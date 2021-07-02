Принятие налогового законопроекта с нормой об акцизе на "зеленый" электрический ток разрушает инвестклимат Украины, - инвесторы
Поддержка парламентом налогового законопроекта №5600 с нормой, предусматривающей введение акцизного сбора на "зеленую" энергетику в Украине, является незаконным уменьшением доходов иностранных инвесторов, что также разрушает инвестиционный климат государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Европейско-Украинского энергетического агентства.
Организация напомнила, что вышеупомянутый законопроект был принят в парламенте 1 июля 2021.
"Данный законопроект фактически снизит еще больше "зеленый" тариф, что в дальнейшем будет способствовать неблагополучному инвестиционному климату, большим количеством арбитражных исков и повышению рыночной цены на чистую энергию", - говорится в заявлении ЕУЭА.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Они подчеркнули, что вероятное вчедение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
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2. если рассчитывали на "на-на технологии" то чо скулят про инвестклимат
тогда ясно, казларыло-аналитико облико морале
сколько налогов?
мо налоґы?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/31/666805/
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https://www.profinance.ru/news/2021/06/28/c2nm-bloomberg-v-polovine-stran-mira-vygodnee-postroit-zelenuyu-elektrostantsiyu-chem.html
2.Не факт, що оті "інвестори" забугорні не наші ж ахмєтови з каломойшами.