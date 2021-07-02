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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли из артиллерии и минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, Гнутово, Песков и Золотого-4, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли из артиллерии и минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, Гнутово, Песков и Золотого-4, - пресс-центр ОС

С начала суток, 2 июля, в районе проведения операции ОС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе Золотого-4 враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открыли огонь из минометов 120-го калибра. 

Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра.

Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Также смотрите: Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Автор: 

обстрел (27202) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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когда там зе в очко поедет смотерть
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02.07.2021 17:57 Ответить
Не мещай он занят налогами и растратами бюджета (с лохов деньги стрижот)
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02.07.2021 18:06 Ответить
А він звідти і не вилазив.
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02.07.2021 19:04 Ответить
Вранці в напрямку Пєскі було дуже гучно, сам чув.
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02.07.2021 18:14 Ответить
У кацапни точно "нет желания продолжать агрессию"?
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02.07.2021 18:19 Ответить
а Золотое-4... до сих пор является гордостью преЗЕнелоха... или ему не докладают ???
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02.07.2021 18:45 Ответить
Не повідомляйте ці новини російськомовним "героям України" ігри в м'яч, бо вони можуть образитися, що їх "приплітають" до політики.
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02.07.2021 19:01 Ответить
 
 