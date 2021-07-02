За первый день работы рынка земли зарегистрированы три сделки по продаже, - министр Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в первый день отмены земельного моратория зарегистрировали три сделки продажи участков сельскохозяйственного назначения, которые ранее под него подпадали. Соответствующие данные зафиксированы в Госреестре прав на недвижимое имущество.

"С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий", - сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Минагрополитики отметил, что землю продали дороже нормативной денежной оценки, которая определяет минимальную сумму, ниже которой участок нельзя приобрести.

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"Средняя нормативная денежная оценка земли составляет около 28 тыс. грн. Наши аналитические данные подтверждают, что стоимость проданных участков около 50 тыс. грн за гектар", - отметил чиновник.