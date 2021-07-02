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Новости
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Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной

Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной

Минобороны настаивает, что женщины-военнослужащие должны маршировать на параде на каблуках, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной, Россия вывела в море весь Черноморский флот, - главные новости Украины 2 июля.

Скандал с каблуками на параде

Все обсуждают каблуки украинских военнослужащих. Накануне репетировали парад, участвующие в нем женщины были на каблуках. Сначала возмутились соцсети, следом - политики.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Вечером 2 июля под Минобороны состоялась акция протеста против того, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в параде в обуви на каблуках.

Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь.

Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко. При этом официально украинские власти пока не получали сообщения о закрытии границы.

С Украиной Беларусь границу закрывает, а вот с Евросоюзом она становится все более прозрачной. Правда, не для всех, а только для нелегальны мигрантов. "Мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций", - сказал Лукашенко. Литва объявила из-за наплыва нелегалов со стороны Беларуси экстремальную ситуацию.

Россия вывела в Черное море весь флот

Об этом свидетельствуют данные украинской военной разведки. Таким образом Москва хочет показать свою мощь на море на фоне международных учения Sea Breeze. Правда, в разведке считают, Что силы все равно не сопоставимы.

Обыски на "Кузне на Рыбальском"

ГБР сообщило о подозрении бывшему директору завода "Кузня на Рыбальском" и двум экс-чиновниками Минобороны. Их подозревают в организации поставок в ВСУ техники низкого качества. По данным следствия, ущерб составил боле 475 млн грн.

А дело бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского передали в суд.

Пукач останется за решеткой до конца жизни

Кассационный уголовный суд отказался отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу, который отбывает срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Приговор обжалованию не подлежит.

Коронавирус начинает мутировать быстрее

По словам эпидемиолога Натальи Виноград, только за последние 3 месяца появилось 20 новых его разновидностей. Эпидемиолог говорит, что со временем вирус должен ослабить свои патогенные свойства, но пока этого не происходит.

Автор: 

Беларусь (7893) Минобороны (9339) парад (634) Пукач Алексей (453) Си-Бриз (145) Черноморский флот РФ (1560) COVID-19 (18608)


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Ще одна переможенька! 😀
Щеля Велику Амністію до ня Незалежності планує.
Мало нам Величного лідера,війни,цін,тарифів,пандемії,слуг і прислужників,а тепер ще й це на тлі росту безробіття.
Восени нас чекатиме апофігей.😏😧
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02.07.2021 22:27 Ответить
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02.07.2021 22:36 Ответить
https://www.facebook.com/peter.doman.10?__cft__[0]=AZXZt9Zaz5knR9eVxfq1QjfYu7OT226n_rAP5K3LDJF55gwNRN8_r3JaKPHtCcLHkG7Lu7aBvoOZ_E2vGoSVFY3BkPkaYSpRyuyxK4TbE51sflru4NiMSxS1UMRdROqud49aR8uyEguqZmSDl4h02hpSNrcY6IoBV15xYNYTYnpELh6IXzuINljvHT0OEJsH2g47HTT_Jtu2tt33FqrWS-Di&__tn__=-UC%2CP-y-R Peter Doman https://www.facebook.com/peter.doman.10/posts/2940719779590254?__cft__[0]=AZXZt9Zaz5knR9eVxfq1QjfYu7OT226n_rAP5K3LDJF55gwNRN8_r3JaKPHtCcLHkG7Lu7aBvoOZ_E2vGoSVFY3BkPkaYSpRyuyxK4TbE51sflru4NiMSxS1UMRdROqud49aR8uyEguqZmSDl4h02hpSNrcY6IoBV15xYNYTYnpELh6IXzuINljvHT0OEJsH2g47HTT_Jtu2tt33FqrWS-Di&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 ч. · Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной - Цензор.НЕТ 348 Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной - Цензор.НЕТ 9525ДАЙОШ ДО НОВОГО РОКУ ГАЗ В УКРАЇНІ ПО 20 грн/м3 !!! Але хто ж у нас тепер такий "барига" в країні , підкажіть ???Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной - Цензор.НЕТ 6009 Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной - Цензор.НЕТ 3121 Шановні співвітчизники , щиро вітаю вас з початком другого місяця улюбленої вами пори року - літа...Температурні показники стабільно ростуть і менше +25*С не бувають...І це радує...
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02.07.2021 22:36 Ответить
...Народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - О. Забужко https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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02.07.2021 22:28 Ответить
Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной

А Жириновский хотел перекрыть Днепр.
Санитары разберутся!
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02.07.2021 22:29 Ответить
Вітаю цю ініціативу диктатора. Він робить те що я вимагав від української влади ще в 2014 році після голосування в ООН. Не забудьте відкликати посла, зебіли...
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02.07.2021 23:30 Ответить
Тарана и все его министерство,-кодло воров и предателей, давно пора расстрелять их всех
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03.07.2021 03:16 Ответить
сябр-держслужбовець повинен протягом 24год. стати на облік в населеному пункті, де воно зібралося ночувати. Ліри бсср обмінювати 100 до 1грн. Товари/продукти з України заборонити до вивозу.
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03.07.2021 09:51 Ответить
ПіСі: саме таке відношення завжди було в бсср до українців
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03.07.2021 09:53 Ответить
 
 