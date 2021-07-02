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Новости Коронавирус и карантин
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Голубовская о вакцинации: Это лучше сделать сейчас, когда уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад

Голубовская о вакцинации: Это лучше сделать сейчас, когда уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад

Заслуженный врач, главный инфекционист Ольга Голубовская считает, что вакцинироваться лучше сейчас, когда уровень заболеваемости пошел на спад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщилаа в комментарии УНН.

"У нас сейчас уровень вакцинации населения достаточно низкий, но тем не менее заболевание приближается к показателям, которых не было с момента появления у нас первых случаев заболевания. Потому что это цикличный процесс. Сейчас нас напрягает действительно, когда "Дельта"-штамм этот придет — я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы, — поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться, потому что, когда люди вакцинируются в период быстрого роста и огромного количества заболевших — они себя подвергают дополнительному риску заражения", — пояснила медик.

Именно потому, по словам Голубовской, часто приходится слышать, как заболел буквально на днях вакцинированный человек.

"Потому что вокруг него очень много людей, которые инфицированы, и он подвергается большему риску заражения. Кстати, вакцинированные люди тоже должны понимать, что они по крайней мере в течение ближайшей недели должны себя максимально ограждать от излишних контактов, надевать маски и все такое — потому что они уязвимы. Человек после вакцинации входит в инфекционный процесс определенный", — пояснила инфекционист.

Голубовская настаивает на важности вакцинации, ведь она дает не только антитела (вопрос о стойкости, которых еще открыт), а формирует Т-клеточный иммунитет, который длится около двух лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накрыть может за ночь, - врач-инфекционист Голубовская считает, что уже сейчас нужно готовить клинические базы из-за штамма "Дельта"

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+4
Вакцинацию лучше реально делать летом , пока не началась осенняя волна
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02.07.2021 13:26
+3
Тим шмурдяком що вони завели в Україну? 95 квартал вакцинується Кайзером.
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02.07.2021 13:31
+2
а чем делать - когда зеленский и его друзья раздеребанили весь ковидный фонд на свои личные нужды?
а те вакцины что закупили в китае - уже испортились:

Общее количество вакцин всех типов поступивших в Украину с начала 2021 года составляет 2.990 млн. доз. Это не считая неизвестного количества вакцины закупленного МВД во Франции, но партия там небольшая, около 70 тысяч.
По официальным данным всего вакцинаций: 1 599 348 (из которых повторно 204 038).
Крупная партия китайской вакцины, объемом 500 тысяч доз имеет срок годности до 01.07.2021 г.).
Через месяц в стране не будет фактически вакцин и общий уровень вакцинации составит 7-10% населения. Это полный провал.
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02.07.2021 13:54
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Вакцинацию лучше реально делать летом , пока не началась осенняя волна
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02.07.2021 13:26 Ответить
Тим шмурдяком що вони завели в Україну? 95 квартал вакцинується Кайзером.
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02.07.2021 13:31 Ответить
а чем делать - когда зеленский и его друзья раздеребанили весь ковидный фонд на свои личные нужды?
а те вакцины что закупили в китае - уже испортились:

Общее количество вакцин всех типов поступивших в Украину с начала 2021 года составляет 2.990 млн. доз. Это не считая неизвестного количества вакцины закупленного МВД во Франции, но партия там небольшая, около 70 тысяч.
По официальным данным всего вакцинаций: 1 599 348 (из которых повторно 204 038).
Крупная партия китайской вакцины, объемом 500 тысяч доз имеет срок годности до 01.07.2021 г.).
Через месяц в стране не будет фактически вакцин и общий уровень вакцинации составит 7-10% населения. Это полный провал.
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02.07.2021 13:54 Ответить
желающих куча а вакцины нету-что она мелет!!!
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02.07.2021 15:39 Ответить
Сказала, что в первую неделю после вакцинации заболеешь даже быстрее, чем невакцинированный, а потом - как карта ляжет. Может да, может нет. Короче, преимущества вакцинации очевидны.
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02.07.2021 13:29 Ответить
В Израиле за прошлый месяц умерло от ковида 20 человек, в Украине 2000. Вот так карта ложится.
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02.07.2021 13:47 Ответить
Это если верить всему, что рассказывают по телевизору и украинской, капец какой непродажной статистике.
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02.07.2021 13:53 Ответить
О, так Вы тоже считаете, что статистика по смертям от ковида в Украине занижена, чтобы активней антиковидные деньги пилить!
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02.07.2021 13:58 Ответить
Вы снова напутали, Ватсон. Для того, чтобы получить больше денег на борьбу, нужно нагнать больше страху, т.е. завысить статистику и волать про всё пропало..
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02.07.2021 14:02 Ответить
Вы пьяны, Холмс! Когда деньги в бюджет уже заложены, надо максимально успокоить по поводу ковида, чтобы пустить их по нецелевому назначению.
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02.07.2021 14:05 Ответить
Т.е., выпросить на программу лимон, потом сказать, объявить, та ну нахер, у нас и так всё хорошо и положить его в карман? Тонкий план.
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02.07.2021 14:22 Ответить
Схематически так, но суммы намного больше, ну и кладут не прямо в карман, а пускают на неотложные задачи типа "Велике крадивныцтво", где победители тендеров - фирмы нужных людей.
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02.07.2021 14:31 Ответить
Сейчас нас напрягает действительно, когда "Дельта"-штамм этот придет - я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы


Я одну причину точно вижу: любители солнца, песка и моря подвезут.
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02.07.2021 13:32 Ответить
А чи знає пані Голубовська, що проти "Дельта"-штаму в Європі настійливо рекомендують після першої вакцини Астразенеки (причому європейського виробництва) обов'язково використовувати при другій вакцинації вакцину Біонтех? Ще раз передавайте гарячий привіт Клоуну і бидломасі, яка за нього голосувала - тепер вже точно можете хоча б "поржати", а те що буде гірше, можете навіть не сумніватися.
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02.07.2021 13:56 Ответить
На спад? Везде он опять поднимается и только у нас идет на спад
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02.07.2021 13:57 Ответить
Спасибо людям, что придумали нас - ботов. Мы тут спорим, посылаем, проклинает друг друга, а они давно уже окочурились.
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02.07.2021 14:13 Ответить
Ще одна зелена бл..дь зі своїм "експертною" порадою.
Сидить на відкатах з фармкомпаній, продукцію яких просуває для закупок за державні гроші.
Вакцинуватися треба взагалі, але для громадян України хіба китайською вакциною, а влада буде пфайзером.
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02.07.2021 19:25 Ответить
 
 