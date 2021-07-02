Министр Ляшко провел собеседование с двумя финалистами конкурса на главу Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в пятницу провел собеседование с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): с и.о. заместителя НСЗУ Татьяной Бойко и основателем консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадимом Аристовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" Бойко, собеседование прошло в присутствии и при участии народных депутатов, заместителей министра и независимых экспертов.

Вместе с тем, по оценке экспертов, на должность главы НСЗУ может быть объявлен новый конкурс.

Также читайте: На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов

Как сообщалось, накануне и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, также вышедший финал конкурса, прекратил участие в нем. Свое решение он объяснил, в частности, тем, что за последние полтора года НСЗУ ощущала внешнее воздействие, в том числе связанные с четырьмя конкурсами на должность главы.

Предыдущий конкурс состоялся в начале апреля 2021 года. По его результатам в шорт-лист кандидатов на должность главы НСЗУ вошли те же три кандидата. Однако бывший в то время министром здравоохранения Максим Степанов победителя конкурса не назвал.

Также читайте: На должность главы НСЗУ объявили повторный конкурс