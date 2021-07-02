В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов: Должность официально упразднили
С 1 июля в наземном городском транспорте Киева уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в "Киевпастрансе".
Часть коллектива будет переведена на другую должность.
"Должность кондуктора официально упразднена с сегодняшнего дня. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте", - говорится в сообщении.
В предприятии отмечают, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходят на работу контролерами по возрасту. На предприятии отмечают, что призывают пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах.
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Олександр Погребиський
@nasia014
·https://twitter.com/nasia014/status/1410636796711555074 18 год
Сьогодні ВРУ проголосувало законопроект 5600. А це значить що акцизний збір тепер не буде залишатись у місцевому бюджеті, гудбай децентралізація… Зелена команда руйнує все на своєму шляху….
Що буде з країною..
Ждём роста ДТП.
За рулём, в маске, ещё и пассажиров обилечивать - высший пилотаж.
дтп не вырастет, а вот движение замедлится.
А пол дня за рулём в душном городе и нервными пассажирами...
Давай у водителей спросим, как оно - в маске пол дня.
Только, Дед, зачем тебе презервативы?
Чтобы пиво в бутылке не выдыхалось?
Спасибо!
А тут - ще потрібні кондуктори
Тільки не кажіть , що є старші люди , які вміють тільки готівкою - вони вже усі давно пенсіонери - які і їздять задурно ...
У мене самого до пенсії - меньше 5 місяців ...
А контролери - таки потрібні , бо час йде , а халявщиків хватає
З чим Киїів і поздоровляю...