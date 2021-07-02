Повышение налогов уничтожит средний класс в Украине, - Странников (УДАР) настаивает на внесении изменений ко второму чтению налогового закона

"УДАР Виталия Кличко" призывает не допустить уничтожения среднего класса в Украине.

Соответствующее заявление сделал представитель партии Андрей Странников, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что из законопроекта №5600 ко второму чтению необходимо изъять нормы, которые предусматривают повышение налогов для граждан.

"УДАР Виталия Кличко" не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверенны, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки", – написал депутат от" УДАРа Виталия Кличко "в Киевсовете Странников.

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Он отметил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы относительно обложения НДС сделок по купле-продаже недвижимости, повышения ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижения площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается – с 2 га до 0, 5 га, введения понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины.

Накануне рассмотрения законопроекта депутат от "УДАРа Виталия Кличко" в Киевсовете Андрей Странников рассказал, как подорожает жилье из-за нововведений и сколько придется платить фермерам.