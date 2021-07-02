Голубовская о вакцинации: Это лучше сделать сейчас, когда уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад

Заслуженный врач, главный инфекционист Ольга Голубовская считает, что вакцинироваться лучше сейчас, когда уровень заболеваемости пошел на спад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщилаа в комментарии УНН.

"У нас сейчас уровень вакцинации населения достаточно низкий, но тем не менее заболевание приближается к показателям, которых не было с момента появления у нас первых случаев заболевания. Потому что это цикличный процесс. Сейчас нас напрягает действительно, когда "Дельта"-штамм этот придет — я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы, — поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться, потому что, когда люди вакцинируются в период быстрого роста и огромного количества заболевших — они себя подвергают дополнительному риску заражения", — пояснила медик.

Именно потому, по словам Голубовской, часто приходится слышать, как заболел буквально на днях вакцинированный человек.

"Потому что вокруг него очень много людей, которые инфицированы, и он подвергается большему риску заражения. Кстати, вакцинированные люди тоже должны понимать, что они по крайней мере в течение ближайшей недели должны себя максимально ограждать от излишних контактов, надевать маски и все такое — потому что они уязвимы. Человек после вакцинации входит в инфекционный процесс определенный", — пояснила инфекционист.

Голубовская настаивает на важности вакцинации, ведь она дает не только антитела (вопрос о стойкости, которых еще открыт), а формирует Т-клеточный иммунитет, который длится около двух лет.

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