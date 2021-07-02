Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами

Предупреждение телеканалу вынесла Комиссия по вопросам журналистской этики. В его сюжете нет разделения между терминами "националистическая организация" и "радикальная организация".

Об этом сообщает "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.

Комиссия по вопросам журналистской этики нашла в сюжете нарушение права на полную и объективную информацию, нарушение баланса и смешение фактов и суждений.

Руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств и специалисту по деятельности радикальных организаций Вячеслав Лихачев, оценивавший сюжет, подчеркнул, что необходимо различать и корректно использовать термины "националистическая организация" и "радикальная организация". По его мнению, в сюжете необходимой четкости в этом вопросе нет.

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"Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины - ОРДЛО и Крыма.

Сюжет "Радикалы в Украине. Разбор" вышел на этом телеканале 11 апреля. Авторы материала утверждали, что украинские радикальные националистические организации часто фигурируют в медиа "вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах"; что "экстремистские действия" некоторых националистов "играют на руку российской пропаганде" и тому подобное.

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Руководство канала заявляло, что после выхода сюжета получает угрозы в соцсетях.