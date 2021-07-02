Из-за Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли, - разведка

Во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море. Но ей не хватает сил и средств в Черном море.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ разведки Минобороны.

По его словам, для наблюдения за международными морскими маневрами РФ вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Страна-агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

"Когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - сказал Скибицкий.

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При этом представитель разведки отметил, что попытки России продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.

"Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", - Вадим Скибицкий.

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