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Новости Агрессия России против Украины
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Необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море, - Кулеба

Необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море, - Кулеба

Для противостояния российской агрессии в Черноморском регионе необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Newsweek, опубликованном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кулеба указал на попытки Москвы нарушить торговые пути и ограничить свободу судоходства. Кроме того, глава МИД обратил внимание на то, что Черное море широко обсуждалось в его дискуссиях с членами НАТО.

"Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в регионе Черного моря, Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Постепенно я вижу, что они слышат Украину, когда мы бьем тревогу. Многие вещи были сделаны слишком мало и слишком поздно в 2014 году, и я надеюсь, что теперь мы не повторяем этих ошибок, действуя по-другому с полным пониманием намерений России", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, - Кулеба

Украинский министр признал, что сейчас у России действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму.

"Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря. Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море", - указал он.

Кулеба также выразил уверенность в том, что ничто не может помешать тренировкам Sea Breeze.

"Что сейчас Россия пытается делать, так это играть в игру мускулами, показывая, что независимо от того, сколько тренируются другие, только они готовы действовать в регионе", - добавил он.

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МИД (6950) НАТО (9984) флот (808) Черное море (1480) Кулеба Дмитрий (2880)


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Yee....Нуу так давайте пойдем еще дальше!!!???? А почему не сделать с острова Змеиный современную гидроакустическую базу, интегрированную в систему НАТО. Круглосуточно!!! Как говорится, дополнительные глаза никогда не помешают....
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02.07.2021 16:20 Ответить
И ни слова действующего Гаранта об этом инциденте... Бабушка Беня сказала "дерибань землю" или дядя Ахметов сказал "разруливай энергорынок"? Хороший зеленый мальчик, так и делай дальше, шлемазле.
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02.07.2021 16:25 Ответить
Кулебе разрешили всякую чушь молотить, чтобы отвлечь внимание от распродажи земли.
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02.07.2021 17:07 Ответить
Необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників по НАТО в Чорному морі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4309
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02.07.2021 17:18 Ответить
День разумкіна/кулемьі?
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02.07.2021 17:34 Ответить
 
 