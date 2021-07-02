Туфли на каблуках для парада закупили по 650 грн за пару, - Минобороны

Стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин-военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость,

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто: Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Что: закупил 5000 пар туфель хромовых согласно ТС А01ХJ.30338-185: 2019 (01). Почему: согласно поданным заявкам Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины. Когда: в 2020 году. У кого: ООО "Дом обуви "Б.Николас". Как: по результатам проведенного аукциона и оценке наиболее экономически выгодных тендерных предложений. Какая цена: 649,80 грн с НДС (541 без НДС) за пару", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.