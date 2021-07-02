Около 4 тыс. человек стали жертвами пыток в результате войны на Донбассе, - ООН
В результате оккупации на территории Украины около 4 тыс. человек стали жертвами пыток. Почти к 1,5 тыс. случаев причастны "государственные деятели".
Об этом говорится в докладе ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что в течение 7 лет, жертвами пыток стали примерно 3,4 тысячи мужчин и 600 женщин. Почти до 1,5 тысячи случаев причастны "государственные деятели" и до 2,5 тысяч - боевики самопровозглашенных "республик".
В докладе сообщается, что пытки применялись против людей с целью предоставления информации, унижения, запугивания и вымогательства личного имущества жертв.
На оккупированной территории нарушителями выступали боевики, а позже - члены "министерств государственной безопасности".
ООН, со своей стороны, призывает Украину оперативно расследовать дела и ввести механизмы защиты для жертв пыток. Также организация призывает боевиков Донбасса придерживаться международных стандартов в области прав человека и гуманитарного права.
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