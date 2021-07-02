Вакцинацию от COVID-19 некоторых групп детей в Украине могут разрешить уже этим летом, - Кузин

Вакцины Pfizer и AstraZeneca, согласно результатам исследований, обеспечивают защиту от "дельта"-штама коронавируса. Что касается вакцинации детей, то для некоторых групп ее могут разрешить уже этим летом.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Результаты научных исследований, которые были опубликованы, говорят, что и вакцина Pfizer, и вакцина Astra Zeneca в том числе защищают от штамма "дельта". Этот условный уровень защиты несколько ниже, но он есть. Если базовый уровень защиты от вакцины Pfizer составляет до 98 %, то по отношению к "дельта"-штамму он будет 92-94%, однако защитное действие есть", - сказал Кузин.

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В то же время Кузин отметил, что штамм "дельта" передается быстрее и посоветовал не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и другим правилами эпидбезопасности.

Относительно вакцинации детей, которых, по словам главного санврача, штамм "дельта" поражает чаще, Кузин отметил, что производитель Pfizer внес изменения в инструкцию по проведению прививок от COVID-19 детям старше 12 лет.

"Рассматривалось на этой неделе на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации это решение (о вакцинации детей - ред.) и пока решение заключается в том, что мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с COVID-19. Скорее всего летом", - сказал Кузин.

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Впрочем, по словам Кузина, решение о вакцинации детей будет касаться не всех, а только тех, кто имеет высокие риски осложнений вследствие заболевания коронавирусной болезни.

Главный госсанврач напомнил, что в Украине, согласно Национальному календарю прививок, обязательными являются прививки для детей.

"Действующие нормы законодательства Украины регулируют вопросы, что невакцинированный ребенок может быть не допущен к обучению. Если он не вакцинируется не по медицинским показаниям, то есть если нет желания (у родителей вакцинировать ребенка - ред.), либо не верят в действенность вакцин. Такие дети могут быть не допущены в учебные заведения, и соответственно, чтобы не допускать распространения кори, дифтерии, других инфекционных болезней, мы будем работать над тем, чтобы эту норму более активно применяли на уровне учебных заведений", - сказал Кузин.