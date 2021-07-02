За первый день работы рынка земли зарегистрированы три сделки по продаже, - министр Лещенко
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в первый день отмены земельного моратория зарегистрировали три сделки продажи участков сельскохозяйственного назначения, которые ранее под него подпадали. Соответствующие данные зафиксированы в Госреестре прав на недвижимое имущество.
"С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий", - сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава Минагрополитики отметил, что землю продали дороже нормативной денежной оценки, которая определяет минимальную сумму, ниже которой участок нельзя приобрести.
"Средняя нормативная денежная оценка земли составляет около 28 тыс. грн. Наши аналитические данные подтверждают, что стоимость проданных участков около 50 тыс. грн за гектар", - отметил чиновник.
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https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1410636196242395136 20 ч
у яника було межигірья з хонкою, у бубсіка - бірючий
28 тисяч - це усереднена по всій Україні номінальна вартість 1 га землі у 2020 році.
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Савпадєнійо, нє??!
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E https://www.economics-prorok.com/tag/порошенко-подарил-сыну-землю
🤣
Это кому? Госчиновникам?)))
Нет уж уж, лучше пусть будет у НАРОДА, а не у чиновников.. И пусть народ сам решает, что делать со своей землей: покупать, продавать, обрабатывать, сдавать в аренду, предоставлять в залог, дарить и т.д.