить
Ворог не дрімає, а діє. В оточенні ПРЕЗИДЕНТА України теж.
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02.07.2021 12:38 Ответить
"Скорее, слепо выполняют чьи-то указания".
Зюзя хоче заглянути в дупу *******.
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02.07.2021 12:41 Ответить
План Мааса: Україна отримує гарантії в прокачуванні певного обсягу російського газу в Європу, але не виступає проти «Північного потоку-2» та дає воду в Крим.

Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.

Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
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02.07.2021 12:43 Ответить
кажете в парашенки бізнес з мудачуком...друзенко, білецький, стерненко...ані з пари з вуст...кругом така муйня та зрадища...та прутень зелений патріотам дуже смакує
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02.07.2021 12:45 Ответить
В сети появилось аудио записи Зеленского в апреле 2014 г. в Донецке.
Фрагмент 1 - Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: "Красавцы!" Потому он уточнил: "А, они защищались? Молодцы!"
Фрагмент 2 - "Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ"
Фрагмент 3 - На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: "Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру".
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02.07.2021 12:59 Ответить
"При цьому Якубовський раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що з 2012 по 2014 рік, звільнившись з прокуратури, https://censor.net/ua/resonance/3246153/zastupnyk_genprokurora_maksym_yakubovskyyi_spravu_pro_vyluchennya_klistroniv_u_brygadah_ppo_zakryto Він каже, що ніколи не був членом цієї організації - просто допомагав їй в розробці концепції законопроєкту про боротьбу з корупцією." ----- это уже смешно звучит, уровень юмора перехлестывает даже Квартал 95. ПОМОГАТЬ МЕДВЕДЧУКУ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, аахахаха)))
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02.07.2021 12:59 Ответить
Реванш рашистов продолжается.
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02.07.2021 13:01 Ответить
Если сам президент сливает секреты и признается как ни в чем не бывало, не понес уголовную ответственность, это сигнал продажным шакалам продавать секреты параше. Наверняка они на перегонки сейчас это делают. Зеленский и его приспешники преуспевают в этом
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02.07.2021 15:09 Ответить
Про яку держтаємницю йде мова, коли перша особа зливає таємну інформацію по справі розвідників. Хто дав допуск до таємниці тій особі, яка злила інформацію?
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02.07.2021 15:09 Ответить
ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ КОРРУПЦИИ !!!
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02.07.2021 15:45 Ответить
Третій Майдан знищить Україну. Бо то вже буде не Майдан у воюючій країні.
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02.07.2021 15:52 Ответить
НАРОД НЕВОЗМОЖНО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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02.07.2021 16:12 Ответить
звідки стілки мерзоти вилазе, з усіх щелин лізуть с.ки
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02.07.2021 15:52 Ответить
Не знаю як кому, але мені хочеться розігнати абсолютно всіх і почати все з нуля.
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02.07.2021 22:54 Ответить
 
 