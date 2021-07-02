Мэру Риги Стакису запретили въезд в Россию из-за того, что он снял с флагштока российский стяг

Россия запретила въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису, который ранее снял российский флаг с флагштока во время чемпионата мира по хоккею с шайбой.

О запрете заявила представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Рижскому мэру, наверное, стоило бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами", - предположила она.

"Теперь М. Стакису это будет делать гораздо сложнее, он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - добавила Захарова.

Читайте: У России нет желания размещать флаг в Украине, - Песков

Сам Стакис заявил в твиттере, что и не собирался в Россию.

"Мне и в Риге есть чем заняться", - написал он.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Риге в мае-июне. В центре города были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства о запрете на русскую национальную символику на международных спортивных соревнованиях.

Также читайте: На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch

Поэтому российская сборная выступала на турнире под названием и флагом национального Олимпийского комитета. Вместо гимна страны на турнире выполняли фрагмент с первого концерта Чайковского.

Кроме того, в тот же день вместе с российским флагом Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичсом убрали из центра Риги белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. После протеста организатора турнира, Международной федерации хоккея, был снят и флаг федерации, его заменили на флаг Риги. Белорусские власти возбудила против Стакиса уголовное дело - Минск и Рига обменялись высылкой дипломатов.