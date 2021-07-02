Мэру Риги Стакису запретили въезд в Россию из-за того, что он снял с флагштока российский стяг
Россия запретила въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису, который ранее снял российский флаг с флагштока во время чемпионата мира по хоккею с шайбой.
О запрете заявила представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Рижскому мэру, наверное, стоило бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами", - предположила она.
"Теперь М. Стакису это будет делать гораздо сложнее, он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - добавила Захарова.
Сам Стакис заявил в твиттере, что и не собирался в Россию.
"Мне и в Риге есть чем заняться", - написал он.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Риге в мае-июне. В центре города были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства о запрете на русскую национальную символику на международных спортивных соревнованиях.
Поэтому российская сборная выступала на турнире под названием и флагом национального Олимпийского комитета. Вместо гимна страны на турнире выполняли фрагмент с первого концерта Чайковского.
Кроме того, в тот же день вместе с российским флагом Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичсом убрали из центра Риги белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. После протеста организатора турнира, Международной федерации хоккея, был снят и флаг федерации, его заменили на флаг Риги. Белорусские власти возбудила против Стакиса уголовное дело - Минск и Рига обменялись высылкой дипломатов.
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Но всинособакам на МОК хвоста задрать ссыкотно - решили мера "наказать".
Ох и убогие уроды)))
Запоребрику нужно запретить въезд всем членам Всемирного антидопингового агентства, а заодно и всему миру - чтобы ввп по пустякам лишний раз раз не беспокоить.
Мэру Риги - респект !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Где теперь мэру, балалайки и лапти покупать, когда закончатся??? "Дэбилы б#ля..."
этого теперь жить?