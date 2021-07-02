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Новости Изменения Конституции
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Рабочая группа в Раде написала свой законопроект о большом гербе Украины, - Разумков

Рабочая группа в Раде написала свой законопроект о большом гербе Украины, - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков предполагает, что поддержит законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины.

Об этом он заявил на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"На базе Верховной Рады была создана рабочая группа, которой был написан законопроект о государственном гербе. Он отличается от того, который внес президент. Для того, чтобы он стал законом нужно набрать 300 голосов. То есть это не обычный закон. Я сейчас не готов сказать, какая позиция у депутатских фракций и групп относительного этого законопроекта. Желательно, чтобы были выполнены все нормы Конституции и у нас был большой герб", - подчеркнул Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе. ФОТО

Вместе с тем, спикер признался, что для него как для гражданина главным гербом является тризуб.

Ранее стало известно, что законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде. Позже ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе.

Автор: 

ВР (29247) герб (117) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+8
Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков - Цензор.НЕТ 1371
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02.07.2021 13:50
+7
ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО.В сети появилось аудио записи Зеленского в апреле 2014 г. в Донецке. Фрагмент 1 - Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: "Красавцы!" Потому он уточнил: "А, они защищались? Молодцы!" Фрагмент 2 - "Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ" Фрагмент 3 - На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: "Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру". https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI
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02.07.2021 13:41
+6
Чому тут дивуватися? Вся ЗЄко-***** має 2 ліві руки і ті ростуть з дупи.
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02.07.2021 13:57
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"Хоч хріново нам живеться, а .. герба мать хочеться".
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02.07.2021 13:40 Ответить
ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО.В сети появилось аудио записи Зеленского в апреле 2014 г. в Донецке. Фрагмент 1 - Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: "Красавцы!" Потому он уточнил: "А, они защищались? Молодцы!" Фрагмент 2 - "Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ" Фрагмент 3 - На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: "Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру". https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI
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02.07.2021 13:41 Ответить
Суки, у вас что, других дел нет, кроме как герб перерисовывать? Выплясываете вокруг него, вроде от этого жизнь в стране зависит. Патриоты. ****. Банда воров, вырядившихся в вышиванки.
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02.07.2021 13:42 Ответить
Не "Перерисовує" - вчіть Конституцію!

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
...
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
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02.07.2021 14:48 Ответить
І яка практична користь від мультяшного "Великого Державного Герба"? Чим не влаштовує золотистий тризуб на синьому фоні неба?
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02.07.2021 14:59 Ответить
Та я розумію, що для малоросів практичну цінність має тільки те, що можна на хліб намазати.
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02.07.2021 15:52 Ответить
А для тебе практичну цінність має тільки насаджування тебе на бутилку, чучєло лішнєхромосомноє!
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02.07.2021 23:07 Ответить
Ха-ха-ха - малорос мені, Українцю, щось про пляшку буде розповідати!
Взагалі з глузду народ з'їхав!
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02.07.2021 23:22 Ответить
Шо за корона там вверху? В честь короля Вавы I?
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02.07.2021 13:42 Ответить
Это герб на фото? Я конечно дико извиняюсь, но каким боком там лев, тигр или что о то стиот напротив козака? Да и экибана с короной сверху , уж больно мне двуглавую курицу напоминает с сопредельной территории...
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02.07.2021 13:43 Ответить
котик то с 2 левыми ногами мутант
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02.07.2021 13:49 Ответить
Котик или киса? И кто у нас котик и почему он в короне??? Или это тоже как то связано с тем что на днях в Одессе задержали крупную партию кокаина?
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02.07.2021 13:52 Ответить
с кокосом вы таки угадали связь прямая
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02.07.2021 13:54 Ответить
Чому тут дивуватися? Вся ЗЄко-***** має 2 ліві руки і ті ростуть з дупи.
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02.07.2021 13:57 Ответить
Шоб у них у всех еще и йух на лбу вырос!
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02.07.2021 13:59 Ответить
Когда Тризуб будет на Государственном Прапоре?
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02.07.2021 13:43 Ответить
мне не нравится! уберите свои потные грязные лапы от нашего герба.
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02.07.2021 13:44 Ответить
Кому и кобыла невеста!
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02.07.2021 13:55 Ответить
Лев какой то деффективный...у него две заднии лапы левые..😀
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02.07.2021 13:47 Ответить
Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков - Цензор.НЕТ 1371
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02.07.2021 13:50 Ответить
Ни дня без зашкваров! У нашего гидранта прямо талант вступать в какашки!
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02.07.2021 13:53 Ответить
чем старше герб тем он проще
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02.07.2021 14:17 Ответить
Можна об'єднати минуле і ********** (замість коронованої кішки намалювати бійця АТО), а замість великої корони - плетений український вінок.
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02.07.2021 17:29 Ответить
создана рабочая группа, которой был написан законопроект о государственном гербе. Он отличается от того, который внес президент. Для того, чтобы он стал законом нужно набрать 300 (!) голосов. / Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля". Кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
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02.07.2021 13:56 Ответить
это все не к добру, вот посмотрите, малоросс нам еще и гимн корявый навяжет.
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02.07.2021 14:13 Ответить
Если не предвзято ,то последний вариант лучший из всех. Нужен ли он нам ?-Это вопрос. Его внедрение будет стоить не мало...
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02.07.2021 14:16 Ответить
Это все отвлечение от того, что зеленые в главном страшно гадят Украине. Незамедлительно необходимы внеочередные выборы под главным принципом: Только не Зе и не его партия. Они ведут страну к катастрофе.
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02.07.2021 14:33 Ответить
И следующие, внеочередные, выборы должны быть по новому демократическому закону. А не по олигархическому, по которому места в бюллетенях скупают за многомиллионный дикий залог ставленники олигархии. Это в закон введено Кучмой в качестве главной базы для создания и укрепления олигархии. Нигде в мире такого нет. И до сих пор этот залог страшно гадит стране и народу.
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02.07.2021 14:52 Ответить
ця потвора продовжує цинічно насміхатись з України
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02.07.2021 14:44 Ответить
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. После этого правящий Украиной кодлан решил что пройдёт любая туфта , любая трёхходовка Коломойского. Буратина -Зеленский вносит в ВР Большой герб и закон о нём. А герб то не правильный - замечают внимательные читатели. Герб и закон Буратины не правильный, рыдает Пьеро-Разумков.И исправляет герб и закон.Но теперь для закона нужно 300 голосов. Их, 300 голосов, естественно, нет. Ой-ой-ой , заламывают руки Буратина и Пьеро.И, рыдая, уносят герб и закон в чулан. Обманули дурака (украинца) на четыре кулака, смеются три друга: Коломойский, Шаломов и Нетаньяха.
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02.07.2021 14:55 Ответить
А во вчерашнем телешоу с ведущей Влащенко было голосование телезрителей. Поддержка "Рынка земли" - 13%, против87%.
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02.07.2021 15:04 Ответить
Пора проводить конкурс - КТО ЗАТКНЕТ ЭТОТ ФОНТАН?
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02.07.2021 15:08 Ответить
 
 