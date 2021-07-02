Все исполнители понесли наказание. Дело за заказчиками, - Мирослава Гонгадзе о пожизненном приговоре Пукачу

Вдова убитого в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе - Мирослава выразила удовлетворение решением Верховного суда, который оставил в силе пожизненный приговор генералу Пукачу, который был исполнителем убийства журналиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Гонгадзе отметила: "21 год проводится расследование. 8 лет длилось разбирательство дела по убийцы, генерала Пукача, где он оспаривал свое наказание, пожизненное заключение.

Сегодня Верховный Суд поставил точку.Теперь все исполнители понесли наказание. Спасибо всем кто поддерживал, но в итоге только мы с Валентиной Теличенко (адвокат, - ред) знаем сколько нервов, усилий, последовательности и преданности это требовало.

В безвыходном положении мы не опустили рук. Дело за заказчиками. Общество их знает. Правосудие должно наступить для Гии, для семьи, для страны. Никогда не забуду".

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Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс, как в Украине так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства Гии начались широкомасштабные акции протеста известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

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В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.