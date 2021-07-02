Заболеваемость COVID-19 осенью может быть на 30-40% выше, чем в прошлом году, - Кузин

По самым плохим прогнозам осенью заболеваемость COVID-19 может вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дельта-штамм обычно вызывает на 30-40% больше госпитализаций, и, соответственно, на 30-40% будет больше заражений относительно осенней волны (2020 года - ред.). Это худший сценарий. За счет ускорения темпов вакцинации или за счет адекватного эпиднадзора это можно будет уменьшать. Но осенняя волна будет, надеемся, что мы будем идти по реалистическому или оптимистическому сценарию", - сказал Кузин.

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Главный санврач отметил, что уже известно, что дельта-штамм поражает чаще подростков. Например, по его словам, в Великобритании зарегистрированы случаи инфицирования дельта-штаммом, связанные со школами или другими учебными заведениями.

"Поэтому сейчас мы будем проверять именно готовность детских инфекционных больниц", - сказал Кузин.

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