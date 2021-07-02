Экс-министр обороны Загороднюк: Отдельная женская "коробка" на параде - это дискриминация
Страны НАТО постепенно отходят от практики, когда женщины-военнослужащие идут на парадах отдельно от своих побратимов-мужчин.
Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, в 2019-2020 гг. возглавлявший Министерство обороны.
Он отметил, что в Минобороны в последние годы прошло множество курсов, лекций и семинаров о гендерном равенстве.
"Парад - это способ показать боеспособность войска, а не разделить его на "мужественных мужчин" и "красивых женщин". Более 7 лет продолжается война, на которой бок о бок с мужчинами воюют женщины. В свое время, в 2016 году нам удалось добиться на официальном уровне того, что женщина-снайпер может официально быть женщиной-снайпером, а не числиться по всем возможным документах, как кухарка", - считает Загороднюк.
Экс-глава Минобороны подчеркнул, что страны НАТО уже давно отходят от того, чтобы женщины- и мужчины-военнослужащие шли на парадах отдельными "коробками".
"Наработки отдельного шага "под каблуки" - тоже проявление дискриминации, а вовсе не учет потребностей женщин в армии. Учетом потребностей женщин в армии можно было бы, например, учитывать воплощение в жизнь разработок удобной для женщин белья и бронежилетов", - считает Загороднюк.
"Мужчины на парад выходят с оружием и демонстрируют силу и мощь армии, женщины - в парадной форме и на каблуках, потому что... красивые? Нет! Прежде всего - это военнослужащие Вооруженных Сил Украины, основа ее боеспособности, а не мужчины-военнослужащие или женщины-военнослужащие. Они - военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - добавил Загороднюк.
Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".
Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.
Вечером 2 июля под Минобороны состоялась акция протеста против того, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в параде в обуви на каблуках.
Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь.
Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.
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Сагласєн. І в казармах теж усі вперемішку повинні спати,щоб не було дискримінації.
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https://censor.net/ru/user/451737 краще читай ВІКІ а не знімай напругу порнухою.Бо прийдуть сурові кіберполіцейські і відключать тоб іІнтернет.
Тобто, якщо я ненавиджу кацапів, то я сам прихований (латентний) кацап?
Шоб ви з'їли?...
А якщо вам, наприклад, не подобається жерти гімно, то ви прихований копрофіл (гомноєд)?
Брєд, Брєд. І ще раз брєд.
То, кстаті до речі, - вам подобається споживати гівенце? Нє? Значить, ви латентний прихований гамноєд. Ну, згідно вашої логіки, звісно...
Пацталом....
😁
Жив за поребриком.... В европах та америках..
А ви " Славних Прадідів Великих -правнуки погані.."©
ВАС це не стосується...😁
З початком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російської збройної агресії на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським військам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0 буржуйки і машини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 швидкої допомоги , що вони їх робили з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) броньованих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інкасаторських машин. 2015 він очолив проектний офіс реформ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві Оборони України і перебував на цій посаді до 2017 року.З https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня 2018 він є членом Проектного офісу реформ Міністерства оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .З https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 5 липня до https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 6 вересня 2019 він був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 радником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України (поза штатом) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .З https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 9 липня до https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня 2019 він був членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Наглядової Ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпрому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
29 серпня 2019-го по 4 березня 2020 року виконував обов'язки Міністра оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО з https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 6 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] до https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 13 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
Aleks_15
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