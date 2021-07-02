За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 194 новых случая, выздоровели 179 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 194 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"194 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5 195 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 213", - сообщил Кличко.

Заболели 117 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 70 мужчин в возрасте от 23 до 75 лет. А также 4 девочки от 11 до 13 лет и 3 мальчика от одного до 9 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 14 больных коронавирусом. А также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 179 человек. В целом коронавирус преодолели 205 036 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 53, в Днепровском - 37, в Соломенском районе - 30 случаев", - отметил Кличко.

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