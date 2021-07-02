Разумков о продлении работы Рады для принятия закона о деолигархизации: "Это возможно"

Спикер Дмитрий Разумков допускает, что пленарная работа Верховной Рады может быть продолжена для принятия законопроекта о деолигархизации.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Теоретически это возможно. Для этого могут быть внесены изменения в календарный план Верховной Рады. По состоянию на сегодня таких предложений в формате постановлений не зарегистрировано, насколько мне известно", - ответил спикер.

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Разумков признался, что не обсуждал этот вопрос с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Накануне Арахамия заявил: Рада может продлить свою работу в июле на неделю, чтобы принять закон о деолигархизации.