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Новости Газовая война
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Мы работаем над тем, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продлен, - минфин Германии

Мы работаем над тем, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продлен, - минфин Германии

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет добиваться продления договора о газовом транзите через Украину.

"Мы работаем очень активно, чтобы быть уверенными, что договор о газовом транзите между Украиной и Россией был бы продлен", - заявил Шольц в пятницу в интервью Bloomberg TV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно позиции ФРГ, газопровод "Северный поток 2", который идет по дну Балтийского моря, должен быть достроен, но газовый транзит через Украину должен быть при этом сохранен.

По словам Шольца, Германия видит свою ответственность за обеспечение транзита через Украину в будущем и не только на два или три года, но на будущие десятилетия.

Действующий договор, по словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас

Автор: 

Германия (6964) россия (95585) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+1
"Чтобы сохранить транзит по Украине мы увеличим закупки газа у рассеи"
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02.07.2021 21:47
+1
продлён / продовжений до безкінечності -не правильно. Правильно- до нескінченності.
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02.07.2021 22:44
+1
немецкий друг , рашиста ,оккупанта и врага Украины - есть враг Украины
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02.07.2021 22:45
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покупайте газ на границе с рашкой
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02.07.2021 21:32 Ответить
вот а я верю в это вот всё, я же не один такой да?
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02.07.2021 21:33 Ответить
Компания Ролс-Ройс разорвала контракт с Белорусью ,теперь БЕЛАЗ остались без движков Ролс - Ройса...,Лукашеску написал жалобу Путлеру...Ваван ответил : деннег нет,но ты держись..
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02.07.2021 21:43 Ответить
Кроме двигателей Ролс - Ройс белорусы устанавливают американские Cummins, кацапские ЯМЗ и немецкие Liebherr
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03.07.2021 06:05 Ответить
"Чтобы сохранить транзит по Украине мы увеличим закупки газа у рассеи"
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02.07.2021 21:47 Ответить
"Ми працюємо над тим, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено, - мінфін Німеччини" - прочитав два рази, не знайшов ніде "з українськими партнерами", "в співпраці з українськими партнерами", похоже, що все вже вирішується без нас.
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02.07.2021 21:58 Ответить
продлён / продовжений до безкінечності -не правильно. Правильно- до нескінченності.
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02.07.2021 22:44 Ответить
немецкий друг , рашиста ,оккупанта и врага Украины - есть враг Украины
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02.07.2021 22:45 Ответить
Україна має повністю відмовитися від транзиту кацапського газу раз і назавжди і будувати власну енергосистему а не животіти на халявні копійки від кацапського транзиту. Навіщо нам прогинатися під кацапів? Вони собі створили проблему і нехай самі її розгрібають. Порізати 30 км. труби від кордону на метал а решту системи зробити внутрішньою.
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02.07.2021 23:01 Ответить
Ми працюємо над тим, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено, - Мінфін Німеччини - Цензор.НЕТ 2755
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03.07.2021 03:20 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3274911/tyajelo_ranennomu_ukrainskomu_voinu_vitaliyu_velisevichu_nujna_pomosch_foto

вот это микрону и фрау штази покажите
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03.07.2021 15:50 Ответить
 
 