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Новости Репрессии в Беларуси
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Из-за санкций у нас нет ни денег, ни сил сдерживать мигрантов на границе с ЕС, - Лукашенко

Из-за санкций у нас нет ни денег, ни сил сдерживать мигрантов на границе с ЕС, - Лукашенко

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, которого цивилизованный мир не признает законно избранным, заявил, что у Беларуси из-за санкций нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает госагентство БелТА.

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций", - сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси

Автор: 

Беларусь (7893) граница (5272) Лукашенко Александр (3613) мигранты (981) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+40
Вопрос можно? Каким образом угнетаемые НАТО и Америками мигранты попадают в Беларусь? Еще один вопрос, если нет денег и сил сдерживать мигрантов, каким образом закроется граница с Украиной. Вопрос третий. Почему борта из Афганистана привозят мигрантов в Беларусь? Видится это так. Борт садится в Минске. Вокруг ни кого, потому что пограничники обессиленные где то лежат. Из самолета выходяо мигранты. Машут руками. Но в ответ тишина, потому что нет ни кого, все обессилены. Мигранты уходят молча к границам ЕС.
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02.07.2021 21:56
+36
вот и появилось ещё одно государство-террорист
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02.07.2021 21:50
+27
агония
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02.07.2021 21:48
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агония
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02.07.2021 21:48 Ответить
Лысая и усатая невеста не хочет замуж за лысого карлика, а прийдется.
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02.07.2021 22:06 Ответить
вот и появилось ещё одно государство-террорист
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02.07.2021 21:50 Ответить
А яким воно було? Згадайте Гриба т а інших.
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02.07.2021 23:05 Ответить
Ираке? А скольких гнобил Саддам он сказать не хочет?
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02.07.2021 21:51 Ответить
Він тупорилий просто палить кацапів.
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02.07.2021 21:52 Ответить
Клепки в тебе в голові не має, а санкції вам на користь, як і кацапам.
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02.07.2021 21:54 Ответить
Убейся ап стену.
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02.07.2021 21:54 Ответить
Седерживать противников московско-фашистского режима у тебя деньги есть .
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02.07.2021 21:55 Ответить
Вопрос можно? Каким образом угнетаемые НАТО и Америками мигранты попадают в Беларусь? Еще один вопрос, если нет денег и сил сдерживать мигрантов, каким образом закроется граница с Украиной. Вопрос третий. Почему борта из Афганистана привозят мигрантов в Беларусь? Видится это так. Борт садится в Минске. Вокруг ни кого, потому что пограничники обессиленные где то лежат. Из самолета выходяо мигранты. Машут руками. Но в ответ тишина, потому что нет ни кого, все обессилены. Мигранты уходят молча к границам ЕС.
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02.07.2021 21:56 Ответить
Тут ще питання, а чого вони "угнєтаємиє НАТО на родінє", знову пруться в країни НАТО?
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02.07.2021 23:00 Ответить
Nado ecio dobavit sankciji vot za eti veci.Vidimo ecio malo emu, nuzno i swift otkliucit
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02.07.2021 21:56 Ответить
А нехай припаркує ще один самальот , дурачьок чьокнутий. Мож полєгчає. Бгггг
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02.07.2021 21:57 Ответить
Лукашенко, а где твои боевые БелАЗы ?
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02.07.2021 22:01 Ответить
Rolls-Royce припинила співпрацю з БелАЗом і більше не будуть постачати для них двигуни.

Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3866
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02.07.2021 22:29 Ответить
)(уйло с Тараканом
Дружною толпою
Толкали попами Белаз..
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02.07.2021 22:37 Ответить
І до кацапії теж плавно підповзає пздц. Навіть глава їхнього ощадбанку, герман греф, про це вже відкрито каже.

Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6917
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02.07.2021 22:55 Ответить
Короче фсё пропало 🤣
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02.07.2021 22:03 Ответить
лукашЕнко - " нет сил сдерживать мигрантов на границе с ЕС"

Нехай ЄС прирівняє їх до "зелених чоловічків".
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02.07.2021 22:06 Ответить
Из-за санкций у нас нет ни денег, ни сил сдерживать мигрантов на границе с ЕС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4733
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02.07.2021 22:06 Ответить
..их осталось только двое
могут друг у друга сасцать
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02.07.2021 22:33 Ответить
мигранты запросто шастают через границу... а если вражеские диверсанты в обратном направлении?
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02.07.2021 22:07 Ответить
Картохой отбивайтесь!
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02.07.2021 22:11 Ответить
Как сказал классик
-"Денег нет но ты держись за )(уйла! Он тебя сделает..
из бацьки- мамку"
И будет прав..таких поодонков надо мочить..
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02.07.2021 22:23 Ответить
Лук Чен Ин, "твоя Беларусь" зараз - це західна губернія московії, де факто!
Ти її успішно здав кремлю. Ти тепер ніхто!
Всі твої потуги робити хорошу міну при поганій грі виглядають гидко і смішно.
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02.07.2021 22:24 Ответить
Досить це мудилище постить(((
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02.07.2021 22:26 Ответить
тыканье пальцами про надуманное гнобление иранцев и иракцев с афганцами, признак слабоумия или просто тупоумия... - совдеповско-комунячие штампы.
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02.07.2021 22:28 Ответить
Накачування Европи мігрантами,терористами,от що це означає!
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02.07.2021 22:28 Ответить
Походу это рашка мигрантов нагоняет. Значит надо передать мигрантов Меркель, как бизнес партнеру плешивого царя.
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02.07.2021 22:29 Ответить
Ой які ми хитрожопі ))) ЄС зразу знімуть санкції ))) Щаз. Лука слухай правила. Випускаєш всіх кого затримав, вибачаєшся і тоді тебе придурка може перестануть пороти.
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02.07.2021 22:32 Ответить
Пока Лука не арестует провокаторшу Тихановскую, с ее подачи санкции будут беларусам вводить постоянно...
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02.07.2021 22:39 Ответить
Ну заарештує і що? Отримує ще купу піздюлей. Підарів треба вчити правилам. І зараз підара Луку вчать правилам. І мені це подобається.
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02.07.2021 22:48 Ответить
В отличии от других, Беларусь самостоятельная страна и правила у нее только свои
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02.07.2021 22:55 Ответить
Ти тільки не сміши - "самостійна". Без підтримки Кремля бульбофюрер дуже швидко здується.
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02.07.2021 23:02 Ответить
Я не знаю кто сдувается, но Литва от эмигрантов уже собирается строить стену на миллиарды евро
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02.07.2021 23:48 Ответить
В ответ Литва закроет пролив в белорусское море, и хана вашим креветкам
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02.07.2021 23:51 Ответить
Знаешь, что главное в креветках - наклеить красивую и правильную этикетку...
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03.07.2021 00:01 Ответить
Конечно. А завозить вы их будете ..... Упс, авиации нет, осталось границы закрыть - и точно море выкопаете
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03.07.2021 00:08 Ответить
Знаешь почему все таможенники из санкционного списка восстановились на службе? Потому что контрабанду от которой всем капает в карман еще никто не отменял
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03.07.2021 00:20 Ответить
Ага. Понял. Т.е. чепез Украину повезут? Успехов, можно ещё по БАМу попробовать.
Сказка о старике идиоте и золотой рыбке, становится явью
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03.07.2021 00:30 Ответить
Зараз "самостоятельную страну" за "самостоятельный гопстоп в воздухе" поставили раком і показова їбуть. Самостійна країна в моєму розумінні це не та що бикує як Тарган, а та що не дає себе поставити в позу зю.
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02.07.2021 23:12 Ответить
Новий анекдот? Самостійний ************..
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02.07.2021 23:14 Ответить
Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2479
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02.07.2021 23:49 Ответить
Беларусь эт террористическое государство под управлением хунты во главе с вором и бандитом Лукашенко
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17.11.2021 05:33 Ответить
Знаєш, я трошки не долюблюю Тихановску. Бєларусі треба президент - націоналіст. Який буде мстити. За Бондаренко наприклад. Щоб його вбивць просто на камеру забили насмерть. Це було б справедливо.
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02.07.2021 22:52 Ответить
Она выбранный президент Белоруссии, а не провокатор. А вот рыгорыч самозванец.
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03.07.2021 08:55 Ответить
Если одни выбирают клоуна - это не означает, что другие будут выбирать домохозяйку...
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03.07.2021 11:41 Ответить
Це ж відома кацапська тактика! Ще в 2006 році кацапські мєнти з мигалками супроводжували фури збиті мігрантами з Азії до кордонів України, викидали з фур і вказували напрямок - вам туди. А ми їх ловили, годували, повертали, вчили, облаштовували. Були періоди коли кількість таких "біженців через РФ" сягала 700 000...Це звичайна економічна диверсія під виглядом "гуманітарної проблеми".
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02.07.2021 22:38 Ответить
Так возьми кредит у Пуйла, он же вас этим и купил,так пользуйтесь.
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02.07.2021 22:38 Ответить
Это ,где надо жить, чтобы сбежать в белорусь.
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02.07.2021 22:43 Ответить
На набутилкіно-скалєнвставанії.
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02.07.2021 23:21 Ответить
Бацька знову пукена тролить?
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02.07.2021 22:55 Ответить
Ха. Ха. Это уже проходили.
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02.07.2021 23:16 Ответить
Всі ці сценарії пишуть ********* в кремлі. Таракану немає куди діватись, він мусить виконувати всі забаганки ***** та його шобли.
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02.07.2021 23:34 Ответить
Це сценарій Ердогана. Вчи матчастину.
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03.07.2021 00:03 Ответить
Якого Ердогана?! Ердоган не лежить у ***** під ногами та не боїться його. Приклад історія з кацапсячим СУ тобі в приклад. І ***** не обидився, а піджав хвоста втерся.
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03.07.2021 10:09 Ответить
Недолугий ідіоте, ти не знаєш якого Ердогана? Для тупих уточнюю: Реджепа Тайїпа Ердогана - президента Туреччини. Шантажувати Європу мігрантами - це його сценарій. Не володієш питанням - не засирай сайт тупими висерами.
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03.07.2021 13:18 Ответить
Ну ти точно Кіля Азіров, мля...
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03.07.2021 13:58 Ответить
Вот же тролль.)
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03.07.2021 04:15 Ответить
Кстати ждем когда мигранты в украину полезут( или уже полезли )
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03.07.2021 07:50 Ответить
сранно, така "успішна" икономіка, тут купа задротів, хотіли, нам ба такого припи..дента як бацька" ото зажили б, і на тобі, за якісь пів року вже немає ні грошей, нічого, тільки чомусь ті задроти мовчать або навмисно не говорять, що вся т.з. икономіка бульбашів виключно за рахунок кацапів трималась, а скільки у них девальвацій було і які темпи. ну де ви дрочуни на бацьку поділись?
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03.07.2021 08:19 Ответить
На каком основании страна имеет право НЕвыпускать иностранцев из страны?
(не только Белорусь)
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03.07.2021 09:07 Ответить
Це вже похоже на істерику. Думаю, що скоро буде навіть не "похоже".
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03.07.2021 09:46 Ответить
Закрити кордони з Біломосковією, нехай мігранти в чебуРашку повертаються.
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03.07.2021 12:16 Ответить
А почему вы не " сдерживаете" их на своих границах...
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03.07.2021 13:07 Ответить
Ничего Лука!! Скоро у тебя и жрать ничего не будет!!Козёл колхозный!!
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03.07.2021 16:17 Ответить
Надо же,за неделю закончились деньги. Остался только колорадский жук в закромах?
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03.07.2021 18:59 Ответить
 
 