Бумажные билеты для проезда в общественном транспорте Киева окончательно выйдут из обращения с 14 июля

В течение последнего года КП "Киевпастранс" постепенно выводило из оборота разовые бумажные билеты. И с 14 июля они выйдут из обращения окончательно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Как напоминают в коммунальном предприятии "Киевпастранс", первым на е-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

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Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами.

Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

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"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие", - отметили в "Киевпастрансе".