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Россия расширяет экономическую войну против Украины: запретили поставки макарон, кетчупа и тушенки

Россия расширяет экономическую войну против Украины: запретили поставки макарон, кетчупа и тушенки

Правительство РФ расширило список продукции, поставки которой запрещены из Украины. Изменения внесены в постановление от 29 декабря 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению, подписанному 28 июня 2021 года и размещенному на официальном портале правовой информации, в расширенный список запрещенных продуктов попали мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода, а также газированные воды, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.

Кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные. Невозможными будут поставки необезжиренной какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

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Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Эти решения приняты в соответствии с указом президента от 22 октября 2018 года "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Ранее постановлением правительства от 29 декабря 2018 года были запрещены поставки из Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций.

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Кроме того, в перечень запрещенных к ввозу продовольственных товаров попали экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, паста; фруктовые и овощные соки.

В списке также оказались кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао; шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Запрещены поставки вин, включая крепленые, а также этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков.

Запрет на ввоз из Украины также коснулся некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме этого, в рамках продовольственного эмбарго с 1 января 2016 года действует запрет на поставки в Россию ряда продовольственных товаров из Украины (включая мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, соль).

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Топ комментарии
+33
Жуйте лапти))
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02.07.2021 22:36
+27
Пусть кизяки сосут под соусом боярышмель.
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02.07.2021 22:38
+26
Піпіську сосіть лаптєрилі звіздараси.
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02.07.2021 22:40
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сказали б, що гроші вже закінчились, типа не можемо купувати, то типа, санкції, заборона ввезення, тьху жалюгідні лапті. ну нехай кору бярози жруть і бяларузкі банани.
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03.07.2021 08:12 Ответить
Особенно порадовал запрет на пальмовое масло и соки ракообразных.
Придется повырубывать все пальмы на черниговщине?
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03.07.2021 09:05 Ответить
жрите ватникик свои помои собачьи изгомна и шишек
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03.07.2021 09:21 Ответить
* ЖИВОТНЫХ НЕ КОРМИТЬ* -директор зоопарка
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03.07.2021 09:21 Ответить
"Пива Шарикову не предлагать..."(c)
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03.07.2021 10:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI Семён Слепаков: https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI Купи говно - YouTube
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03.07.2021 09:28 Ответить
Ну что ж. Будут чай пить в прикуску с березовыми дровами вместо сахара.
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03.07.2021 09:53 Ответить
Це вся відповідь поца ху@ла про "один нарід".
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03.07.2021 10:25 Ответить
Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру і деякої іншої продукції - Цензор.НЕТ 8958
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03.07.2021 10:42 Ответить
А зачем вообще с Московией торговать. Лишь бы чем-нибудь, но назло народу Украины.
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03.07.2021 12:14 Ответить
Теперь у нас должен быть лишний сахар, значит ждите подорожания. Зекономика.
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03.07.2021 12:25 Ответить
Зіг -заг удачі Білорусь закрила кордон, це для того щоби приховати торгівельні оборудки з між зелеср та ху...м - завести їх у тінь.
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03.07.2021 12:57 Ответить
Ну что же, теперь будете продавать в Европу... Только ведь там оно никому не нужно
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03.07.2021 13:09 Ответить
Дурило ты кацапское лаптеногое! Прежде, чем звиздеть, узнал бы ВО СКОЛЬКО раз за последние 4 года вырос экспорт Украины в Евросоюз.
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03.07.2021 15:07 Ответить
припинити будь яку торгівлю з окупантами, хай своє жують
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03.07.2021 13:54 Ответить
ЛЮБАЯ торговля с Расией обязательно будет использована ею как средство давления.
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03.07.2021 13:55 Ответить
Гитлер стоит под Москвой, а Сталин поставляет в Берлин сахар, мороженое, муку и прочие продукты...
Вот до какого абсурда дожились современные ЛИЦЕМЕРЫ!!!
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03.07.2021 15:52 Ответить
А як же правила вільної торгівлі , СОТ ?
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03.07.2021 18:11 Ответить
А разве кацапия когда нибудь соблюдала правила?
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03.07.2021 19:01 Ответить
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