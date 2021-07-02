Из-за санкций у нас нет ни денег, ни сил сдерживать мигрантов на границе с ЕС, - Лукашенко

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, которого цивилизованный мир не признает законно избранным, заявил, что у Беларуси из-за санкций нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает госагентство БелТА.

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций", - сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости в пятницу.

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