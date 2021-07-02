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Состояние "Укрзализныци" не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи, - ВСК

Состояние

Состояние АО "Укрзализныця" сегодня не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце" предложила Кабинету министров изменить кадровую политику.

Об этом рассказала председатель ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина по результатам заседания комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Состояние, в котором сейчас оказалась УЗ, уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. В последние годы железная дорога не способна перевозить всех желающих путешествовать по железной дороге пассажиров. Не способна она перевезти и все грузы, транспортировка которых нужна для экономики и обороноспособности государства. Если сейчас в работу не включится вся вертикаль власти, которая несет ответственность за работу государственного стратегического предприятия - последствия будут катастрофическими", - заявила Гришина.

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По ее словам, пассажирские перевозки УЗ постоянно сокращаются, а это значит, что теряется мобильность населения. Сейчас даже нет возможности вернуть объемы перевозок до уровня 2019 года. Прогнозы экспертов ВСК на этот год также печальные - пассажироперевозки будут не более 65% от уровня 2019 г.

Кроме того, за последние 5 лет падают даже пригородные перевозки - более чем на 52%. Сокращаются и грузоперевозки, а это свидетельствует о другой проблеме - увеличивается количество грузовых перевозок автотранспортом.

"Если говорить о конкуренции с дорогами, в 2019-2020 годах грузооборот на УЗ и на дорогах почти сравнялся. Такого никогда не было. На дорогах был потерян весовой контроль и аграрный бизнес перешел на дороги - там, где дешевле. И параллельно УЗ не справлялась, увеличивались сроки доставки грузов и с точки зрения услуги она стала менее конкурентоспособной", - сказал присутствующий на заседании министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Еще одна проблема нацперевозчика-низкие зарплаты и сокращение работников.

"В отрасли является нормой зарплаты в 5-6 тысяч гривен, квалифицированные работники массово уходят из УЗ. Такие действия правления УЗ и наблюдательного совета привели к увольнению 169 тыс. (55%) преимущественно квалифицированных работников - в частности тех профессий, которые обеспечивают перевозочный процесс", - отметила председатель ВСК.

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В критическом состоянии находится также инфраструктура и подвижной состав. Как показывает анализ ВСК, начиная с 2016 г. АО "Укрзализныця" финансирует ремонт переданных ему основных фондов почти втрое меньше нормативной потребности, искусственно сокращает операционные расходы.

Таким образом, правление и наблюдательный совет, Мининфраструктуры ежегодно подают на утверждение правительства заниженные на 63% плановые расходы на ремонт основных фондов, чем системно и сознательно уничтожают эксплуатационные возможности инфраструктуры.

"Таким образом, путем обмана системная многолетняя деградация и упадок стратегической для государства отрасли выдавались за благополучие и развитие", - заключает Гришина.

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В ВСК констатируют, что все реформы в УЗ сведены к плодам ненужных департаментов и филиалов, раздуванию управленческого штата и смене вывесок. Программа реформирования железнодорожной отрасли полностью провалена и это срочно нужно исправлять, заявили в комиссии.

ВСК (458) Укрзализныця (2751) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+8
А серОже лещенко пол лимона гривен в месяц выплачивать укрзализныця в состоянии??
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02.07.2021 18:59
+5
Так оно ж там не одно...там такого дерьма рыл двадцать минимум будет..
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02.07.2021 19:01
+3
Треба наглядову раду гнати!
Жеруть занадто.
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02.07.2021 19:17
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а состояние И.О главы правления Укрзализныцы позволяет ему в полной мере выполнять свои основные задачи?
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02.07.2021 18:56 Ответить
Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення, які в Україні чомусь коштують в 3-10 разів дешевше ніж в Польщі та в 15 разів дешевше ніж в Німеччині.
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02.07.2021 18:59 Ответить
дуже непросто рівнятися навіть на Польщу по цінам і тарифам... (особливо якщо порівнювати пенсії, зарплати )
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02.07.2021 19:10 Ответить
А кому непросто рівнятись на Польщу? Українським олігархам, які використовують Укрзалізницю як рабів? Зерно, руда та метал продаються на експорт за долари по цінам дуже конкурентним і після обвалу гривні з 8 грн до 28 грн за долар, тарифи Укрзалізниці не були індексовані до доларової ціни, яка діяла до 2014 року (а тоді вона була на рівні Польщі і тоді всі платили і на все вистачало). А після 2014 року олігархи вирішили притримати індексацію (збільшення) цін Укрзалізниці до доларової ціни 2013 року і економлять на цьому по 200 млрд грн щороку! 200 млрд. грн Україна недоотримує від олігархів через супернизькі вантажні тарифи!
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02.07.2021 19:20 Ответить
добре...як зустріну олігарха чи двох я їм усе передам... (це сарказм)
на Ваш комент я не знаю що сказати...мо Лещенко в курсі? він до того ближчий... дуже ближчий...
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02.07.2021 19:33 Ответить
А серОже лещенко пол лимона гривен в месяц выплачивать укрзализныця в состоянии??
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02.07.2021 18:59 Ответить
Так оно ж там не одно...там такого дерьма рыл двадцать минимум будет..
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02.07.2021 19:01 Ответить
та да, семьями десятелетиями столуются сироты...
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02.07.2021 23:33 Ответить
Треба наглядову раду гнати!
Жеруть занадто.
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02.07.2021 19:17 Ответить
Акціонерне товариство «Українська залізниця» или сокращенно "Укрзалізниця". Когда всякие тупые неучи перестануть коверкать общепринятые названия.
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02.07.2021 19:18 Ответить
Бідний Лещенко, він заробітну плату хоть отримав?
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02.07.2021 19:42 Ответить
Ну а що ви хотіли? Наглядова рада повинна була отримувати гарну зарплату, а не жалкоє жалованіє. Хоча ще можна все виправити, треба тільки здати на металобрухт всі колії, весь рухомий склад і звільнити 99% дармоїдів-робітників.
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02.07.2021 19:49 Ответить
"Наразі навіть нема можливості повернути обсяги перевезень до рівня 2019 року."- а коли, коли в вас там бородата жіночка Лещенко з'явилася? Логічний ланцюжок не проглядається?
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02.07.2021 20:32 Ответить
Зато состояние её директора позволяет ему жить и наслаждаться очень ЗАШИБИСЬ!
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02.07.2021 20:41 Ответить
Страшную картину обрисовали о состоянии УЗ! А почему такое произошло??? Ответ очень прост. Из-за отсутствия контроля и спроса со стороны власти! Устроили кормушку разных служак, развели неприкрытое воровство, поставили у руля на всех уровнях управления "эффективных" менеджеров-дилетантов, не отличающих полувагон от ЧС-2, изгнавших разными способами специалистов на всех уровнях, начиная с путейцев и, кончая, главой УЗ! Это называется-анархия, махновщина! На примере УЗ можно сделать вывод: мы не народ! Мы стадо, которым управляют пастухи-крохоборы и воры! Где это видано, зарплата обходчика 5000 грн, а клерка в управлении Южной ж/д-200 000? Нет, это не народ и не государство. Это территория криминала, анархии и беззакония!
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03.07.2021 09:22 Ответить
 
 