Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами
Предупреждение телеканалу вынесла Комиссия по вопросам журналистской этики. В его сюжете нет разделения между терминами "националистическая организация" и "радикальная организация".
Об этом сообщает "Детектор медиа", информирует Цензор.НЕТ.
Комиссия по вопросам журналистской этики нашла в сюжете нарушение права на полную и объективную информацию, нарушение баланса и смешение фактов и суждений.
Руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств и специалисту по деятельности радикальных организаций Вячеслав Лихачев, оценивавший сюжет, подчеркнул, что необходимо различать и корректно использовать термины "националистическая организация" и "радикальная организация". По его мнению, в сюжете необходимой четкости в этом вопросе нет.
"Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины - ОРДЛО и Крыма.
Сюжет "Радикалы в Украине. Разбор" вышел на этом телеканале 11 апреля. Авторы материала утверждали, что украинские радикальные националистические организации часто фигурируют в медиа "вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах"; что "экстремистские действия" некоторых националистов "играют на руку российской пропаганде" и тому подобное.
Руководство канала заявляло, что после выхода сюжета получает угрозы в соцсетях.
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І має бути за це покараним.
Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.
Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.
6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.
Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.
6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)
Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
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Фигурируют в каких медиа, в кремлёвских и прокремлёвских?
А что такое погром? Это в современной Украине происходят "погромы", по мнению телеканала "ДОМ", телеканала, который тратит миллион народных денег в день?!
Ще один прояв кадрової політики зеленської влади.
https://twitter.com/NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev Nick Dmytriiev @NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev https://twitter.com/NDmytriiev
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец
Государственный Телеканал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины порядка 1 млн ₴ в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации. P.S. Уже исправили ошибку. Федерального на государственного. Но историю исправлений не зачистишь. Любители «какая разница» не поймут, в какой стране живут. Извинений, я так понимаю, не будет?
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.
https://twitter.com/NDmytriiev Nick Dmytriiev @NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev https://twitter.com/NDmytriiev
Леся Українка у листі своєму дядькові Михайлу Драгоманову на початку 1890-х років:
«Біда, що більшість нашої української громади сидить на самій нужденній російській пресі, а через те не бачить як слід світа ні того, що в вікні, ні того, що поза вікном...».
То все є одно гімно...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»
Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
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Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль