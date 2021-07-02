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Новости Агрессия России против Украины
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Дело против Павловского - очередная атака власти на боевых генералов, - "ЕС" о подозрениях ГБР

Дело против Павловского - очередная атака власти на боевых генералов, -

Дело в отношении экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского является очередной атакой со стороны власти на боевых генералов, участников войны против российской агрессии.

Об этом заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" на заседании Печерского районного суда Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Депутаты считают, что власть создает информационную "дымовую завесу" для отвлечения внимания от дела "вагнеровцев" и масштабных хищений и коррупции в команде президента Украины Владимира Зеленского.

"Думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что это дело политически мотивированно. Сегодня мы получаем еще одно доказательство того, что правоохранительные органы действуют по преступными указаниями Офиса президента Зеленского. Мы все с вами слышали "пленки Трубы" и понимаем, от кого зависит ГБР и как оно выполняет указания Офиса Зеленского. Я думаю, наступит время, когда мы услышим и пленки Зеленского относительно тех событий, свидетелями которых мы сегодня становимся", - отметил сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов.

"Задача очень простая - организовать давление на украинских воинов, на украинскую оборонную промышленность. Они не говорят, что катера, о которых сегодня шла речь, боевые катера стоили более чем в 2,5 раза дешевле любого иностранного аналога. Я напомню - может кто-то забыл - что в 2014 году действовало эмбарго на поставки военной продукции Украине. Нам этого не продавали… Это единственное предприятие, которое такие катера для украинской армии и флота могло создать и создало. И сегодня они хотят уничтожить единственное предприятие в Украине, которое может делать десантно-штурмовые катера. Вот это настоящая цель", - подчеркнул Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

В свою очередь, народный депутат Владимир Арьев также напомнил о развалившемся деле о закупке якобы некачественных бронежилетов. "Совершенно не хотят расследовать дела по закупкам в Чехии по вдвое большей цене некондиционных снарядов для "Рапиры", не хотят расследовать закупку для Министерства обороны автомобилей "Казак" в 2020 году тоже по боле высоким ценам, чем закупались в предыдущие годы… Ни прокуратура, ни ГБР сегодня не хотят даже смотреть в эту сторону. Сегодня для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений, хищения и клептомании команды Зеленского, которая сегодня есть в Минобороны, происходит такой судебно-правовой фарс. Он длится с 2019 года", - отметил он.

Народный депутат Ростислав Павленко назвал происходящее "дымовой завесой" и отвлечением внимания общества от дела "вагнеривцев". "И для того, чтобы отвлечь внимание от международного расследования, мы видим плохой сериал, который предлагается украинскому обществу в течение июля", - пояснил он.

Также смотрите: "ЕС" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев". ВИДЕО

Блогер Юрий Бирюков назвал дело против Павловского продолжением "сериала" о преследованиях украинских генералов.

"Краткая хронология предыдущих серий. Генерала Павловского обвинили в закупке топлива по завышенным ценам. Выяснилось, что НАБУ закупало топливо еще дороже, как и все другие силовики. Дело умерло. Генерала Шевчука обвинили в закупке некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло. Генерала Марченко обвинили в приеме некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло. Генерала Мельника обвинили в закупке некачественных танковых двигателей. Выяснилось, что двигатели качественные, за исключением 4 штук, которые задолго до этих всех дел были дефектированы военпредами и на завод был подан иск. Дело умерло", - написал в Бирюков в Facebook

Автор: 

Арьев Владимир (660) Минобороны (9339) Герасимов Артур (312) Павловский Игорь (115) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+20
При пэтэ армию строили, при зеЛохе - армию разваливают. При пэте, каждую неделю в новостях писали, что испытывается или передается для армии новое оружие, а при клоуне - каждую неделю какой-то зашквар для армии: то червяки в каше, то миллиарды задолженностей по зп военнослужащим, то сокращение очередного оборонного завода. Кому там не хватает ума понять, что зеленый рагуль, умышленно уничтожает и деморализирует армию?!
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02.07.2021 22:55
+17
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 22:54
+13
Для информации. Повторю про "барыг" и барыг. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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02.07.2021 22:52
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Для информации. Повторю про "барыг" и барыг. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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02.07.2021 22:52 Ответить
А это как делали при Гладковском. Для сравнения

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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02.07.2021 22:52 Ответить
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 22:54 Ответить
Главное, что при этом воя на весь белый свет зеленожопых и не наблюдается, бубачке можно воровать в космических масштабах, это же бубачка! Ну и что , что с кармана тех же зеленогнойного быдла. А для милого дружка.... Так вот, молчание ободранных ягнят и вылилось полным беспределом этого бл...го цирка зеленых- и цены на коммуналку взлетели ввысь, и цены на продукты, и налоги пошли по беспределу, прокурор ихний, министр внутрених расправ- тоже ихний, энергетика- давно ихняя, медицина в опе, холопы дохнут, и никого из служек урода это не е..., банки подмяли под себя, большое крадивныцтво из карманов лохтората освоили полностью,что еще не прибрали к рукам- осталось еще полшага до этого. Вот Армию дожимают до конца,скоро там остануться дельцы, ворующие имущество армии,и гандоны, которые только за бабло там сидят.
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02.07.2021 23:23 Ответить
При пэтэ армию строили, при зеЛохе - армию разваливают. При пэте, каждую неделю в новостях писали, что испытывается или передается для армии новое оружие, а при клоуне - каждую неделю какой-то зашквар для армии: то червяки в каше, то миллиарды задолженностей по зп военнослужащим, то сокращение очередного оборонного завода. Кому там не хватает ума понять, что зеленый рагуль, умышленно уничтожает и деморализирует армию?!
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02.07.2021 22:55 Ответить
гелю зеть?
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02.07.2021 23:17 Ответить
по заданию портнова и путина
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03.07.2021 18:39 Ответить
Клоуни можуть тільки брехати,брехати.
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02.07.2021 23:25 Ответить
Січень 2014 - квітень 2015 - начальник тилу Збройних Сил України.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0 присязі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни нагороджений 22 січня 2015 року орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Наверное секрет за что его наградили?
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02.07.2021 23:52 Ответить
зашкварился ваш давид браун более известный как давид хламидия
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03.07.2021 00:31 Ответить
Защкварился ты, зеп.др, все дела вавия против боеаых генералов закончились пуком, и это будет не исключением
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03.07.2021 07:22 Ответить
Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР - Цензор.НЕТ 276
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03.07.2021 01:05 Ответить
как громко сказано - на БОЕВЫХ генералов... ЭТИ ЧЕРТИ ХОТЬ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ БОЙ ???
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03.07.2021 05:34 Ответить
Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР - Цензор.НЕТ 3396
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03.07.2021 07:48 Ответить
Баєвьіє де-гєнєрали?

На паркєтах у міністерстві "боєвали"?
Чи прикрившись минулими заслугами, ускочили у "соціальний ліфт" генеральських посад та по-тихому мутняки мутили?

А ну, розкажіть, а я посміюсь.
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03.07.2021 09:04 Ответить
содержимое их сейфов, вскрытых при обысках генералы добыли в бою.
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04.07.2021 02:09 Ответить
 
 