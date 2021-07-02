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Внес предложение Кабмину объявить новый конкурс, - Ляшко о конкурсе на главу Нацслужбы здоровья

Внес предложение Кабмину объявить новый конкурс, - Ляшко о конкурсе на главу Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного в пятницу собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс.

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины. После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров объявить повторный конкурс", - написал он.

Ляшко подчеркнул, что это "непростое решение, оно было принято после общения со своими коллегами, и команда заместителей поддержала его единогласно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр Ляшко провел собеседование с двумя финалистами конкурса на главу Нацслужбы здоровья

Ляшко поблагодарил оставшихся финалистов конкура Вадима Аристова и Татьяну Бойко за участие в конкурсе, но отметил, что управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине "им было бы сложно и, на мой взгляд, рано".

Как сообщалось, Ляшко в пятницу провел собеседование с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): с и.о. заместителя НСЗУ Татьяной Бойко и основателем консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадимом Аристовым.

Также читайте: Программа "Доступные лекарства" расширится на препараты-инсулины, - НСЗУ

Накануне и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, также вышедший финал конкурса, прекратил участие в нем. Свое решение он объяснил, в частности, тем, что за последние полтора года НСЗУ ощущала внешнее воздействие, в том числе связанные с четырьмя конкурсами на должность главы.

Предыдущий конкурс состоялся в начале апреля 2021 года. По его результатам в шорт-лист кандидатов на должность главы НСЗУ вошли те же три кандидата. Однако бывший в то время министром здравоохранения Максим Степанов победителя конкурса не назвал.

Также читайте: На должность главы НСЗУ объявили повторный конкурс

Автор: 

конкурс (1142) Ляшко Виктор (1364) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+3
Який ще конкурс? На кого кацаваротка тицьне пальцем, той і буде.
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02.07.2021 19:45
+2
А каким миксером лучше смешивать вакцины?? Ручным или электрическим?? А может в блэндэре лучше получится??😀
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02.07.2021 19:44
+2
Почти миллион долларов за флаг. "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"...На флаги ко Дню Независимости потратят 170 млн. грн.
Самый дорогой флаг будет в Харькове - за 24,5 млн грн.
А на мальчиков в костюмах плейбоевских зайчиков сколько?
Sharp`s
____________________
Нормально так, да?
900 000 долларов за ОДИН ФЛАГ!
"Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот, он нє барига"...
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02.07.2021 19:52
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Шляшко, какие кандидаты, ты с вакциной определиться не можешь и сроками вакцинации.
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02.07.2021 19:40 Ответить
А каким миксером лучше смешивать вакцины?? Ручным или электрическим?? А может в блэндэре лучше получится??😀
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02.07.2021 19:44 Ответить
Говорят что если пфайзер взбить венчиком...а потом добавить джонсона перемешаного миксером с астразенекой то получится вакцина огонь...от всего...и от дельты...и от триппера..😀
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02.07.2021 19:49 Ответить
пора закри ти цей квартет квартал....посмеялись і хорош.
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02.07.2021 19:45 Ответить
Регочемо вже 2 роки папріколу. Залишилось ще 3.
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02.07.2021 19:48 Ответить
Який ще конкурс? На кого кацаваротка тицьне пальцем, той і буде.
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02.07.2021 19:45 Ответить
а конкурс "бикини" они шо провалили????
ну я не знаю!
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02.07.2021 19:45 Ответить
Почти миллион долларов за флаг. "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"...На флаги ко Дню Независимости потратят 170 млн. грн.
Самый дорогой флаг будет в Харькове - за 24,5 млн грн.
А на мальчиков в костюмах плейбоевских зайчиков сколько?
Sharp`s
____________________
Нормально так, да?
900 000 долларов за ОДИН ФЛАГ!
"Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот, он нє барига"...
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02.07.2021 19:52 Ответить
То нахрена ті конкурси, коли Оягка влаштує лише конкретна людина, яку він давн підібрав "під себе"? Треш продовжується - друзі, роди, і, куми, співвласники по бізнесу - і ніяких конкурсів.
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02.07.2021 19:54 Ответить
собеседовал с двумя кандидатами, ничего не понял, можно повторить конкурс?
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02.07.2021 21:25 Ответить
это же какие бабки в одних руках! Раньше департаменты распределяли, а сейчас нсзу. Будем мы бедные
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02.07.2021 22:34 Ответить
Один закон абсурдней другого. Когда они делом займутся?
Вніс пропозицію Кабміну оголосити новий конкурс, - Ляшко про конкурс на голову Нацслужби здоров'я - Цензор.НЕТ 3049
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03.07.2021 08:17 Ответить
 
 