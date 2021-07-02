РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13679 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 888 101

"Давайте не забывать, что парад будет летом, в августе. Давайте людей как-то жалеть", - Разумков о марше женщин-военных на каблуках

Спикер Дмитрий Разумков призывает нормально разрешить вопрос о том, в чем должны быть на параде женщины-военнослужащие.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер признался, что нормально относится, когда женщины ходят на каблуках.

"Но если мы говорим об армии, о параде, у нас предусмотрена форма, в которой это должно проходить с точки зрения логики и удобства. Давайте не забывать, что парад будет летом, в августе. Давайте людей как-то жалеть", - подчеркнул Разумков.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Читайте: На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

женщины (886) парад (634) военнослужащие (6139) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
зебилота создала проблему на ровном месте, - теперь "решают", всей синагогой
показать весь комментарий
02.07.2021 13:07
+20
Каблуки и купальники??????
показать весь комментарий
02.07.2021 13:05
+14
во дебил
показать весь комментарий
02.07.2021 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
верно.
показать весь комментарий
04.07.2021 01:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 