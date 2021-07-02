Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после прививки вакциной Pfizer

В Винницкой области в пятницу вечером умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины", - отмечается в сообщении.

Минздрав информирует, что прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. "В течение одного часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не зафиксировано. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", - сообщил Минздрав.

По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У пяти других лиц, которым сделали прививку из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное.

"Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19", - отмечается в сообщении.

Этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики департамента здравоохранения Винницкой области.

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