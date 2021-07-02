"Давайте не забывать, что парад будет летом, в августе. Давайте людей как-то жалеть", - Разумков о марше женщин-военных на каблуках
Спикер Дмитрий Разумков призывает нормально разрешить вопрос о том, в чем должны быть на параде женщины-военнослужащие.
Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Спикер признался, что нормально относится, когда женщины ходят на каблуках.
"Но если мы говорим об армии, о параде, у нас предусмотрена форма, в которой это должно проходить с точки зрения логики и удобства. Давайте не забывать, что парад будет летом, в августе. Давайте людей как-то жалеть", - подчеркнул Разумков.
Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках.
Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.
Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.
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