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В Кремле оскорбились из-за слов Зеленского о разности народов: Подготовка к встрече двух лидеров не ведется

В Кремле оскорбились из-за слов Зеленского о разности народов: Подготовка к встрече двух лидеров не ведется

Никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что слова Зеленского о разности народов двух стран "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.

"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - подчеркнул Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии отметил, что не считает украинский народ недружественным. Он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.

Зеленский не согласился с таким подходом и в ответ сказал, что если бы украинцы и русские были бы "одним народом", то в Москве все пользовались бы гривней, а над Госдумой РФ развевался желто-голубой флаг

Зеленский Владимир (20365) переговоры (4961) Песков Дмитрий (1877) путин владимир (31270)


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Топ комментарии
+30
У Кремлі образилися через слова Зеленського про різницю народів: підготовка до зустрічі двох лідерів не ведеться - Цензор.НЕТ 7367
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02.07.2021 14:51
+26
Милые бранятся...
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02.07.2021 14:27
+19
Нафіг та зустріч двох Х..лів, якщо агент "козир" чудово виконує свою роботу.
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02.07.2021 14:28
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А кто такие "русские" вообще? У них есть своя область или регион, где они проживают? Если имеется в виду "россияне", то вот например чукча или удмурт - они россияне. Но чукча никак не может быть одним народом с украинцами, вообще другие корни. А что касается общей истории, так и и литовцы были в СССР и эстонцы. Но это другие народы. Если речь о языке, то в Канаде говорят по-английски и по-француски. Но так Макрон и Королева Елизавета ничего не говорят о том, что канадцы и французы с англичанами - это все один народ. Ок, географическая близость. Возьмем Китай. Он близко к России и там даже спорные территории какие-то есть. Это один народ? Короче, у пуйла и его подданных в голове какая-то маничка по поводу одного нарота. Бред и паранойя. А все потому, что без Киевской Руси они - никто. А Киев - наш!
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02.07.2021 17:05 Ответить
"Русские" - это имя прилагательное, как "стеклянные", "оловянные", "деревянные".
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02.07.2021 17:21 Ответить
Ну да, и о чем говорить Путину теперь, если Зеленский сказал, что мы не один народ. Какой смысл? Видимо Пукин думал, что темой разговора будет переименование Украины в Россию, а тут такие заявочки.
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02.07.2021 17:26 Ответить
Пукин и не думал встречаться - Зеля в Москву не поедет, а мокшанец тоже побоится встречаться не в Москве.
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02.07.2021 17:36 Ответить
Место встречи изменить можно, например - Женева или Гаага. Дело в том, что клоун построил свою предвыборную рекламу на заглядывании путлеру в глаз, а теперь до него начинает медленно доходить, что не в президенте Украины дело. Теперь зеленский - барыга и наживается на войне. Ау, 73%, вы где?
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02.07.2021 17:46 Ответить
Абстрагироваться...субстантивно... Для писькова произносить ртом неведомые ему же слова является своеобразным хобби.
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02.07.2021 18:18 Ответить
Как то насать на кремль и пуйла...
***** путин может свою критику засунуть себе в очко
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02.07.2021 18:25 Ответить
Вот бы упорол такое Байден королеве Англии что мол мы один народ, и не пора ли нам опять затеять кинуху под названием:*..ты начальник---я дурак, я начальник---ты дурак*. Ну или наоборот королева бы презу США такое бы предложила? Пришло время провести черту между нами. Просто пора. Все сроки вышли. Нам в разные стороны теперь по любому. Чем раньше, тем лучше.
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02.07.2021 19:14 Ответить
Совершенно верно у нас ни чего нет и не будет общего,мы не один народ,мы разные ,мы украинцы стремимся к свободе а мышебратья наоборот они рождаются с цепями на руках и такими остаются всю свою жизнь.У И.Репина есть две картины- одна бурлаки на волге и другая запорожцы пишут письмо турецкому султану ,вот эти две картины олицетворяют два народа.Одни бурлачат на барина и этим довольны ,а другие ведут борьбу за свою свободу.
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02.07.2021 19:27 Ответить
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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02.07.2021 19:42 Ответить
Геббельс задергался от зависти...
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02.07.2021 21:04 Ответить
*******..
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02.07.2021 23:59 Ответить
А куда же Зеленский теперь заглядывать будет?
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03.07.2021 00:04 Ответить
Ну то й добре. Ми й не хотіли, щоб вони зустрічалися.
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03.07.2021 07:25 Ответить
У Кремлі образилися через слова Зеленського про різницю народів: підготовка до зустрічі двох лідерів не ведеться - Цензор.НЕТ 7738
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03.07.2021 10:41 Ответить
Не лидеров, а пидеров
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03.07.2021 13:47 Ответить
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