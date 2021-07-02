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Новости Агрессия России против Украины
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Из-за Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли, - разведка

Из-за Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли, - разведка

Во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море. Но ей не хватает сил и средств в Черном море.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ разведки Минобороны.

По его словам, для наблюдения за международными морскими маневрами РФ вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Страна-агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

"Когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - сказал Скибицкий.

Читайте: На учениях Sea Breeze-2021 Украина отрабатывает сценарий защиты острова Змеиный и Бессарабского направления

При этом представитель разведки отметил, что попытки России продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.

"Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", - Вадим Скибицкий.

Также читайте: Американские ВМС ждут от России профессионализма во время Sea Breeze-2021

Автор: 

разведка (4176) россия (95569) Си-Бриз (145) военные учения (3457) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+71
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https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

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Дарагіє рассєянє кораблі будують так, що вони розвалюються навіть ще до бою?
А витрушування бабла з флоту Її Величності може закінчитися тим, що ті привезуть його своїм ходом, як в 1855 році.

Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка - Цензор.НЕТ 9796
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02.07.2021 18:39
+56
пипец вывели металолом как бы на ашота не выскочили
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02.07.2021 18:23
+48
Из-за Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли, - разведка - Цензор.НЕТ 4528
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02.07.2021 18:29
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и чего они рыпаются, ведь прекрасно знают, шо никто их трогать не собирается ... разве что делают картинку для своего внутреннего лохтората
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03.07.2021 00:56 Ответить
Так они еще с Каспийского моря перебросили все свои корыта по Волге и Дону. Ой как не хочет путин отдавать Крым назад.
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03.07.2021 01:01 Ответить
Зато население мокшандии гордится,они же не знают в каком состоянии флот рассеи,им наплели,что рассея показала НАТАМ кто есть кто на нашем море,типа НАТЫ в шоек,аналоГОВНЕТ,убийцы авиносцев,ну и так далее по методичкам.
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03.07.2021 01:22 Ответить
А построенное еще при Николае втором 106-летнее судно "Коммунна", которое находится в составе черноморского флота тоже вывели в море?
Главное чтобы весь этот плавучий черноморский раритет не пошел ко дну не успев выйти в море, а то в Севастополе придется ставить еще один памятник затонувшим кораблям.

Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка - Цензор.НЕТ 4064
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03.07.2021 01:27 Ответить
Ну так простые турецкие и румынские рыбаки , которые случайно найдут брошенные боевые корабли , легко разберутся с кучей кацапского металлолома корчащего из себя боевой флот .
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03.07.2021 08:21 Ответить
На россии все таки есть несколько адекватных человек в штабе, понимающих, что против двух эсминцев НАТО нужно выводить все, что способно держаться на плаву.
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03.07.2021 09:55 Ответить
Все два?
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03.07.2021 10:23 Ответить
Вся их боеспособность только на бумаге и в умах кремле*лядей Они уже сами боятся своих ракет Непредсказуемы они у них
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03.07.2021 10:32 Ответить
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