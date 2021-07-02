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Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны. ФОТО

Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины отреагировало на скандал по поводу того, что женщины-военнослужащие должны маршировать на параде ко Дню Независимости на каблуках.

Свои аргументы по этому поводу министерство опубликовало на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Вооруженных Силах Украины не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма – на полигоне и в окопах, повседневная – в повседневной деятельности, а парадная – на уже сами догадались", – отметили в МО.

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Минобороны настаивает, что каблуки являются частью парадной формы и предусмотрены соответствующим приказом от 20.11.2017 № 606. Минобороны также акцентировало, что такая форма есть не только в Украине, но и в других государствах и опубликовали фото женщин-военнослужащих других стран и выдержку из приказа с парадной формой женщин-воинов.

"В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные", – добавили в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад". ФОТОрепортаж

Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны 01

Фото, обнародованное пресс-службой Минобороны Украины


Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны 02

Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны 03

Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны 04

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: 

армия (8496) женщины (886) Минобороны (9333) парад (634)


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Топ комментарии
+57
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8902
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02.07.2021 17:20
+54
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5257
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02.07.2021 17:33
+35
Ми не знаємо всіх сюрпризів парада.
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02.07.2021 17:16
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не я, а ты отстань. я к тебе не приставал. это ж ты тут предлагаешь иттить на парад на твоих любимых лабутенах. вот сам и ступай.
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04.07.2021 01:41 Ответить
А что нельзя обойтись без показухи-клоунады???
Просто устроить массовые мероприятия т.к. в Украине идёт вяло текущая война !!!
А сэкономленные деньги направить в армию для...
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03.07.2021 05:48 Ответить
да фиг с ними с каблуками в конце концов если само ***** на копытах то шож нам отставать
вы скожыте даны чешские хоть успели к параду закупить ???
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03.07.2021 06:58 Ответить
Какой-то адский маразм. Вообще не по хер на каблуках или нет - пройдут эти случайные барышни, имеющие очень малое отношение к нашей армии? Лучше бы выяснили их цель пребывания в ВСУ и умение хотя бы пользоваться АК, да гранату кинуть. Треш, какой-то. На передке некомпелкт, орки оттачивают снайпинг. А в Киеве - каблуки или не каблуки.
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03.07.2021 07:58 Ответить
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8565
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03.07.2021 08:09 Ответить
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9042
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03.07.2021 08:39 Ответить
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5856
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03.07.2021 08:39 Ответить
напоминает клип muse
https://www.youtube.com/watch?v=O2IuJPh6h_A
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03.07.2021 09:47 Ответить
Зараз у всьому світі жінки взагалі відмовляються від підборів. Жінку на підборах рідко можна побачити. Тенденція така, що взуття має бути зручним. Підбори залишаються домінувати у борделях. А ідіоти хочуть заставити марширувати жінок-військовослужбовців у підборах. Це вже признак дебілізму начальників і вони навіть тільки за це мають бути безжально звільнені з роботи.
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03.07.2021 11:03 Ответить
Каблуки, мать вашу, требуют костюма с юбкой, а не камуфляжных брюк!
И отказа от "печатанья шага"!
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03.07.2021 11:55 Ответить
Согласен с Вами полностью. На каблуках грациозно ходят, а не маршируют строем...Зеленский перед своим избранием обещал , что при нём будет всё "НЕ ТАК". Оно так и есть. Все его изобретения глупы. уродливы. бестолковы, несуразны, попахивают шизой или Альцгеймером...
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03.07.2021 15:27 Ответить
"В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные",
Ипанутым нет покоя. Одно дело женщинам идти в парадных туфлях, и свсем другое идти строевым шагом в туфлях на каблуках, что вы их хотите заставить делать на параде
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03.07.2021 12:38 Ответить
может для гендерного равенства, десантникам и порпехам, тоже выдавать берцы с каблуками шпильками ? (нехочу никого обидеть)
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03.07.2021 16:30 Ответить
Дебилов надо гнать с работы. Тенденция в том, что женщины все меньше ходят на каблуках. Даже на сватьбы мало ходят на каблуках. Каблуки являются обязательным атрибутом только в борделях.
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04.07.2021 01:10 Ответить
Квартальщик-дурачек просто издевается над народом.
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04.07.2021 01:12 Ответить
короче, ясно. выковыряли зраду у себя из одного места.
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04.07.2021 01:58 Ответить
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