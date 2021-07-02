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Движение по ряду улиц Киева ограничат 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

Движение по ряду улиц Киева ограничат 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

3 и 4 июля в столице ограничат движение на ряде улиц из-за проведения соревнований по триатлону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетКГГА в Telegram

 По информации организаторов, с 6 утра 3 июля по 22 часа 4 июля движение автотранспорта перекроют на Контрактовой площади из-за проведения "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".

Также 3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Трухановскую.

В воскресенье движение по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Трухановской, Боричеву и Владимирском спуске будет перекрыто с 7:00 до 13:00.

Перекрыто движение в это же время будет также на Гаванском мосту и поворота с моста Метро на Набережное шоссе.

Также предусмотрено внесение изменений в движение общественного транспорта в маршруты автобусов № 62, 114 и 115.

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Автор: 

Киев (25542) соревнования (256)


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задрали своими соревнованиями каждые выходные с перекрытием улиц! хотите триатрон - соревнуйтесь на Трухановом острове или в Конча Заспе...
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02.07.2021 23:03 Ответить
Все такие спортивные, а толку маловато будет.
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03.07.2021 08:11 Ответить
 
 