Принятие налогового законопроекта с нормой об акцизе на "зеленый" электрический ток разрушает инвестклимат Украины, - инвесторы

Поддержка парламентом налогового законопроекта №5600 с нормой, предусматривающей введение акцизного сбора на "зеленую" энергетику в Украине, является незаконным уменьшением доходов иностранных инвесторов, что также разрушает инвестиционный климат государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Европейско-Украинского энергетического агентства.

Организация напомнила, что вышеупомянутый законопроект был принят в парламенте 1 июля 2021.

"Данный законопроект фактически снизит еще больше "зеленый" тариф, что в дальнейшем будет способствовать неблагополучному инвестиционному климату, большим количеством арбитражных исков и повышению рыночной цены на чистую энергию", - говорится в заявлении ЕУЭА.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Они подчеркнули, что вероятное вчедение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.