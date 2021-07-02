Госпогранслужба не получала от белорусской стороны никаких сообщений об изменениях в режиме работы

Государственная пограничная служба Украины не получала от белорусской стороны никаких официальных сообщений об изменениях в охране границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ в контексте заявлений Александра Лукашенко, что он поручил пограничным войскам "полностью перекрыть" границу с Украиной в связи с тем, что с территории нашей страны якобы "поступает огромное количество оружия".

"Госпогранслужба не получала никакого официального уведомления от белорусской стороны в подтверждение заявления о "перекрытии границы" с Украиной", - заявили в ГПСУ.

В пограничном ведомстве сообщили, что в последнее время пограничные наряды, несущие службу на "зеленом участке" границы с Беларусью и в пунктах пропуска, не наблюдают существенных изменений в организации белорусской стороной охраны и пропуска через границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - Лукашенко

По мнению Госпогранслужбы, в нынешней ситуации следует говорить не об увеличении попыток противоправной деятельности на украинско-белорусской границе, а наоборот.

"С августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме - как на сухопутном, так и на речном сегментах. Пограничное ведомство Украины также значительно нарастило возможности воздушного мониторинга границы как пилотируемой авиацией, так и беспилотниками", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси периодически обрабатывают общие анализы угроз и общие отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работы. "В последнем таком отчете (по итогам прошлого года) пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", — заявили в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев пока не получал официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси, - МИД

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, называющий себя президентом Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной.