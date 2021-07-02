Обвиняемый в разгоне запорожского Майдана экс-глава УМВД области Серба вернулся в Украину и снят с розыска

В Украину вернулся обвиняемый в разгоне запорожского Майдана экс-глава УМВД Запорожской области Владимир Серба, который с 2015 года находился в розыске. Перед заседанием суда полиция сообщила, что Серба не находится в розыске, поэтому суд избрал для него личное обязательство.

Об этом сообщает Адвокатська дорадча група в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

1 июля 2021 года обвиняемый (Владимир Серба - ред.) явился на заседание Октябрьского районного суда, тогда как ранее скрывался. Прокуратура просила суд Запорожья взять обвиняемого Сербу под стражу, однако судья Пивоварова отказала прокуратуре и израла для него личное обязательство, сообщила представитель потерпевших Елена Яркина.

"Бывший начальник милиции Серба Владимир Иванович, скрывался от правосудия, он был одним из подозреваемых, а затем и обвиняемым вместе с О. Пеклушенко и В. Межейко. А 01.07.2021 года Серба внезапно появился на судебном заседании в Октябрьском районном суде Запорожья в сопровождении адвоката из г. Днепр и в свое оправдание объяснил причины своей неявки на судебные заседания в течение 7,5 лет тем, что он не скрывался за пределами Украины, а просто не знал об уголовном производстве в отношении него. К тому же он внезапно узнал в марте 2020 года об этом факте, но появляться в суд не желает из-за боязни подхватить коронавирус. А адвокат не мог появляться в суд из-за своей болезни.

Несмотря на мировую пандемию, сегодня на судебное заседание Серба В. И. прилетел из Турции и уверял суд о том, что будет появляться на все последующие заседания. Но ни одного документа, подтверждающего все эти утверждения, Серба в суде не предоставил.

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Интересно, что в подтверждение своей личности Владимир Серба предоставил свой заграничный паспорт, объяснив суду, что украинского у него нет, он потерян в России. Как правило, такая потеря украинского паспорта может означать получение российского гражданства. Кстати, помогать разгонять запорожский майдан 26.01.2014 года ехали титушки из Ростовской области", - отметила Яркина.

Представительница пострадавших также добавила, что обвиняемого Сербу сняли с розыска. Тогда как прокуроры предоставляли суду документы, подтверждающие пребывание Сербы во всеукраинском и международном розыске. В течение 5 лет Октябрьский райсуд Запорожья рассматривал дело Сербы по процедуре заочного осуждения.

"Перед началом судебного заседания, в местном отделении полиции (Александровский ОП Днепровского ОП ГУНП Украины в Запорожской области) объяснили, что Серба не состоит ни в одной базе разыскиваемых лиц, поэтому задержать его полицейские не имеют оснований. Каким образом, Серба, разыскиваемый с 19.02.2015 года свободно пересекал границу, остается загадкой.

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Сейчас Владимир Серба готов отстаивать свое "честное имя" в украинском суде. Следственный судья Октябрьского районного суда Запорожья, Ю.Пивоварова, решая вопрос об избрании меры пресечения Сербе, отказала прокуратуре в ходатайстве о содержании его под стражей. Постановлением суда, Сербе В.И. была избрана мера пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца до 01.09.2021. В случае нарушения условий личного обязательства, в отношении Сербы суд может применить штраф от 463,50 грн до 3 708 грн", - отметила Яркина.

Бывший глава Управления МВД в Запорожской области Владимир Серба обвиняется в совершении массовых беспорядков, в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, и в превышении власти или служебных полномочий во время разгона митингующих под Запорожской ОГА 26 января 2014 года.

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