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Бумажные билеты для проезда в общественном транспорте Киева окончательно выйдут из обращения с 14 июля

Бумажные билеты для проезда в общественном транспорте Киева окончательно выйдут из обращения с 14 июля

В течение последнего года КП "Киевпастранс" постепенно выводило из оборота разовые бумажные билеты. И с 14 июля они выйдут из обращения окончательно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Как напоминают в коммунальном предприятии "Киевпастранс", первым на е-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинский линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов: Должность официально упразднили

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами.

Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети "Т-киоск", терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Также читайте: В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте

"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие", - отметили в "Киевпастрансе".

билеты (317) КГГА (2983) Киев (25524) проезд (309)


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Топ комментарии
+11
т.е. нету смарта-ходи пешком.
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02.07.2021 17:13
+10
Думали, что смартфоны нам облегчат жизнь, а нас просто чипировали😁😁😁🤪🤪🤪
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02.07.2021 17:15
+4
Зеленка теперь всем кто за чертой бедности смарты будет выдавать?
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02.07.2021 17:21
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т.е. нету смарта-ходи пешком.
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02.07.2021 17:13 Ответить
Не обязательно. Заплатил кондухтырю, и езжай себе, он против не будет. )
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02.07.2021 17:22 Ответить
Як. Немає кондукторів.
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02.07.2021 17:24 Ответить
А хто казав, що немає? Вони просто перефарбувалися. ))
"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается".
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02.07.2021 17:31 Ответить
да , но они выдают билеты только стоимостью 160 гривен
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02.07.2021 18:08 Ответить
Это уже второй вопрос.
Думаю, им это не помешает и не выдавать билет, взяв меньшую сумму за проезд. Контролировать их самих вряд ли будут, да и количество пассажиров определить затруднительно.
Они ничем не рискуют, в худшем случае вылетят с работы, а за мздоимство их точно не посадят.
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02.07.2021 18:26 Ответить
Вероятно эту возможность учли , поэтому группу контролёров тоже станут проверять другая сознательная -банда- , т.е. команда контролёров (процесс перепрофилирования продолжается )
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02.07.2021 18:45 Ответить
Вернее, её не учли, а запланировали. ))
Осталось ещё субнадстройку придумать - надсмотрищики за контролёрами, которые контролируют простых контролёров.
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02.07.2021 19:27 Ответить
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02.07.2021 19:49 Ответить
Узнаю звичайну структуру охмєтовських підприємств.
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03.07.2021 08:18 Ответить
Как насчет оплаты проезда кредитной картой?
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02.07.2021 17:13 Ответить
Чтобы все ваши передвижения за месяц, полгода, год хранились в базе данных ?
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02.07.2021 17:54 Ответить
Думали, что смартфоны нам облегчат жизнь, а нас просто чипировали😁😁😁🤪🤪🤪
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02.07.2021 17:15 Ответить
Зеленка теперь всем кто за чертой бедности смарты будет выдавать?
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02.07.2021 17:21 Ответить
пенсіонери - задурно
Інших - за чертой бедности - у ЛТП
Та і інші варіанти ніхто не відмінив ...
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02.07.2021 20:26 Ответить
Кияни повинні їздити в трмв/трлб безкоштовно. Для інших б/я вартість проїзду.
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02.07.2021 17:26 Ответить
Кияни за опалення платять стільки, що проїзд справді має бути безоплатним.
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02.07.2021 17:56 Ответить
Опалюють вулиці - от і платять.
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03.07.2021 08:21 Ответить
підпалив гуцул смереку - а згоріла тУЯ
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02.07.2021 17:27 Ответить
Так это и компостеров больше не будет ?
Отныне, компостировать можно только мозги.
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02.07.2021 17:38 Ответить
Да.. Совок он и через 100 лет никуда из мозгов начальников не выветрицца. Все делают через задний проход. Вы, негодяи хотите сэкономинь шоб самим больше украсть? Если вы сокращаете кондукторов-где автоматы по продаже разовых билетов на остановках общественного транспорта? Небось, кажен протиратель кресел и опрожнитель бюджета пользовался общественным транспортом в Европе? Шож вы цирк вместо организации работы устраиваете?
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02.07.2021 23:03 Ответить
Ну от розумієте, якби на зупинках наземного громадського транспорту були пункти поповнення цих карток, то без проблем, а так виходить, що людина без смартфону не має можливості нормально пересуватися містом,я проти таких новшеств, це тупа дурня
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03.07.2021 20:56 Ответить
 
 