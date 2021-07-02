Оккупанты готовятся к диверсиям на Донбассе: на передовой работают российские кадровые офицеры, - ГУР МО

Российские оккупанты на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой не пресс-службу Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), командование ВС РФ усиливает подготовку к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ, - говорится в сообщении.

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