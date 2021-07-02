Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь на каблуках для женщин-военнослужащих на параде ко Дню Независимости

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина требуют заменить обувь на каблуках для женщин-военнослужащих на параде ко Дню Независимости.

Об этом говорится в совместном обращении чиновниц к министру обороны Андрею Тарану, информирует Цензор.НЕТ.

В своем заявлении члены правительства выразили свое возмущение решением Министерства обороны относительно формы, и особенно обуви, в которой женщины-военнослужащие будут участвовать в параде к 30-летию Независимости Украины.

"Цель любого военного парада — демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках ", — говорится в заявлении.

Чиновницы утверждают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви может причинить вред здоровью.

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Министры при этом признали, что невысокие каблуки используются в отдельных странах-членах НАТО для парадно-выходной формы женщин-военнослужащих, но их не используют для марша на парадах.

"Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфортность каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий", — подчеркнули они в своем заявлении.

Своему коллеге по правительству, министру обороны Тарану, авторы заявления поставили ряд требований. Первое, в срочном порядке заменить обувь на каблуках на комфортная обувь для участия в параде ко Дню Независимости, а также совместно с женщинами-военными и ветеранами внести изменения в модели обуви и одежды из существующих моделей на те, в которых будет удобно.

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Кроме того, от руководителей торжественных мероприятий ко Дню Независимости министры требуют обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят как женщины, так и мужчины.

Министру обороны также предъявили требование назначить советника по гендерным вопросам и провести опрос женщин, которые несут службу в секторе безопасности и обороны, относительно их удовлетворения созданными условиями, в частности форменной одеждой.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.