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Повышение налогов уничтожит средний класс в Украине, - Странников (УДАР) настаивает на внесении изменений ко второму чтению налогового закона

Повышение налогов уничтожит средний класс в Украине, - Странников (УДАР) настаивает на внесении изменений ко второму чтению налогового закона

"УДАР Виталия Кличко" призывает не допустить уничтожения среднего класса в Украине.

Соответствующее заявление сделал представитель партии Андрей Странников, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что из законопроекта №5600 ко второму чтению необходимо изъять нормы, которые предусматривают повышение налогов для граждан.

"УДАР Виталия Кличко" не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверенны, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки", – написал депутат от" УДАРа Виталия Кличко "в Киевсовете Странников.

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Он отметил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы относительно обложения НДС сделок по купле-продаже недвижимости, повышения ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижения площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается – с 2 га до 0, 5 га, введения понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины.

Накануне рассмотрения законопроекта депутат от "УДАРа Виталия Кличко" в Киевсовете Андрей Странников рассказал, как подорожает жилье из-за нововведений и сколько придется платить фермерам.

Автор: 

ВР (29247) Кличко Виталий (4640) налоги (3238) УДАР (916)


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Топ комментарии
+10
А хай знищує нафіг.
Йдіть всі в сраку ( С)
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02.07.2021 16:33
+10
Хоть поржом😁
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02.07.2021 16:38
+9
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 9615.
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02.07.2021 16:51
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А хай знищує нафіг.
Йдіть всі в сраку ( С)
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02.07.2021 16:33 Ответить
Хоть поржом😁
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02.07.2021 16:38 Ответить
Який "срєдній клас"? Тут майже всі -Прєзідєнти!!! Як мінімум...
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02.07.2021 16:37 Ответить
А этим зелёным идиотам не понятно , что такое средний класс и откуда у них зарплата депутата
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02.07.2021 16:38 Ответить
Думаешь им интересна та зарплата? Один конверт в неделю приносит больше, чем зарплата депутата за год
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02.07.2021 17:22 Ответить
ненужон нам етот МВФ и реформьі,просто надо платить налоги
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02.07.2021 16:41 Ответить
судя по всему - тебя зеленый вампир покусал - а может даже тварина похуже))))
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02.07.2021 17:09 Ответить
а зачем им средний класс ...образованные и богатые слишком много разговаривают и портят нервы , а тупыми и бедными управлять - проблем не знать
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02.07.2021 16:42 Ответить
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 5961
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02.07.2021 17:13 Ответить
К сожалению, это было очевидно еще до того как Вова стал президентом. Более того это только начало и не самое плохое что еще ждет нас всех впереди. Единственное что я к этому готов и готовлюсь к будущим "покращенням" а 73% продолжают верить что Петю посадят. И, да, как писали выше, мне уже тоже абсолютно по№№й, уже даже интересно!
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02.07.2021 16:42 Ответить
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ МАЛЫЙ БИЗНЕС С ИХ ПОБЕДОЙ НАД ВОРАМИ, ОЛИГАРХАМИ И БАРЫГАМИ!
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02.07.2021 16:47 Ответить
И что характерно "вот такой рубец" в мозгах "уставших без войны"...
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02.07.2021 16:55 Ответить
То мозоль от обещаний а не рубец.
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02.07.2021 16:57 Ответить
Ну как вариант. Когда мозоль вскрывают, то кроме гнилого содержимого там ничего нет.
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02.07.2021 16:59 Ответить
Налоги нах. Льготи нах. І головне не барига)))
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02.07.2021 16:43 Ответить
Повышение налогов уничтожит средний класс в Украине, - Странников (УДАР) настаивает на внесении изменений ко второму чтению налогового закона - Цензор.НЕТ 6827.
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02.07.2021 16:47 Ответить
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 8711
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02.07.2021 17:27 Ответить
Поехать на заработки не можешь, потому как долги по коммуналке(убрали норму закону по алиментщикам, теперь все попадают под ограничения перемещения), продать квартиру отвали оброк, купить землю не дадут, осталось только закрепить крепостное право. Вообще конечно этим уникам нужно почитать, что такое социальный договор. 1 Вариант: ты работаешь платишь налоги, но при этом Государство заботиться о своем налогоплательщике и делает все возможное, что б этот налогоплательщик жил. 2 Вараинт: ты ничего не делаешь, при этом государство платит пособия ровно столько, что б тебе хватило на бутылку водки и не задавал лишних вопросов, и Государство заинтересовано, что ю ты быстрее сдох. А У нас какой вариант социального договора?? Паши, плати, сдохни??
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02.07.2021 16:48 Ответить
зеленщина - все работают до смерти на тех кто платит зеленым - шо разве не понятно))
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02.07.2021 17:11 Ответить
Средний класс, в Украине?
80% живущих как средний класс - коррупционеры.
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02.07.2021 16:49 Ответить
Та просто 80% корупционерьі. И Паравоз, уверен, тоже
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02.07.2021 18:45 Ответить
не я еще могу понять повышение налогов, когда всем плохо.
Но на фоне джунглей и лифтов в ОП и 100 безконтрольных миллиардов на "велике крадівництво"...
суки................
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02.07.2021 16:49 Ответить
А чому "крадівництво"..? Ти продери очі і подивися навколо- все будується!
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02.07.2021 16:53 Ответить
шо, пля?
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02.07.2021 16:55 Ответить
Протрезвися!
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02.07.2021 17:08 Ответить
Та да
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 2480
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02.07.2021 17:32 Ответить
І що це означає? Можеш поставити своє фото.
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02.07.2021 17:35 Ответить
И каким боком я к стройке юзика?
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02.07.2021 17:59 Ответить
А навіщо ти його рекламуєш? До чого ти виставив цей коладж?
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02.07.2021 18:30 Ответить
Дом стоимостью до $500 тысяч: СМИ нашли особняк Юзика под Киевом

https://glavred.info/politics/dom-stoimostyu-do-500-tys-zhurnalisty-nashli-osobnyak-yuzika-pod-kievom-10268523.html
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02.07.2021 18:33 Ответить
"Простиє парні с наріду".

"При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)."
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02.07.2021 19:36 Ответить
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02.07.2021 20:02 Ответить
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 9615.
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02.07.2021 16:51 Ответить
редиска - это шоб не ругаться - причем без совести
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02.07.2021 17:12 Ответить
Все буде добре!
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02.07.2021 16:51 Ответить
это смотря у кого. у зе-секты все будет "какая разница".
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02.07.2021 16:55 Ответить
Буде добре у всіх, крім (словами Ляшка)- скотиняк!, які звикли красти та ухилятися від податків. Нехай ідуть обробляти землю.
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02.07.2021 17:07 Ответить
это ты своим зе-"призедентам" расскажи - вы же все теперь "призеденты". по примеру вашего лидера - ни копейки в бюджет, ни копейки в пенсионный фонд. это называется:"я успiшний бiзнесмен". люмпен и халявщики в чистом виде.
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03.07.2021 00:29 Ответить
и даже Удар тупит, мол, поднимайте налоги "только для олигархов".
Все "налоги олигархов", в конечном итоге, все равно заплатит мудрый нарид.
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02.07.2021 16:53 Ответить
нет уж. мочить так мочить. Пусть платят. На халяву выучиться уму-разуму не получилось. Значит надо оплачивать учебу. Может так умнее народец станет.
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02.07.2021 16:53 Ответить
Ворам средний класс в стране не нужен. Рабы и рабовладельцы-самая стабильная схема: примеры Сев.Корея, Московия, Белоруссия.
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02.07.2021 17:00 Ответить
Білорусь не вплутуй, у них краще, ніж у нас.
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02.07.2021 18:28 Ответить
То в цьому ж і задумка. Лише бідні та багаті. Ніяких протестів. Ніякох підтримки армії. Все, як в совці чи на рашці.
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02.07.2021 17:02 Ответить
Повышение налогов.Здесь не всё так однозначно.Гетманцев как истинный ученик Азарова,видит Украину как страну инфантильных бюджетников.Такие модели построены в Рашке и в Беларуси.Где инфантилы полностью зависят от Государства,легко управляемы телевизором и лишены свободы.Другое дело,Украина среднего класса,где самообеспеченные люди,критически мыслящие и самодостаточные могут наступить власти на горло.Этог наша модель.
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02.07.2021 17:02 Ответить
В основном только средний клас и требует и справедливости. Логика очень проста не будет среднего класса вот и нет проблем для Зе и всех олигархов ну и тех парикмахеров тамадов и поваров которые уже себя приобщили к богам.
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02.07.2021 17:08 Ответить
ДВИЖЕМСЯ К ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ - ТЛЬКО ТАМ - БОГАТЫЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
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02.07.2021 17:13 Ответить
Свободні, як латинська Америка.
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02.07.2021 18:31 Ответить
Земельные паи тех кто отработали в колохозах всю жизнь это обычно 3 га.
Тоесть до 0.5 га без налогов это даже не средний класс зацепит - это обычные крестьяне будут платить налоги за вырощенный ими урожай!
Очень надеюсь, что зеленых, решивших пойти по стопам своих красножопых дедов-отцов коммунистов, в этот раз насадят на вилы не обращая внимания на вопли с их исторической родины.
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02.07.2021 18:57 Ответить
Сдается мне, что именно этот средний класс и голосовал за зеленых. А как они думали, долг платежом красен. Проголосовали - платите!
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02.07.2021 19:09 Ответить
Vasily
Працювати за їжу, це вже точно не епоха бідності, це епоха злиднів.
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 5220
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02.07.2021 20:20 Ответить
А хіба зеленський не обіцяв зниження податків та зменшення комуналки ? Не чую ?
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02.07.2021 20:38 Ответить
Лох должен страдать, это его судьба. Кто у нас нелох? Ото ж....
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03.07.2021 00:42 Ответить
 
 