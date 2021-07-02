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Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь на каблуках для женщин-военнослужащих на параде ко Дню Независимости

Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь на каблуках для женщин-военнослужащих на параде ко Дню Независимости

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина требуют заменить обувь на каблуках для женщин-военнослужащих на параде ко Дню Независимости.

Об этом говорится в совместном обращении чиновниц к министру обороны Андрею Тарану, информирует Цензор.НЕТ.

В своем заявлении члены правительства выразили свое возмущение решением Министерства обороны относительно формы, и особенно обуви, в которой женщины-военнослужащие будут участвовать в параде к 30-летию Независимости Украины.

"Цель любого военного парада — демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках ", — говорится в заявлении.

Чиновницы утверждают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви может причинить вред здоровью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министры при этом признали, что невысокие каблуки используются в отдельных странах-членах НАТО для парадно-выходной формы женщин-военнослужащих, но их не используют для марша на парадах.

"Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфортность каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий", — подчеркнули они в своем заявлении.

Своему коллеге по правительству, министру обороны Тарану, авторы заявления поставили ряд требований. Первое, в срочном порядке заменить обувь на каблуках на комфортная обувь для участия в параде ко Дню Независимости, а также совместно с женщинами-военными и ветеранами внести изменения в модели обуви и одежды из существующих моделей на те, в которых будет удобно.

Также смотрите: Кондратюк потребовала провести служебное расследование по маршированию женщин-военных на параде ко Дню Независимости на каблуках. ВИДЕО

Кроме того, от руководителей торжественных мероприятий ко Дню Независимости министры требуют обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят как женщины, так и мужчины.

Министру обороны также предъявили требование назначить советника по гендерным вопросам и провести опрос женщин, которые несут службу в секторе безопасности и обороны, относительно их удовлетворения созданными условиями, в частности форменной одеждой.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: 

парад (634) Лазебная Марина (141) Стефанишина Ольга вице-премьер (244) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+22
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7573
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02.07.2021 21:54
+21
Я так думаю, що туфлі на підборах рекомендував развєтчік та ваєнний експєрт Люся Арєстовіч.
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02.07.2021 21:25
+17
такі високі каблуки як на фото хіба що ворог міг натягти на дівчат
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02.07.2021 21:20
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на лабутены?
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02.07.2021 21:04 Ответить
Яке яке прізвище у міністра у справах ветеранів:Ла-ла-ла-путіна? Вона родом не із Харкова?
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03.07.2021 01:01 Ответить
цікаво, як саме Зе з заміною панянкам штіблетів не впорається. В треші і зашкварі я не сумніваюсь, цікавлять подробиці.
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02.07.2021 21:08 Ответить
Нда... Раздуть собственный "пиар" на обуви военных = верх "проффесионализма".
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02.07.2021 21:09 Ответить
такі високі каблуки як на фото хіба що ворог міг натягти на дівчат
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02.07.2021 21:20 Ответить
Я так думаю, що туфлі на підборах рекомендував развєтчік та ваєнний експєрт Люся Арєстовіч.
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02.07.2021 21:25 Ответить
Цей матьорий трансвестит знається на підборах.
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03.07.2021 01:42 Ответить
коли вже всі скрізь бучу підняли, то і корабельні сосни з уряду зеленого наркомана вирішили підсуєтитись?
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02.07.2021 21:22 Ответить
Каблуком по морде, извините лицу, этим лядям что-то можно объяснить.
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02.07.2021 21:34 Ответить
Лучше китаянок на параде никто не ходит! А они на низких каблуках. И "коробки" у них 30 на 30, т. е. по 900 человек!
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02.07.2021 21:26 Ответить
Совершенно верно!
Вот:
https://www.youtube.com/watch?v=5iTeKWQxi7E
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03.07.2021 08:53 Ответить
Или вот:
https://www.youtube.com/watch?v=MJGe2Dujm7s&list=RD5iTeKWQxi7E&index=2
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03.07.2021 08:54 Ответить
"будет любование женщинами-военными на каблуках" Один вопрос: они вообще вменяемые? Откажитесь от своих каблуков, чтобы не было проявления сексизма.
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02.07.2021 21:32 Ответить
"назначить советника по гендерным вопросам и провести опрос женщин, которые несут службу в секторе безопасности и обороны, относительно их удовлетворения созданными условиями, в частности форменной одеждой" - А вот вам и гендерная неравность...!
Почему только ЖЕНЩИН спрашивают об этом !?
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02.07.2021 21:36 Ответить
квартальные рагули все никак не могут понять, что Украина не парашия! И кацапские приколы у нас не прокатят!
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02.07.2021 21:37 Ответить
От ермака, пододяка, портнова, татарова вся зараза идёт.
Специально вата тему подкинула, вместо повышения налогов и предательства.
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02.07.2021 21:43 Ответить
проснулись міністерки! а як харчуються жінки-військовослужбовці, Вам не цікаво. Напевне, півпомідора на салат, бо хлопцям, щоб не звинувачували в сексизмі. четверту частину.Якраз один помідор на стіл. Таран такий самий міністр як з їхнього (міністерок) лідера - піаніст, який хоче стати дирижером, Поки Єрмак його тренує. Також цікавить, чи будуть після параду танцювати Гнусавому канкан поп-дівулі і чи будуть вони у спідньому.
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02.07.2021 21:44 Ответить
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7573
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02.07.2021 21:54 Ответить
Катування каблукамы
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02.07.2021 22:14 Ответить
"Цель любого военного парада - демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках ", - говорится в заявлении.
Чиновницы утверждают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви может причинить вред здоровью .. Источник: https://censor.net/ru/n3274853 Це те про що я весь день тут говорю деяким "аленям " .
І в фб , Люсьці Арестовіч , Ковальову та іншим "ахвіцерам ", - любителям познущатись з дівчат військових .
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02.07.2021 22:26 Ответить
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2283
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02.07.2021 22:44 Ответить
І в стрінгах,і як казали в совковій армії,голий торс,хоча у більшості того торсу і не було.
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03.07.2021 09:54 Ответить
одно слово бабы дуры.
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02.07.2021 23:23 Ответить
есть предложение обуть в эти ГРАЖДАНСКИЕ туфельки на каблуках министра обороны и всех причастных к этому идиотизму и заставить их на этих каблуках.как з0аправских геев,промаршировать..все отговорки о якобы-схожести этих туфелек совсем не похожи на обувь женщин других стран Европы или Китая..Ишак похож на коня,но не является арабским скакуном.Дебилов из армии нужно гнать !!!
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02.07.2021 23:52 Ответить
пандемія cloun19 продовжуеться
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03.07.2021 08:53 Ответить
Ума нет - считай зеля.
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03.07.2021 09:47 Ответить
Нема спокою ї###нутим. Це я наше міністерство тіпа оборони маю на увазі...
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03.07.2021 10:10 Ответить
Я вважаю, що така фігня, як "строевой шаг" має бути вилучена з стройової підготовки це все совковий пережиток і виглядає скоріше не урочисто, а - КОМІЧНО... В більшості армій світу - довільне крокування в стою і це, як на мене набагато краще... пересування жінок в стою, в парадній формі( якщо підбори затверджені як елемент), має бути - вільним кроком.
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03.07.2021 10:22 Ответить
Можно в "присядку" или "гусиным шагом" !!
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03.07.2021 12:09 Ответить
і ще це вимагає Теребовлянська районна рада Тернопільської області
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03.07.2021 10:35 Ответить
Міністри Стефанішина, Лазебна і Лапутіна вимагають замінити взуття на підборах для жінок-військовослужбовців на параді до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9897
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03.07.2021 10:53 Ответить
Ну понеслась. Предлагаю расширить требования выше упомянутых личностей и ввести общую для всех форму обращения "пан".
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03.07.2021 11:26 Ответить
Так Говнокамандующий Президент-он маленького роста. Поэтому подсознательное желание чтобы все были выше и ходили на каблуках. Позор.
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03.07.2021 11:55 Ответить
как трахали тебя кацап, так и будем трахать.....
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03.07.2021 14:35 Ответить
Троица возбудилась. Лучше бы шли и работали
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06.07.2021 10:39 Ответить
 
 