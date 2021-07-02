Киев пока не получал официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси, - МИД

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины.

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"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - отметил он.

Николенко добавил, что политика Украины направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права.

"Зато позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - заключил спикер МИД.

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