Голубовская о вакцинации: Это лучше сделать сейчас, когда уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад
Заслуженный врач, главный инфекционист Ольга Голубовская считает, что вакцинироваться лучше сейчас, когда уровень заболеваемости пошел на спад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщилаа в комментарии УНН.
"У нас сейчас уровень вакцинации населения достаточно низкий, но тем не менее заболевание приближается к показателям, которых не было с момента появления у нас первых случаев заболевания. Потому что это цикличный процесс. Сейчас нас напрягает действительно, когда "Дельта"-штамм этот придет — я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы, — поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться, потому что, когда люди вакцинируются в период быстрого роста и огромного количества заболевших — они себя подвергают дополнительному риску заражения", — пояснила медик.
Именно потому, по словам Голубовской, часто приходится слышать, как заболел буквально на днях вакцинированный человек.
"Потому что вокруг него очень много людей, которые инфицированы, и он подвергается большему риску заражения. Кстати, вакцинированные люди тоже должны понимать, что они по крайней мере в течение ближайшей недели должны себя максимально ограждать от излишних контактов, надевать маски и все такое — потому что они уязвимы. Человек после вакцинации входит в инфекционный процесс определенный", — пояснила инфекционист.
Голубовская настаивает на важности вакцинации, ведь она дает не только антитела (вопрос о стойкости, которых еще открыт), а формирует Т-клеточный иммунитет, который длится около двух лет.
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а те вакцины что закупили в китае - уже испортились:
Общее количество вакцин всех типов поступивших в Украину с начала 2021 года составляет 2.990 млн. доз. Это не считая неизвестного количества вакцины закупленного МВД во Франции, но партия там небольшая, около 70 тысяч.
По официальным данным всего вакцинаций: 1 599 348 (из которых повторно 204 038).
Крупная партия китайской вакцины, объемом 500 тысяч доз имеет срок годности до 01.07.2021 г.).
Через месяц в стране не будет фактически вакцин и общий уровень вакцинации составит 7-10% населения. Это полный провал.
Я одну причину точно вижу: любители солнца, песка и моря подвезут.
Сидить на відкатах з фармкомпаній, продукцію яких просуває для закупок за державні гроші.
Вакцинуватися треба взагалі, але для громадян України хіба китайською вакциною, а влада буде пфайзером.