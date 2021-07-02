Вакцинацию от COVID-19 некоторых групп детей в Украине могут разрешить уже этим летом, - Кузин
Вакцины Pfizer и AstraZeneca, согласно результатам исследований, обеспечивают защиту от "дельта"-штама коронавируса. Что касается вакцинации детей, то для некоторых групп ее могут разрешить уже этим летом.
Об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Результаты научных исследований, которые были опубликованы, говорят, что и вакцина Pfizer, и вакцина Astra Zeneca в том числе защищают от штамма "дельта". Этот условный уровень защиты несколько ниже, но он есть. Если базовый уровень защиты от вакцины Pfizer составляет до 98 %, то по отношению к "дельта"-штамму он будет 92-94%, однако защитное действие есть", - сказал Кузин.
В то же время Кузин отметил, что штамм "дельта" передается быстрее и посоветовал не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и другим правилами эпидбезопасности.
Относительно вакцинации детей, которых, по словам главного санврача, штамм "дельта" поражает чаще, Кузин отметил, что производитель Pfizer внес изменения в инструкцию по проведению прививок от COVID-19 детям старше 12 лет.
"Рассматривалось на этой неделе на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации это решение (о вакцинации детей - ред.) и пока решение заключается в том, что мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с COVID-19. Скорее всего летом", - сказал Кузин.
Впрочем, по словам Кузина, решение о вакцинации детей будет касаться не всех, а только тех, кто имеет высокие риски осложнений вследствие заболевания коронавирусной болезни.
Главный госсанврач напомнил, что в Украине, согласно Национальному календарю прививок, обязательными являются прививки для детей.
"Действующие нормы законодательства Украины регулируют вопросы, что невакцинированный ребенок может быть не допущен к обучению. Если он не вакцинируется не по медицинским показаниям, то есть если нет желания (у родителей вакцинировать ребенка - ред.), либо не верят в действенность вакцин. Такие дети могут быть не допущены в учебные заведения, и соответственно, чтобы не допускать распространения кори, дифтерии, других инфекционных болезней, мы будем работать над тем, чтобы эту норму более активно применяли на уровне учебных заведений", - сказал Кузин.
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а Конституция? зе-гнидам насрать на всё?
По-перше, AstraZeneca не забезпечує.
По-друге, скільки в вас є вакцини Pfizer і скільки ви зможете її тепер дістати (індійського і бангладешського виробництва не пропонувати)?
По-третє, хіба не мають в першу чергу вакцинуватися люди похилого віку, з хронічними хворобами, з ослабленим імунітетом, лікарі і т.п.
По-четверте, а не здається вам, що з такими темпами вакцинації, теперішні діти будуть вакциновані вже з власним паспортом на руках (звичайно, якщо це не діти депутатів, міністрів і інших держслужбовців, які "можуть собі це дозволити").
По-п'яте, ну що, "хотя бы поржём", "какая разница", "гірше не буде" - уже "ржёте"?, все ще не бачите різниці?, це вже "не гірше", чи все ще попереду?
+ великі "чемпіони" з Ізраїлю пишуть і про те, що дана вакцинка може сприяти виникненню рідкісного захворювання крові.
А скільки побічних ефектів ще вилізе з часом.
https://www.jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-blood-disease-israeli-study-671694
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/22/c_1310020240.htm
Взялися вбивати і дітей, "борці".