Парламент не проголосует за противоречивый "ресурсный" законопроект без существенной его доработки ко второму чтению, – спикер Рады

Депутаты Верховной Рады не проголосуют за противоречивый законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс без существенной его доработки ко второму чтению.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За этот законопроект проголосовали достаточно много депутатов при условии, что он будет очень качественно доработан ко второму чтению. Если этого не произойдет, то мне кажется, результат на табло будет абсолютно другой. Если мы говорим о сокращенной процедуре – да, действительно комитет на заседании принимал такое решение, но это также была граница компромисса. Если бы не было сокращенной процедуры, то я не уверен, что законопроект набрал бы достаточное количество голосов в первом чтении", - сказал он.

По его словам, законопроект получил очень много нареканий, поскольку его нормы расширяют полномочия Налоговой службы, а также создают давление на бизнес и способствуют увеличению налогов в непростых пост-ковидных условиях.

"Я высказал свою позицию, обратился к комитету, потому что очень много нареканий к этому законопроекту: среди народных депутатов, среди ОТГ и местной власти, бизнеса. И давайте "не шить" друг другу, так называемую связь с олигархами", - пояснил спикер.

Разумков подчеркнул, что нынешняя редакция законопроекта оказывает давление на бизнес, который платит существенную долю налогов в бюджет, что является неправильным.

"Я понимаю, что налоги нужно платить, но чтобы платить, нужно и хоть что-то зарабатывать. Когда мы, с одной стороны, во время коронавируса помогаем бизнесу, выдавая по 8 тысяч гривен, а потом сами пытаемся создать им проблемы – это неправильно. Принимать [законопроект] нужно, но делать это логически", - добавил он.

Среди прочего, законопроект №5600 предусматривает рост ставок акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за радиочастоты на 5%.

Помимо этого, предлагается изменить украинскую систему налогообложения пивной отрасли на ту, которая существует в ЕС, и взимать акцизный налог в зависимости от крепости пива.

Украинские пивовары уже выразили обеспокоенность рядом норм так называемого ресурсного законопроекта. Среди их главных опасений – повышение ставки налога посреди года, что приведет к негативным последствиям по выполнению планов пивоваренных компаний, которые были созданы год назад, а также слишком короткий период для перехода на новую систему налогообложения отрасли. Переход на новую систему налогообложения не должен быть таким стремительным – предприятия должны перенастроить свою работу, внести изменения в системы автоматической отчетности и т.д. Поэтому пивовары настаивают, чтобы переходный период соответствовал принципу стабильности налогового законодательства и составил не менее 6 месяцев с момента вступления в силу закона.

Напоминаем, 1 июля Верховная Рада в ходе внеочередного заседания приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс №5600.

Ряд бизнес-ассоциаций согласились, что за законопроект в нынешней редакции нельзя голосовать, поскольку его принятие негативно отразится на деятельности всего бизнеса в Украине.

Законопроект, в частности, предусматривает: повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины на 5%.

Также ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличиваются на 14,5%.