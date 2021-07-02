В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов: Должность официально упразднили

С 1 июля в наземном городском транспорте Киева уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в "Киевпастрансе".

Часть коллектива будет переведена на другую должность.

"Должность кондуктора официально упразднена с сегодняшнего дня. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте", - говорится в сообщении.

В предприятии отмечают, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходят на работу контролерами по возрасту. На предприятии отмечают, что призывают пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах.

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