Дело против Павловского - очередная атака власти на боевых генералов, - "ЕС" о подозрениях ГБР

Дело в отношении экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского является очередной атакой со стороны власти на боевых генералов, участников войны против российской агрессии.

Об этом заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" на заседании Печерского районного суда Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Депутаты считают, что власть создает информационную "дымовую завесу" для отвлечения внимания от дела "вагнеровцев" и масштабных хищений и коррупции в команде президента Украины Владимира Зеленского.

"Думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что это дело политически мотивированно. Сегодня мы получаем еще одно доказательство того, что правоохранительные органы действуют по преступными указаниями Офиса президента Зеленского. Мы все с вами слышали "пленки Трубы" и понимаем, от кого зависит ГБР и как оно выполняет указания Офиса Зеленского. Я думаю, наступит время, когда мы услышим и пленки Зеленского относительно тех событий, свидетелями которых мы сегодня становимся", - отметил сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов.

"Задача очень простая - организовать давление на украинских воинов, на украинскую оборонную промышленность. Они не говорят, что катера, о которых сегодня шла речь, боевые катера стоили более чем в 2,5 раза дешевле любого иностранного аналога. Я напомню - может кто-то забыл - что в 2014 году действовало эмбарго на поставки военной продукции Украине. Нам этого не продавали… Это единственное предприятие, которое такие катера для украинской армии и флота могло создать и создало. И сегодня они хотят уничтожить единственное предприятие в Украине, которое может делать десантно-штурмовые катера. Вот это настоящая цель", - подчеркнул Герасимов.

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В свою очередь, народный депутат Владимир Арьев также напомнил о развалившемся деле о закупке якобы некачественных бронежилетов. "Совершенно не хотят расследовать дела по закупкам в Чехии по вдвое большей цене некондиционных снарядов для "Рапиры", не хотят расследовать закупку для Министерства обороны автомобилей "Казак" в 2020 году тоже по боле высоким ценам, чем закупались в предыдущие годы… Ни прокуратура, ни ГБР сегодня не хотят даже смотреть в эту сторону. Сегодня для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений, хищения и клептомании команды Зеленского, которая сегодня есть в Минобороны, происходит такой судебно-правовой фарс. Он длится с 2019 года", - отметил он.

Народный депутат Ростислав Павленко назвал происходящее "дымовой завесой" и отвлечением внимания общества от дела "вагнеривцев". "И для того, чтобы отвлечь внимание от международного расследования, мы видим плохой сериал, который предлагается украинскому обществу в течение июля", - пояснил он.

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Блогер Юрий Бирюков назвал дело против Павловского продолжением "сериала" о преследованиях украинских генералов.

"Краткая хронология предыдущих серий. Генерала Павловского обвинили в закупке топлива по завышенным ценам. Выяснилось, что НАБУ закупало топливо еще дороже, как и все другие силовики. Дело умерло. Генерала Шевчука обвинили в закупке некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло. Генерала Марченко обвинили в приеме некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло. Генерала Мельника обвинили в закупке некачественных танковых двигателей. Выяснилось, что двигатели качественные, за исключением 4 штук, которые задолго до этих всех дел были дефектированы военпредами и на завод был подан иск. Дело умерло", - написал в Бирюков в Facebook