В Кремле оскорбились из-за слов Зеленского о разности народов: Подготовка к встрече двух лидеров не ведется
Никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что слова Зеленского о разности народов двух стран "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.
"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - подчеркнул Песков.
30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии отметил, что не считает украинский народ недружественным. Он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.
Зеленский не согласился с таким подходом и в ответ сказал, что если бы украинцы и русские были бы "одним народом", то в Москве все пользовались бы гривней, а над Госдумой РФ развевался желто-голубой флаг
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***** путин может свою критику засунуть себе в очко
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.