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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток войска РФ уже 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя 122-мм артсистемы и запрещенные минометы. Боевых потерь нет

С начала суток войска РФ уже 10 раз нарушили режим

С начала текущих суток, 2 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано десять случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в районе Золотого-4 и населенного пункта Пески враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 82-мм калибра.

Возле населенного пункта Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Авдеевки противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-мм, 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на действия российско-оккупационных войск через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.

Минобороны (9333) обстрел (27165) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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ВСУ-парадом,заняты( на пидборах).
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02.07.2021 14:07 Ответить
В країні війна, а говнокомандуюче готує шоу-парад.
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02.07.2021 14:08 Ответить
Та ХВАТИТ уже дрочить этот "режим тишины"!!!!
Его никогда НЕ БЫЛО и НЕТ.
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02.07.2021 14:14 Ответить
Кожен день Золоте 4 , то не лох вже повернув війська на позиції ??
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02.07.2021 14:20 Ответить
 
 