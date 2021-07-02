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Разумков о продлении работы Рады для принятия закона о деолигархизации: "Это возможно"

Разумков о продлении работы Рады для принятия закона о деолигархизации:

Спикер Дмитрий Разумков допускает, что пленарная работа Верховной Рады может быть продолжена для принятия законопроекта о деолигархизации.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Теоретически это возможно. Для этого могут быть внесены изменения в календарный план Верховной Рады. По состоянию на сегодня таких предложений в формате постановлений не зарегистрировано, насколько мне известно", - ответил спикер.

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Разумков признался, что не обсуждал этот вопрос с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Накануне Арахамия заявил: Рада может продлить свою работу в июле на неделю, чтобы принять закон о деолигархизации.

Автор: 

ВР (29247) олигарх (1026) Разумков Дмитрий (1521)


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236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента/ Не торопится барыга Лероса опровергать гневно. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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02.07.2021 13:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/194442- Вас Сидоров старший, видно никогда не чистил как Сидорова младшего. От того у вас: что то с памятью моей стало...
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02.07.2021 13:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/194442- Вас Сидоров старший, видно никогда не чистил как Сидорова младшего. От того у вас: что то с памятью моей стало.../ Переведи.
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02.07.2021 13:17 Ответить
 
 