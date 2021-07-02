Состояние "Укрзализныци" не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи, - ВСК

Состояние АО "Укрзализныця" сегодня не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце" предложила Кабинету министров изменить кадровую политику.

Об этом рассказала председатель ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина по результатам заседания комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Состояние, в котором сейчас оказалась УЗ, уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. В последние годы железная дорога не способна перевозить всех желающих путешествовать по железной дороге пассажиров. Не способна она перевезти и все грузы, транспортировка которых нужна для экономики и обороноспособности государства. Если сейчас в работу не включится вся вертикаль власти, которая несет ответственность за работу государственного стратегического предприятия - последствия будут катастрофическими", - заявила Гришина.

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По ее словам, пассажирские перевозки УЗ постоянно сокращаются, а это значит, что теряется мобильность населения. Сейчас даже нет возможности вернуть объемы перевозок до уровня 2019 года. Прогнозы экспертов ВСК на этот год также печальные - пассажироперевозки будут не более 65% от уровня 2019 г.

Кроме того, за последние 5 лет падают даже пригородные перевозки - более чем на 52%. Сокращаются и грузоперевозки, а это свидетельствует о другой проблеме - увеличивается количество грузовых перевозок автотранспортом.

"Если говорить о конкуренции с дорогами, в 2019-2020 годах грузооборот на УЗ и на дорогах почти сравнялся. Такого никогда не было. На дорогах был потерян весовой контроль и аграрный бизнес перешел на дороги - там, где дешевле. И параллельно УЗ не справлялась, увеличивались сроки доставки грузов и с точки зрения услуги она стала менее конкурентоспособной", - сказал присутствующий на заседании министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Еще одна проблема нацперевозчика-низкие зарплаты и сокращение работников.

"В отрасли является нормой зарплаты в 5-6 тысяч гривен, квалифицированные работники массово уходят из УЗ. Такие действия правления УЗ и наблюдательного совета привели к увольнению 169 тыс. (55%) преимущественно квалифицированных работников - в частности тех профессий, которые обеспечивают перевозочный процесс", - отметила председатель ВСК.

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В критическом состоянии находится также инфраструктура и подвижной состав. Как показывает анализ ВСК, начиная с 2016 г. АО "Укрзализныця" финансирует ремонт переданных ему основных фондов почти втрое меньше нормативной потребности, искусственно сокращает операционные расходы.

Таким образом, правление и наблюдательный совет, Мининфраструктуры ежегодно подают на утверждение правительства заниженные на 63% плановые расходы на ремонт основных фондов, чем системно и сознательно уничтожают эксплуатационные возможности инфраструктуры.

"Таким образом, путем обмана системная многолетняя деградация и упадок стратегической для государства отрасли выдавались за благополучие и развитие", - заключает Гришина.

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В ВСК констатируют, что все реформы в УЗ сведены к плодам ненужных департаментов и филиалов, раздуванию управленческого штата и смене вывесок. Программа реформирования железнодорожной отрасли полностью провалена и это срочно нужно исправлять, заявили в комиссии.