Экс-министр обороны Загороднюк: Отдельная женская "коробка" на параде - это дискриминация

Страны НАТО постепенно отходят от практики, когда женщины-военнослужащие идут на парадах отдельно от своих побратимов-мужчин.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, в 2019-2020 гг. возглавлявший Министерство обороны.

Он отметил, что в Минобороны в последние годы прошло множество курсов, лекций и семинаров о гендерном равенстве.

"Парад - это способ показать боеспособность войска, а не разделить его на "мужественных мужчин" и "красивых женщин". Более 7 лет продолжается война, на которой бок о бок с мужчинами воюют женщины. В свое время, в 2016 году нам удалось добиться на официальном уровне того, что женщина-снайпер может официально быть женщиной-снайпером, а не числиться по всем возможным документах, как кухарка", - считает Загороднюк.

Смотрите: "Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-глава Минобороны подчеркнул, что страны НАТО уже давно отходят от того, чтобы женщины- и мужчины-военнослужащие шли на парадах отдельными "коробками".

"Наработки отдельного шага "под каблуки" - тоже проявление дискриминации, а вовсе не учет потребностей женщин в армии. Учетом потребностей женщин в армии можно было бы, например, учитывать воплощение в жизнь разработок удобной для женщин белья и бронежилетов", - считает Загороднюк.

Также читайте: Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны. ФОТО

"Мужчины на парад выходят с оружием и демонстрируют силу и мощь армии, женщины - в парадной форме и на каблуках, потому что... красивые? Нет! Прежде всего - это военнослужащие Вооруженных Сил Украины, основа ее боеспособности, а не мужчины-военнослужащие или женщины-военнослужащие. Они - военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - добавил Загороднюк.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Вечером 2 июля под Минобороны состоялась акция протеста против того, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в параде в обуви на каблуках.

Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.