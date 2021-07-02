Необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море, - Кулеба

Для противостояния российской агрессии в Черноморском регионе необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Newsweek, опубликованном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кулеба указал на попытки Москвы нарушить торговые пути и ограничить свободу судоходства. Кроме того, глава МИД обратил внимание на то, что Черное море широко обсуждалось в его дискуссиях с членами НАТО.

"Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в регионе Черного моря, Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Постепенно я вижу, что они слышат Украину, когда мы бьем тревогу. Многие вещи были сделаны слишком мало и слишком поздно в 2014 году, и я надеюсь, что теперь мы не повторяем этих ошибок, действуя по-другому с полным пониманием намерений России", - подчеркнул он.

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Украинский министр признал, что сейчас у России действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму.

"Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря. Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море", - указал он.

Кулеба также выразил уверенность в том, что ничто не может помешать тренировкам Sea Breeze.

"Что сейчас Россия пытается делать, так это играть в игру мускулами, показывая, что независимо от того, сколько тренируются другие, только они готовы действовать в регионе", - добавил он.

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