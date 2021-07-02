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Схема незаконной добычи полезных ископаемых, нанесшая ущерба на 100 млн грн, пресечена на Харьковщине,- СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала схему масштабной незаконной добычи и продажи полезных ископаемых на территории Харьковской области, в результате которой злоумышленники незаконно вывезли более 15 тыс. тонн глиняных пород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Государству нанесен ущерб в размере более 102 млн грн. Кроме того, незаконный промысел привел к потере плодородных почв, выведения поврежденных земель из сельскохозяйственного фонда и созданию опасности для окружающей среды.

"По данным следствия, подпольный добыча суглинка и легкоплавной глины организовал руководитель местной коммерческой структуры. Все это - в Богодуховском районе области. Установлено, что дельцы без разрешительных документов сняли слой плодородных почв на землях сельскохозяйственного назначения и создали там два карьера. Добытые ископаемые участники схемы нелегально реализовывали оптовыми партиями производителям строительных материалов", - говорится в сообщении.

Организатор сделки извещен о подозрении по ч.2 ст.239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом земель) и ч.4 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Задокументирована незаконная разработка недр на Одесчине. Государству нанесен ущерб на 100 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Схема незаконной добычи полезных ископаемых, нанесшая ущерба на 100 млн грн, пресечена на Харьковщине,- СБУ 01

Автор: 

СБУ (19905) Харьковщина (5577) недра (29)


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Це не занесли..Помножте на 100..
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02.07.2021 18:35 Ответить
скоро занесут и всё продолжится...а новости про посадку, как и фамилию подозреваемого мы не дождемся...)
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02.07.2021 20:04 Ответить
Пилите, Шура, пилите...
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03.07.2021 13:56 Ответить
А почему не расстреляли!!! Значит все в теме!!!
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04.07.2021 14:19 Ответить
 
 