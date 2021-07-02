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Мэру Риги Стакису запретили въезд в Россию из-за того, что он снял с флагштока российский стяг

Мэру Риги Стакису запретили въезд в Россию из-за того, что он снял с флагштока российский стяг

Россия запретила въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису, который ранее снял российский флаг с флагштока во время чемпионата мира по хоккею с шайбой.

О запрете заявила представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Рижскому мэру, наверное, стоило бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами", - предположила она.

"Теперь М. Стакису это будет делать гораздо сложнее, он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - добавила Захарова.

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Сам Стакис заявил в твиттере, что и не собирался в Россию.

"Мне и в Риге есть чем заняться", - написал он.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Риге в мае-июне. В центре города были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства о запрете на русскую национальную символику на международных спортивных соревнованиях.

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Поэтому российская сборная выступала на турнире под названием и флагом национального Олимпийского комитета. Вместо гимна страны на турнире выполняли фрагмент с первого концерта Чайковского.

Кроме того, в тот же день вместе с российским флагом Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичсом убрали из центра Риги белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. После протеста организатора турнира, Международной федерации хоккея, был снят и флаг федерации, его заменили на флаг Риги. Белорусские власти возбудила против Стакиса уголовное дело - Минск и Рига обменялись высылкой дипломатов.

Автор: 

Латвия (1333) Рига (84) россия (95546) флаг (934)


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Топ комментарии
+31
Респект меру Риги.
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02.07.2021 16:10
+19
трехцветные тряпки запретил МОК, - мер Риги просто исполнил решение.
Но всинособакам на МОК хвоста задрать ссыкотно - решили мера "наказать".
Ох и убогие уроды)))
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02.07.2021 16:11
+16
Мэру Риги Стакису лучшие пожелания. Все правильно сделал. Флаг страны агрессора, оккупанта не должен развиваться в цивилизованных, демократических, свободных странах
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02.07.2021 16:11
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Респект меру Риги.
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02.07.2021 16:10 Ответить
От що значить людину не били в голову як педаліка
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02.07.2021 19:34 Ответить
Пєдалик побил тебя в голову? И ты стал зелеботом?
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06.07.2021 18:51 Ответить
Не делай из педалика себе кумира. Вспомни хотя бы майдан если ты там был и то что там делал педалик.
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06.07.2021 22:02 Ответить
трехцветные тряпки запретил МОК, - мер Риги просто исполнил решение.
Но всинособакам на МОК хвоста задрать ссыкотно - решили мера "наказать".
Ох и убогие уроды)))
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02.07.2021 16:11 Ответить
Мэру Риги Стакису лучшие пожелания. Все правильно сделал. Флаг страны агрессора, оккупанта не должен развиваться в цивилизованных, демократических, свободных странах
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02.07.2021 16:11 Ответить
Мэр выполнил распоряжение Всемирного антидопингового агентства. Не выполнил бы - его страну ждали санкции, но уже международные.
Запоребрику нужно запретить въезд всем членам Всемирного антидопингового агентства, а заодно и всему миру - чтобы ввп по пустякам лишний раз раз не беспокоить.
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02.07.2021 16:11 Ответить
Кацапам вкладають у яатеі мізки думку, що шановний пан Стакіс буде рвати на голові волосся від розпуки. 😁
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02.07.2021 16:12 Ответить
Люблю рижские шпротики - всегда подымают настроение.
Мэру Риги - респект !
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02.07.2021 16:21 Ответить
бедный мер Риги. а мог бы сьездить в челябинск подышать "свежим" воздухом, попить боярышник и отведать рязанских блинов с лопаты. как же не подфартило мужику!
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02.07.2021 16:22 Ответить
я так и не понял, что он сделал не так??? он выполнил закон! кацапы вообще охренели??
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02.07.2021 16:24 Ответить
что же тут не понятно? - если закон наказывает рфию - низззя его выполнять, а то в Челябинск не пустят (ну или еще куда-нибудь)
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03.07.2021 06:57 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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02.07.2021 16:25 Ответить
Сволочи, нацисты, убийцы, эти кацапы!
Где теперь мэру, балалайки и лапти покупать, когда закончатся??? "Дэбилы б#ля..."
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02.07.2021 16:27 Ответить
Надо было вмечто Чайковского врубить деревню дураков. Недоработал мэр
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02.07.2021 16:34 Ответить
Какой ужас!!! Это же он не сможет ежемесячно посещать мавзолей членина, парады победы, склонить голову у могилки сралина и других советстких жЫвотных типа мясника жукова.... И как же ему после
этого теперь жить?
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02.07.2021 16:42 Ответить
Da jemu i nenado , vot predidushemu Ushakovu da , tamu bi ves gesheft bi ablamilsa . No tot i neprikasalsa k trikoloru ruskih , on predstovitel ruskava mira u nas .
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02.07.2021 16:55 Ответить
russkij mir,ce ***** spiroheta plenety Zemlia.
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02.07.2021 20:56 Ответить
Какое горе то🤣
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02.07.2021 17:01 Ответить
Хай тебе Бог береже, хлопче!
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02.07.2021 17:06 Ответить
Придётся меру билеты в Воркуту сдавать, не получилось отдохнуть-рпсслабиться. Теперь придётся поехать в какую нибудь Малёрку вонючую или ещё хуже в Эмираты.
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02.07.2021 17:08 Ответить
Какой деликатный и культурный мэр! После снятия флага по протоколу было положено на него насрать, а он не осилил данную процедуру
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02.07.2021 18:17 Ответить
Ще і щі йому в Суздалі не продадуть, хай і не просить. А ящик шпротів сьогодні ж на воронєжському сміттєзвалищі будуть всю ніч бульдозером давити.
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02.07.2021 18:22 Ответить
Мер красавець,а Ерефія недолюдський конгломерат 404.
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02.07.2021 20:53 Ответить
Это ж каким надо быть больным на голову, чтобы думать "о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами"
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06.07.2021 18:52 Ответить
 
 