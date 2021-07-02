Рабочая группа в Раде написала свой законопроект о большом гербе Украины, - Разумков
Спикер Дмитрий Разумков предполагает, что поддержит законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины.
Об этом он заявил на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"На базе Верховной Рады была создана рабочая группа, которой был написан законопроект о государственном гербе. Он отличается от того, который внес президент. Для того, чтобы он стал законом нужно набрать 300 голосов. То есть это не обычный закон. Я сейчас не готов сказать, какая позиция у депутатских фракций и групп относительного этого законопроекта. Желательно, чтобы были выполнены все нормы Конституции и у нас был большой герб", - подчеркнул Разумков.
Вместе с тем, спикер признался, что для него как для гражданина главным гербом является тризуб.
Ранее стало известно, что законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде. Позже ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе.
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