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Туфли на каблуках для парада закупили по 650 грн за пару, - Минобороны

Стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин-военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость,

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто: Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Что: закупил 5000 пар туфель хромовых согласно ТС А01ХJ.30338-185: 2019 (01). Почему: согласно поданным заявкам Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины. Когда: в 2020 году. У кого: ООО "Дом обуви "Б.Николас". Как: по результатам проведенного аукциона и оценке наиболее экономически выгодных тендерных предложений. Какая цена: 649,80 грн с НДС (541 без НДС) за пару", - говорится в сообщении.

Читайте: Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны. ФОТО

Туфли на каблуках для парада закупили по 650 грн за пару, - Минобороны 01

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: 

Минобороны (9336) парад (634) закупки (756)


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Топ комментарии
+29
Туфлі на підборах для параду закупили по 650 грн за пару, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8152
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02.07.2021 18:16
+27
так они одноразовые ))) как....
интересно сколько стопчут пар и сломают каблуков... только на репетиции )))
а сколько натрут мозолей? (тут не смешно)
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02.07.2021 18:11
+20
спросите у женщин, могут кожаные туфли стоить 650 грн оптом и 900 грн в розницу?
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02.07.2021 18:06
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парад принимать будет ОН !!!!!
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02.07.2021 21:33 Ответить
дурные или шо??
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02.07.2021 23:33 Ответить
прізвище тилової криси совкової має країна знати
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03.07.2021 00:01 Ответить
зраду отменили.
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04.07.2021 02:00 Ответить
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