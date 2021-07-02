С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли из артиллерии и минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, Гнутово, Песков и Золотого-4, - пресс-центр ОС

С начала суток, 2 июля, в районе проведения операции ОС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе Золотого-4 враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открыли огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра.

Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

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Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.