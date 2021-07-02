В Кремле оскорбились из-за слов Зеленского о разности народов: Подготовка к встрече двух лидеров не ведется

Никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что слова Зеленского о разности народов двух стран "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.

"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - подчеркнул Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии отметил, что не считает украинский народ недружественным. Он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.

Зеленский не согласился с таким подходом и в ответ сказал, что если бы украинцы и русские были бы "одним народом", то в Москве все пользовались бы гривней, а над Госдумой РФ развевался желто-голубой флаг