ГФС опровергла заявление ГБР о привлечении к ответственности невиновного человека "для улучшения статистики": Окончательное решение за судом

В ГФС заявили, что установили лиц, которые на территории Закарпатской области осуществляли реализацию незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. По результатам обысков были обнаружены более 3000 литров горючего без необходимых документов.

Об этом говорится в официальном разъяснении относительно "сфабрикованного" подозрения заместителем начальника одного из отделов СУ ФР ГУ ГФС Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в некоторых СМИ и на сайте ГБР была размещена информация об уведомлении о подозрении заместителю начальника одного из отделов следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы в Закарпатье. Чиновника подозревают в неправомерном уведомлены о подозрении гражданину, который подозревался в незаконном хранении и сбыте подакцизных товаров. Как указано на сайте ГБР подозреваемый следователь своими противоправными действиями пытался улучшить статистику работы. ГФС сообщает, что деятельность следователя оценивается исключительно по конечному результату, а именно: направлению уголовных производств в суд и суммами возмещенных убытков", - говорится в заявлении.

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"Подозрение лицу, в хранении с целью сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, было объявлено ​​в соответствии с требованиями УПК Украины и согласовано процессуальным руководителем прокуратуры области. Согласно законодательству, сообщение лицу о подозрении - это только начальная стадия привлечения к уголовной ответственности. Окончательное решение по делу принимает исключительно суд. Следовательно, как следователь, которому сообщено о подозрении детективами ГБР, так и лицо, которое подозревали в незаконных действиях с горючим, - являются только подозреваемыми, окончательное решение о виновности которых будет принимать исключительно суд", - добавили в ГФС.

"Ранее правоохранители ГФС установили некоторых лиц, которые на территории Закарпатской области, по адресам, по которым не выдавались разрешения на выполнение работ повышенной безопасности и на эксплуатацию АЗС, осуществляли реализацию незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. По результатам санкционированных обысков были обнаружены более 3000 литров горючего без документов, подтверждающих его происхождение. Досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного хранения и продажи горюче-смазочных материалов продолжается", - рассказали в ведомстве.

В ГФС напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.



