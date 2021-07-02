Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины отреагировало на скандал по поводу того, что женщины-военнослужащие должны маршировать на параде ко Дню Независимости на каблуках.

Свои аргументы по этому поводу министерство опубликовало на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Вооруженных Силах Украины не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма – на полигоне и в окопах, повседневная – в повседневной деятельности, а парадная – на уже сами догадались", – отметили в МО.

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Минобороны настаивает, что каблуки являются частью парадной формы и предусмотрены соответствующим приказом от 20.11.2017 № 606. Минобороны также акцентировало, что такая форма есть не только в Украине, но и в других государствах и опубликовали фото женщин-военнослужащих других стран и выдержку из приказа с парадной формой женщин-воинов.

"В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные", – добавили в министерстве.

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Фото, обнародованное пресс-службой Минобороны Украины















Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.