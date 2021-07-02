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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Около 4 тыс. человек стали жертвами пыток в результате войны на Донбассе, - ООН

Около 4 тыс. человек стали жертвами пыток в результате войны на Донбассе, - ООН

В результате оккупации на территории Украины около 4 тыс. человек стали жертвами пыток. Почти к 1,5 тыс. случаев причастны "государственные деятели".

Об этом говорится в докладе ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в течение 7 лет, жертвами пыток стали примерно 3,4 тысячи мужчин и 600 женщин. Почти до 1,5 тысячи случаев причастны "государственные деятели" и до 2,5 тысяч - боевики самопровозглашенных "республик".

В докладе сообщается, что пытки применялись против людей с целью предоставления информации, унижения, запугивания и вымогательства личного имущества жертв.

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На оккупированной территории нарушителями выступали боевики, а позже - члены "министерств государственной безопасности".

ООН, со своей стороны, призывает Украину оперативно расследовать дела и ввести механизмы защиты для жертв пыток. Также организация призывает боевиков Донбасса придерживаться международных стандартов в области прав человека и гуманитарного права.

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ООН (4168) пытки (834) Донбасс (26956)


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02.07.2021 16:52 Ответить
А в Беларуси зайчики значит пушистые? 🤡🤡🤡
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02.07.2021 16:59 Ответить
Я сам мало не потрапив до них в руки.І думаю що насправді цифра як мінімум в кілька разів вища
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02.07.2021 17:20 Ответить
Ну а причем здесь бес путлер, их там нету, а он всегда говорит только правду, его же учили и воспитали школе кгб.
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02.07.2021 17:33 Ответить
 
 