Повышение налогов уничтожит средний класс в Украине, - Странников (УДАР) настаивает на внесении изменений ко второму чтению налогового закона
"УДАР Виталия Кличко" призывает не допустить уничтожения среднего класса в Украине.
Соответствующее заявление сделал представитель партии Андрей Странников, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что из законопроекта №5600 ко второму чтению необходимо изъять нормы, которые предусматривают повышение налогов для граждан.
"УДАР Виталия Кличко" не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверенны, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки", – написал депутат от" УДАРа Виталия Кличко "в Киевсовете Странников.
Он отметил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы относительно обложения НДС сделок по купле-продаже недвижимости, повышения ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижения площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается – с 2 га до 0, 5 га, введения понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.
Напомним, вчера Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины.
Накануне рассмотрения законопроекта депутат от "УДАРа Виталия Кличко" в Киевсовете Андрей Странников рассказал, как подорожает жилье из-за нововведений и сколько придется платить фермерам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йдіть всі в сраку ( С)
80% живущих как средний класс - коррупционеры.
Но на фоне джунглей и лифтов в ОП и 100 безконтрольных миллиардов на "велике крадівництво"...
суки................
https://glavred.info/politics/dom-stoimostyu-do-500-tys-zhurnalisty-nashli-osobnyak-yuzika-pod-kievom-10268523.html
"При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)."
Все "налоги олигархов", в конечном итоге, все равно заплатит мудрый нарид.
Тоесть до 0.5 га без налогов это даже не средний класс зацепит - это обычные крестьяне будут платить налоги за вырощенный ими урожай!
Очень надеюсь, что зеленых, решивших пойти по стопам своих красножопых дедов-отцов коммунистов, в этот раз насадят на вилы не обращая внимания на вопли с их исторической родины.
Працювати за їжу, це вже точно не епоха бідності, це епоха злиднів.