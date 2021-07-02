Главные новости 2 июля: скандал с каблуками, Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной

Минобороны настаивает, что женщины-военнослужащие должны маршировать на параде на каблуках, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной, Россия вывела в море весь Черноморский флот, - главные новости Украины 2 июля.

Скандал с каблуками на параде

Все обсуждают каблуки украинских военнослужащих. Накануне репетировали парад, участвующие в нем женщины были на каблуках. Сначала возмутились соцсети, следом - политики.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Вечером 2 июля под Минобороны состоялась акция протеста против того, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в параде в обуви на каблуках.

Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь.

Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко. При этом официально украинские власти пока не получали сообщения о закрытии границы.

С Украиной Беларусь границу закрывает, а вот с Евросоюзом она становится все более прозрачной. Правда, не для всех, а только для нелегальны мигрантов. "Мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций", - сказал Лукашенко. Литва объявила из-за наплыва нелегалов со стороны Беларуси экстремальную ситуацию.

Россия вывела в Черное море весь флот

Об этом свидетельствуют данные украинской военной разведки. Таким образом Москва хочет показать свою мощь на море на фоне международных учения Sea Breeze. Правда, в разведке считают, Что силы все равно не сопоставимы.

Обыски на "Кузне на Рыбальском"

ГБР сообщило о подозрении бывшему директору завода "Кузня на Рыбальском" и двум экс-чиновниками Минобороны. Их подозревают в организации поставок в ВСУ техники низкого качества. По данным следствия, ущерб составил боле 475 млн грн.

А дело бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского передали в суд.

Пукач останется за решеткой до конца жизни

Кассационный уголовный суд отказался отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу, который отбывает срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Приговор обжалованию не подлежит.

Коронавирус начинает мутировать быстрее

По словам эпидемиолога Натальи Виноград, только за последние 3 месяца появилось 20 новых его разновидностей. Эпидемиолог говорит, что со временем вирус должен ослабить свои патогенные свойства, но пока этого не происходит.