РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13808 посетителей онлайн
Новости
12 153 34

В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов: Должность официально упразднили

В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов: Должность официально упразднили

С 1 июля в наземном городском транспорте Киева уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в "Киевпастрансе".

Часть коллектива будет переведена на другую должность.

"Должность кондуктора официально упразднена с сегодняшнего дня. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте", - говорится в сообщении.

В предприятии отмечают, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходят на работу контролерами по возрасту. На предприятии отмечают, что призывают пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах.

Также читайте: Скорость электросамокатов в Киеве ограничат до 20 км/ч

Автор: 

Киев (25524) Киевпастранс (121) проезд (309) транспорт (1758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014


https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014

Олександр Погребиський

@nasia014

·https://twitter.com/nasia014/status/1410636796711555074 18 год

Сьогодні ВРУ проголосувало законопроект 5600. А це значить що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація… Зелена команда руйнує все на своєму шляху….
показать весь комментарий
02.07.2021 13:57
+12
Значит билеты продавать будут водители.
Ждём роста ДТП.
За рулём, в маске, ещё и пассажиров обилечивать - высший пилотаж.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:04
+12
Ідіот клептоман при владі...
Що буде з країною..
показать весь комментарий
02.07.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014


https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014

Олександр Погребиський

@nasia014

·https://twitter.com/nasia014/status/1410636796711555074 18 год

Сьогодні ВРУ проголосувало законопроект 5600. А це значить що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація… Зелена команда руйнує все на своєму шляху….
показать весь комментарий
02.07.2021 13:57 Ответить
ЗЕ узурпував владу.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:03 Ответить
Ідіот клептоман при владі...
Що буде з країною..
показать весь комментарий
02.07.2021 14:05 Ответить
Зеленых не волнует судьба страны, они здесь лишь на заработках и украинцами себя не считают.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:35 Ответить
...сказал коричневый под проксёй )))
показать весь комментарий
02.07.2021 21:12 Ответить
Значит билеты продавать будут водители.
Ждём роста ДТП.
За рулём, в маске, ещё и пассажиров обилечивать - высший пилотаж.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:04 Ответить
главное маску приплести. она ж так мешает управлению!
дтп не вырастет, а вот движение замедлится.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:05 Ответить
5 минут не мешает.
А пол дня за рулём в душном городе и нервными пассажирами...
Давай у водителей спросим, как оно - в маске пол дня.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:08 Ответить
У кабіні, за закритими дверима ? У масці ? Точно ?
показать весь комментарий
02.07.2021 14:26 Ответить
всегда угораю с подобных доводов. потому что в больнице наверняка дышать будет легче. вот так :

У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів: Посаду офіційно скасували - Цензор.НЕТ 4492
показать весь комментарий
02.07.2021 21:11 Ответить
А Ви посидьте в масці хоча б 8 годин. Просто посидьте, нічого не роблячи.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:31 Ответить
и посижу и похожу. то шо интубация мне нафиг не надо. и дышать через ивл придется гораздо дольше, чем 8 часов. ну конечно, это не в 100% случаев, но лично я рисковать не хочу.
показать весь комментарий
04.07.2021 00:12 Ответить
Со временем можно расширить ассортимент. Кроме билетов продавать пиво, сигареты и презервативы. Последнее в переполненном транспорте особенно актуально. Плюс можно на сдачу давать тем, кто покупая один билетик даёт 200 грн.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:09 Ответить
Вот ты нам и рассказал о своих главных потребностях.
Только, Дед, зачем тебе презервативы?
Чтобы пиво в бутылке не выдыхалось?
показать весь комментарий
02.07.2021 14:11 Ответить
Вместо носков в дождливую погоду одеваю.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:12 Ответить
Давай по теме и без больных фантазий.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:14 Ответить
Так чітко по темі. Ви запитали - він конкретно відповів.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:32 Ответить
Тут не важно, кто будет продавать билеты. Акцент сделан на то, что убрали продающих и увеличили проверяющих. Упор сделан на увеличение штрафов.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:29 Ответить
Маячня. Квитки мало хто купляє. Кондуктор тепер контролює сплату проїзду лише за звуком сі бемоль від валідатора і робить відчайдушну рекламу своїм паперовим квиткам.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:35 Ответить
У Києві паперовий квиток придбаває один із кількох десятків пасажирів. У всіх картки та смартафони. А от кондуктор став би у нагоді щоби знайти механічний діркокол, тепер він один на увесь автобус і зазвичай захований десь серед гаджетів та кондиціонерів.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:30 Ответить
Нормальная адженда, - все на биржу труда!
показать весь комментарий
02.07.2021 14:07 Ответить
Да там 60% пенсіонери були.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:27 Ответить
шмэгаль уже 500 000 рабочих мест создал, так что работ будет навалом.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:31 Ответить
Это все так, токо для покупки билетов нужны еще и повсеместно установленные автоматы. А на самом деле их с гулькин нос. Как со времен СССР -решают проблему через задний проход.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:32 Ответить
Шановнэ панство, а что сейчас в киевском транспорте для проезда? Смарт карта как в метро? И работает ли карта от метро в трамваях и проч.. или надо отдельные карты? И что в маршрутках? Как обычно грязный нал?
Спасибо!
показать весь комментарий
02.07.2021 14:47 Ответить
Кондукторов переименовали в колекторов.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:51 Ответить
Господи! як добре що маю крихітну ашку...
показать весь комментарий
02.07.2021 15:06 Ответить
Усилят командой боксеров. Клычко своих решил пристроить, да и киевлянам надо привыкать к побоям... Холодная зима на носу, что бы сидели тихо...
показать весь комментарий
02.07.2021 15:43 Ответить
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИХ НЕОБХОДИМО ПОСЛАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ПРИРОДУ !!!
показать весь комментарий
02.07.2021 15:49 Ответить
Вообще это глупость и скоро мы все будем свидетелями. Ну "силовик" Клячко решил "да будет так". А в случае когда трамвай попадает в ДТП это вообще катастрофа. Водитель не дееспособен, а кондуктор исполняет старую песню "пройдите граждане вперёд" НО теперь уже стоя на остановке, будучи безработным и голым как абориген. Для начала пусть Виталя откажется от секретарш, ну вроде как не нужны, а потом в Борисполе сократят всех стюардес, а вместо этого всем пассажирам выдадут парашюты, под слоган "спасение утопающих дело рук утопающих. Браво Виталя, шоколадный цирк уехал, а клоуны кое где у нас порой остались.
показать весь комментарий
02.07.2021 17:47 Ответить
Почалося 2-ге півріччя 21 року 21 століття ...
А тут - ще потрібні кондуктори
Тільки не кажіть , що є старші люди , які вміють тільки готівкою - вони вже усі давно пенсіонери - які і їздять задурно ...
У мене самого до пенсії - меньше 5 місяців ...
А контролери - таки потрібні , бо час йде , а халявщиків хватає
показать весь комментарий
02.07.2021 18:48 Ответить
Бажаю Вам попасти в ситуацію, коли по якійсь причині оплата безналом просто не спрацює, а тут зайдуть оті самі переведені кондуктори. Бачив не раз, як у трамваї пробували заплатити по кюар-коду, а воно - пук.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:47 Ответить
С 1 июля в наземном городском транспорте Киева уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах. Источник: https://censor.net/ru/n3274748

З чим Киїів і поздоровляю...
показать весь комментарий
02.07.2021 21:49 Ответить
Буде так. Водій продає квитки. Настрій - припіднятий. Щоб більше "обілетити", вхід-вихід виключно через передні двері. Решту дверей водій не відчиняє. Взагалі. Люди шоркаються вздовж трамвая-тролейбуса-автобуса сюди-туди, піднімаючи один одному настрій ліктями та інтенсивно поширюючи ковід. Другому допомагає також погане провітрювання транспорту. Літом, правда, частково будуть спасати відчинені вікна. Це реальна картина Дніпра. Київ, привіт!
показать весь комментарий
03.07.2021 07:42 Ответить
 
 