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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты готовятся к диверсиям на Донбассе: на передовой работают российские кадровые офицеры, - ГУР МО

Оккупанты готовятся к диверсиям на Донбассе: на передовой работают российские кадровые офицеры, - ГУР МО

Российские оккупанты на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой не пресс-службу Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), командование ВС РФ усиливает подготовку к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ, - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19238) разведка (4175) Донбасс (26956) наемники рф (2081)


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Топ комментарии
+9
а что делают кадровые украинские снайперы?
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02.07.2021 16:18
+7
а в ОП - ермак с шифером. эти также российские кадровые офицеры. и шо теперь делать? Ах да, там еще иногда зеленский появляется, чисто для мебели. Его, конечно, на офицера не натянуть, но в ефрейторы сгодится. тоже кадрового и тоже российского.
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02.07.2021 16:22
+6
Кожного дня я хочу бачити і чути повідомлення про те скільки свинособак забито на нашій землі. Замість цього мені повідомляють скільки українців вбили окупанти та сепаратисти. Під час другої світової в СРСР (цензура) не було опубліковано жодної (підкреслюю ЖОДНОЇ) фотографії загиблого червоноармійця... зате трупи ворога демонструвались в різних позах... Постійні повідомляння про наші втрати викликають у населення відчуття поразки та депресивні настрої. І це чудово розуміють всі хто має гуманітарну освіту! Смерть кацапським окупантам!
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02.07.2021 16:33
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а что делают кадровые украинские снайперы?
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02.07.2021 16:18 Ответить
Надеюсь, что не переквалифицируются в управдомы.
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02.07.2021 16:19 Ответить
нічогісінько
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02.07.2021 16:20 Ответить
отведены вглубь...как и аэророзведка (БПЛА)... чтоб абизяны не обиделись и не пострадали... тамженашилюди среди ихтамнетов.. окопы копают и блокпосты сторожат только... как бы...
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02.07.2021 16:27 Ответить
Бось, что с аэроразведкой еще хуже - было сообщение, что вообще расформирована.
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02.07.2021 20:09 Ответить
да...
но "умельцы" и..."неформалы" никуда не делись...
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02.07.2021 20:13 Ответить
а в ОП - ермак с шифером. эти также российские кадровые офицеры. и шо теперь делать? Ах да, там еще иногда зеленский появляется, чисто для мебели. Его, конечно, на офицера не натянуть, но в ефрейторы сгодится. тоже кадрового и тоже российского.
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02.07.2021 16:22 Ответить
похоже, что кацапы не успокоятся, пока Украина их тварей не покарает раз и навсегда.
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02.07.2021 16:24 Ответить
та нам тут своїх зелених диверсантів у владі вистачає.
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02.07.2021 16:28 Ответить
прекрасно, что работают кадровые расийские офицеры... земля им будет асфальтобетоном... еще одна мамка кацапердовская заплачет по своему убиенному ссыкуну...
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02.07.2021 16:28 Ответить
Кожного дня я хочу бачити і чути повідомлення про те скільки свинособак забито на нашій землі. Замість цього мені повідомляють скільки українців вбили окупанти та сепаратисти. Під час другої світової в СРСР (цензура) не було опубліковано жодної (підкреслюю ЖОДНОЇ) фотографії загиблого червоноармійця... зате трупи ворога демонструвались в різних позах... Постійні повідомляння про наші втрати викликають у населення відчуття поразки та депресивні настрої. І це чудово розуміють всі хто має гуманітарну освіту! Смерть кацапським окупантам!
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02.07.2021 16:33 Ответить
Правильно сказано,бо тільки мертвий окупант-касап добрий!
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02.07.2021 16:38 Ответить
Зато во время афганской войны публиковали.
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02.07.2021 16:46 Ответить
Коли мене призивали в 1982 я категорично відмовився служити окупантом в Афганістані і сказав пяному воєнкому Маслову що на Україну ніхто не нападав. За що потрапив в психушку і отримав статтю 7б. Статтю я зняв в військовому госпіталі "Косий капонір", і потрапив с стройбат - воєнком процідив - "нє хотєл служіть как люді будєшь служіть как нєлюді"...
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02.07.2021 17:16 Ответить
До чого це?
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02.07.2021 22:42 Ответить
До того що для Вас то "афганская война" а для мене окупація Афганістану совком.
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02.07.2021 22:47 Ответить
Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить...( Наполеон)
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02.07.2021 17:54 Ответить
 
 