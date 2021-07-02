Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной
Минобороны настаивает, что женщины-военнослужащие должны маршировать на параде на каблуках, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной, Россия вывела в море весь Черноморский флот, - главные новости Украины 2 июля.
Скандал с каблуками на параде
Все обсуждают каблуки украинских военнослужащих. Накануне репетировали парад, участвующие в нем женщины были на каблуках. Сначала возмутились соцсети, следом - политики.
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".
Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.
Вечером 2 июля под Минобороны состоялась акция протеста против того, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в параде в обуви на каблуках.
Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь.
Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко. При этом официально украинские власти пока не получали сообщения о закрытии границы.
С Украиной Беларусь границу закрывает, а вот с Евросоюзом она становится все более прозрачной. Правда, не для всех, а только для нелегальны мигрантов. "Мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций", - сказал Лукашенко. Литва объявила из-за наплыва нелегалов со стороны Беларуси экстремальную ситуацию.
Россия вывела в Черное море весь флот
Об этом свидетельствуют данные украинской военной разведки. Таким образом Москва хочет показать свою мощь на море на фоне международных учения Sea Breeze. Правда, в разведке считают, Что силы все равно не сопоставимы.
Обыски на "Кузне на Рыбальском"
ГБР сообщило о подозрении бывшему директору завода "Кузня на Рыбальском" и двум экс-чиновниками Минобороны. Их подозревают в организации поставок в ВСУ техники низкого качества. По данным следствия, ущерб составил боле 475 млн грн.
А дело бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского передали в суд.
Пукач останется за решеткой до конца жизни
Кассационный уголовный суд отказался отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу, который отбывает срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Приговор обжалованию не подлежит.
Коронавирус начинает мутировать быстрее
По словам эпидемиолога Натальи Виноград, только за последние 3 месяца появилось 20 новых его разновидностей. Эпидемиолог говорит, что со временем вирус должен ослабить свои патогенные свойства, но пока этого не происходит.
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Щеля Велику Амністію до ня Незалежності планує.
Мало нам Величного лідера,війни,цін,тарифів,пандемії,слуг і прислужників,а тепер ще й це на тлі росту безробіття.
Восени нас чекатиме апофігей.😏😧
https://www.facebook.com/peter.doman.10/posts/2940719779590254?__cft__[0]=AZXZt9Zaz5knR9eVxfq1QjfYu7OT226n_rAP5K3LDJF55gwNRN8_r3JaKPHtCcLHkG7Lu7aBvoOZ_E2vGoSVFY3BkPkaYSpRyuyxK4TbE51sflru4NiMSxS1UMRdROqud49aR8uyEguqZmSDl4h02hpSNrcY6IoBV15xYNYTYnpELh6IXzuINljvHT0OEJsH2g47HTT_Jtu2tt33FqrWS-Di&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 ч. ·
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - О. Забужко https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
А Жириновский хотел перекрыть Днепр.
Санитары разберутся!