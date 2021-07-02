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Новости Коронавирус и карантин
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Накрыть может за ночь, - врач-инфекционист Голубовская считает, что уже сейчас нужно готовить клинические базы из-за штамма "Дельта"

Накрыть может за ночь, - врач-инфекционист Голубовская считает, что уже сейчас нужно готовить клинические базы из-за штамма

Нужно готовить клинические базы и вакцинироваться - нет оснований считать, что "Дельта"-штамм коронавируса не придет в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН рассказала заслуженный врач, главный инфекционист Ольга Голубовская

Врач отмечает, что в последние годы в Украине экспертное мнение властями далеко не всегда учитывается. А прогнозы экспертов в вопросе распространения инфекций крайне важны — ведь накрыть волной эпидемии может за ночь.

"И я на это все смотрю, как на королевство кривых зеркал, потому что в инфекционной патологии важен прогноз. И должен быть всеобъемлющим. Пусть он лучше не сбудется, но рассматриваются разные сценарии, как в противодействии, так и в лечении в новом каком-то, если что-то возникнет. Я вам приведу такой пример: все штаммы коронавируса — вы знаете, CDC, американцы, разделили на: штаммы, вызывающие интерес — это те штаммы, которые периодически возникают, их много циркулирует, но они не вызывают ни более тяжелые формы, ни распространяются быстрее, чем другие штаммы. Потом — штаммы, вызывающие озабоченность — так, 15 июня этого года CDC внесли "Дельта"-штамм, за которым они наблюдали полтора месяца, в список штаммов, вызывающих озабоченность. Это штаммы, которые ускользают от иммунитета, как вакцинального, так и природного, и гораздо интенсивнее передаются. Это означает, что нужно готовить клинические базы, потому что вы помните, как все быстро развивается. С сегодня на завтра - некогда думать. Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть. Я, когда читаю лекции студентам, всегда говорю: при инфекционных заболеваниях можно уснуть, а проснуться уже в совсем другой жизненной парадигме. И эти штаммы, которые могут ускользать от диагностических тест-систем и немножко устойчивы к нашему лечению, хуже отвечают на терапию", — рассказала Голубовская.

Также врач добавила, что не видит ни одной причины, почему бы "Дельта"-штамм не пришел в Украину, если все страны в этом задействованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Johnson&Johnson заявила об эффективности своей COVID-вакцины против штамма "дельта"

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+3
Банковую накрывает каждый день по несколько раз.
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02.07.2021 12:56
+2
ведь накрыть волной эпидемии может за ночь......!!!!
Если у вас эпидемия накрывает страну за ночь, то это ..НЕ ЭПИДЕМИЯ!!!, а...бактериологическая атака. Называйте вещи своими именами.
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02.07.2021 14:06
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02.07.2021 12:53 Ответить
Банковую накрывает каждый день по несколько раз.
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02.07.2021 12:56 Ответить
ведь накрыть волной эпидемии может за ночь......!!!!
Если у вас эпидемия накрывает страну за ночь, то это ..НЕ ЭПИДЕМИЯ!!!, а...бактериологическая атака. Называйте вещи своими именами.
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02.07.2021 14:06 Ответить
Полностью согласен
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02.07.2021 19:18 Ответить
вот погуляют на Атласє - і чєрєз нєдєлю накроєт
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02.07.2021 14:08 Ответить
Накрыть может в зависимости от того, что куришь.
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02.07.2021 14:58 Ответить
 
 