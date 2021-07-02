Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне: кому-то очень не нравится активность Украины в деле МН17, - Решетилова

Замгенпрокурора Максим Якубовский лишил замгенпрокурора Гюндуза Мамедова доступа к государственной тайне.

Об этом сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете, что трэш вокруг Департамента войны в Офисе Генерального прокурора закончился тем, что Венедиктова сначала передала Департамент Якубовскому, а потом забрала у Якубовского и отдала себе, то нет. Сегодня (1 июля. - Ред.) Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова. Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова", - заявила она.

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"Что же происходит? Один мудрый человек посоветовал мне искать причины всех этих танцев вокруг Департамента и попытки устранить Мамедова в датах, которые приближаются. А что у нас в календаре? 17 июля годовщина сбивания боинга МН17. Гюндуз Мамедов возглавляет следственную группу от Украины в Joint Investigation Team. И его роль в процессе расследования по МН17, мягко говоря, чрезвычайно важна. Мое очень обоснованное подозрение в том, что кому-то очень не нравится активность Украины вокруг этого расследования. Поэтому правдами и неправдами эту активность нужно снизить. Сознательно ли это делают Венедиктова и Якубовский - сомневаюсь. Скорее, слепо выполняют чьи-то указания. Как бы там ни было, ситуация чрезвычайно угрожающая", - добавила Решетилова.

Ранее Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука. При этом Якубовский ранее в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что с 2012 по 2014 год, уволившись из прокуратуры, работал в в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе" Медведчука. Он говорит, что никогда не был членом этой организации просто помогал ей в разработке концепции законопроекта о борьбе с коррупцией. Также Якубовский фигурировал в журналистских расследованиях: по данным "Слідство.Info", его состояние не соответствует доходам.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.