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Новости Коронавирус и карантин
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Заболеваемость COVID-19 осенью может быть на 30-40% выше, чем в прошлом году, - Кузин

Заболеваемость COVID-19 осенью может быть на 30-40% выше, чем в прошлом году, - Кузин

По самым плохим прогнозам осенью заболеваемость COVID-19 может вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дельта-штамм обычно вызывает на 30-40% больше госпитализаций, и, соответственно, на 30-40% будет больше заражений относительно осенней волны (2020 года - ред.). Это худший сценарий. За счет ускорения темпов вакцинации или за счет адекватного эпиднадзора это можно будет уменьшать. Но осенняя волна будет, надеемся, что мы будем идти по реалистическому или оптимистическому сценарию", - сказал Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вакцинированном Моршине за два месяца коронавирусом заболели лишь два человека: "Эксперимент по массовой вакцинации удался"

Главный санврач отметил, что уже известно, что дельта-штамм поражает чаще подростков. Например, по его словам, в Великобритании зарегистрированы случаи инфицирования дельта-штаммом, связанные со школами или другими учебными заведениями.

"Поэтому сейчас мы будем проверять именно готовность детских инфекционных больниц", - сказал Кузин.

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карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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всі вже розслабились..
а хвороба дуже підступна.
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02.07.2021 16:35 Ответить
як підступні і ті, хто повинен не на словах попереджати а діяти на випередження...
та це не про наших балаболів...
мені здається що і натепер ця тема мусується не з приводу турботи про народ... а з великого страху втратити струмки і ріки неконтрольованих грошових потоків
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02.07.2021 16:40 Ответить
Готовимся к глухому локдауну с бизнес бабловым перерывом на Новый год.
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02.07.2021 16:39 Ответить
В прошлом году было вакцинированно 100 тысяч...в этом 2 миллиона..
ТоваришЧ кузин хочет сказать ..что вакцинация это как до из..дверь??
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02.07.2021 16:40 Ответить
К осени легализуют каннабис и он спасет всех! Забил косяк - и ты здоров, козаче!!!
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02.07.2021 17:00 Ответить
"По самым плохим прогнозам осенью заболеваемость COVID-19 может вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим годом", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Работа футуролога неблагодарна, а порой и не безопасна. Могут и физиономию набить, а в прежние времена за плохое предсказание и жизни можно было лишится. ))
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02.07.2021 17:40 Ответить
А если нет? Чем ответит этот оракул? 30-40%.... 148%... Как же задолбали эти п _даболы.
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02.07.2021 19:07 Ответить
Цікаво, а влітку вірус теж йде на канікули?
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02.07.2021 19:30 Ответить
От COVID в Моршине вакцинировали 65% взрослых



Захворюваність COVID-19 восени може бути на 30-40% вищою, ніж торік, - Кузін - Цензор.НЕТ 7001
2.07.2021
В Моршине Львовской области за два месяца не выявили ни одного нового заражения коронавирусом.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://korrespondent.net/ukraine/4373419-v-morshyne-ot-COVID-vaktsynyrovaly-65-vzroslykh Корреспондент об этом сообщает Укринформ в пятницу, 2 июля.
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03.07.2021 11:04 Ответить
 
 