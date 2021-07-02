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Рада приняла историческое решение, поддержав реформу градостроительства, - "слуга народа" Шуляк

Рада приняла историческое решение, поддержав реформу градостроительства, -

Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, лежащих в основе реформы всей сферы градостроительства. Во время голосования 1 июля депутаты отдали за них 309 и 325 голосов соответственно.

Инициатор проектов, глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк заявила, что это историческое решение, которое позволит перевести отрасль в цифровизованную, контролируемую, публичную и законную плоскость, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" является основным, а №5656 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности" прописывает технические механизмы реализации новых норм.

Цель этих документов - максимально очистить строительный рынок от коррупции. В частности, регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить исключительно через электронную систему. В этой системе заказчик сможет самостоятельно зарегистрировать свое право, если все необходимые документы (такие как право на землю, соблюдение градостроительных норм, положительное заключение экспертизы и т.д.) уже занесены в е-систему или соответствующие реестры.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроекты о введении электронной системы регистрации прав на начало строительства, - "слуга народа" Шуляк

Также новые нормы позволят нотариусам и государственным регистраторам прав на недвижимое имущество регистрировать право на начало строительства. Однако проектную документацию на соответствие ДСН и другим нормам будут проверять исключительно специализированные экспертные организации, несущие повышенную ответственность.

"Соавторами этих законопроектов выступили 140 и 147 депутатов, что свидетельствует о большой поддержке реформы. Это и неудивительно, ведь законопроект №5655 позволит перевести строительный рынок на качественно новый уровень, а также ускорить реализацию президентской программы "Большая стройка", - говорит Шуляк.

Она добавила, что сейчас готовится третий проект из реформационного пакета, который будет касаться ответственности участников рынка. Его зарегистрируют в парламенте в июле этого года.

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Автор: 

ВР (29247) градостроительство (42) Шуляк Елена (86)


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Историческое решение и зеленое стадо...это не совместимо..
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02.07.2021 12:59 Ответить
Какие-то не убедительные, мелкие и сомнительные их "исторические решения".
Коррупцию, контрабанду, вырубку леса, вывоз янтаря давно "исторически пАбедили"...
"А воз и ныне там."
Коррупции, контрабанды, вырубки и вывоза только БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ.
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02.07.2021 13:02 Ответить
да влады, за все 30 лет, куда не плюнь - обязательно попадешь в историческое решение, вот только от этих исторических решений улучшений никаких, одни ухудшения, в глобальном смысле!
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02.07.2021 13:05 Ответить
Ви вже намалювали "історичний" великий герб України з левом, в якого обидві ногі ліві.

https://images.cnscdn.com/images/3/8/3/d/383dd34babcbd1166c62716163b0f1ae/original.jpg
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02.07.2021 13:06 Ответить
корона сверху символична - зе-паяц желает уподобиться королю.. ну или, хотя бы, московскому сцарю.
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02.07.2021 13:53 Ответить
Да, да. Просто коррупция теперь перетечёт на стадию заключения экспертиз и т.п.
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02.07.2021 13:43 Ответить
Появилась петиция об увольнении Кличко!
https://petition.president.gov.ua/petition/118994
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02.07.2021 13:59 Ответить
автор петиции - подоляк или ермак?
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02.07.2021 14:40 Ответить
наконец-то зебилы в Киеве снесут старье типа золотых ворот, печерской лавры, андреевской церкви... и на их месте поставят нормальные 50-этажные гулливеры с казино и блек джеком. а все благодаря новому закону о градостроительстве.
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02.07.2021 14:39 Ответить
 
 