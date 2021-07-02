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Новости Дело против Кучмы
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Все исполнители понесли наказание. Дело за заказчиками, - Мирослава Гонгадзе о пожизненном приговоре Пукачу

Вдова убитого в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе - Мирослава выразила удовлетворение решением Верховного суда, который оставил в силе пожизненный приговор генералу Пукачу, который был исполнителем убийства журналиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Гонгадзе отметила: "21 год проводится расследование. 8 лет длилось разбирательство дела по убийцы, генерала Пукача, где он оспаривал свое наказание, пожизненное заключение.

Сегодня Верховный Суд поставил точку.Теперь все исполнители понесли наказание. Спасибо всем кто поддерживал, но в итоге только мы с Валентиной Теличенко (адвокат, - ред)  знаем сколько нервов, усилий, последовательности и преданности это требовало.

В безвыходном положении  мы не опустили рук. Дело за заказчиками. Общество их знает. Правосудие должно наступить для Гии, для семьи, для страны. Никогда не забуду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Гонгадзе: Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Все исполнители понесли наказание. Дело за заказчиками, - Мирослава Гонгадзе о пожизненном приговоре Пукачу 01

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс, как в Украине так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства Гии начались широкомасштабные акции протеста известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый новый президент обещает найти заказчика убийства Гонгадзе, но на самом деле просто торгуется с Пинчуком, - Ромалийская

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Автор: 

Гонгадзе Георгий (769) ГПУ (9590) Кучма Леонид (1868) Пукач Алексей (453) убийство (6484) Украина без Кучмы (11)


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Топ комментарии
+22
Кучма и был заказчик .
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03.07.2021 00:05
+16
Ну хорошо,исполнителя наказали,а заказчики где?Вся Европа знает,кто заказчики,а Украина не знает или знать не хочет???
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03.07.2021 00:11
+11
Литвин.
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03.07.2021 00:08
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Кучма и был заказчик .
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03.07.2021 00:05 Ответить
Литвин.
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03.07.2021 00:08 Ответить
Ну хорошо,исполнителя наказали,а заказчики где?Вся Европа знает,кто заказчики,а Украина не знает или знать не хочет???
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03.07.2021 00:11 Ответить
Мусора подельников не сдают, главный мусор Авечков
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03.07.2021 07:47 Ответить
Пукач скоїв те що на Заході називається "crime of obedience" - Злочин підлеглості. З цього типу злочинів військових не судять громадянським судом, а тільки військовим. Вирок Пукачу оплатили Кучма та Литвин. Але є й інша версія. І в ній Гонгадзе винглядає вже не так гламурно. Як відомо сайт "Українська правда" створювався під вибори Марчуком для зливу через свого пресс секретаря Гію під виглядом "журналістчького розслідування" матеріалів анти кучмівського характеру. Марчук будучи в той час на посаді в СБУ ініціював і отримав компромат на Кучму. А було того компромату на декілька томів - ще б пак! - як виявилось Кучма за 8 років президентства збагатився на 8 мільярдів доларів. Це колосальна сума! Довелось Кучмі домовлятися з Марчуком. Домовились. Останній отримав пост міністра оборони і сказав Гії "брєйк". Але Гонгадзе вже "спіймав кураж" і продовжив уже у власних інтересах зливати матеріали Марчука, хоча провести навіть примітивне журналістське розслідування був не здатний бо був примітивним фактурним самцем. Памятаю як він пишався своїми успіхами у жінок завдяки (цитата) "грузинському темпераменту і українському здоровю"... Ну от і "дозливався". Мораль: не кради чужих матеріалів - довше проживеш... Тепер плагіатор увічнений в назві однієї з центральних вулиць столиці...
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03.07.2021 00:31 Ответить
Ваш висновок помилковий. Перечитайте текст.
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03.07.2021 01:11 Ответить
Я б тебя на бутылку лучше бы насадил. Текст твой не содержит двусмысленностей.
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03.07.2021 01:14 Ответить
Я понимаю что ты, старый импотент, завидуешь половым способностям покойного Георгия.
И твои обвинения в его сторону - это обвинения импотента.
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03.07.2021 01:16 Ответить
Аргументація не містить нічого крім безпідставних емоційних висловів. Тому
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03.07.2021 02:32 Ответить
Это медицинский диагноз тебе, какие еще эмоциональные высказывания? Так завидовать убитому 20 лет назад мачо может только старый импотент со стажем.
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03.07.2021 20:05 Ответить
Ваші збочені проекції в психології носять назву "перенесення". Тому знову
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03.07.2021 20:43 Ответить
Сам прихильрик цієї теорії, бо звідки в ті роки можна будо отримати такі матеріали яки саме викладав Гонгадзе. Проблема лише в тому що вбивати його не було метою. Навіть сам Кучма матом крив «підлеглих».... Хтось злив це відео в Інтернет під час перегонів ..... Кравченко з двома пострілами це просто фіаско.... Але цікаво було те, що Овоч таки зняв «лярд»з зятя Кучми за « спокій по справі».... Саме тому Пукач подався у «перегони» бо розумів хто наступний після кравченка... Дякую за гарну думку... А жінка зняла «сливки» та в ГА тільки завдяки «цій справі»... Все логічно....
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03.07.2021 02:01 Ответить
сливки це фрукт, а знімають вершки - це продукт
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03.07.2021 07:40 Ответить
Так, вершки, але в російськомовному Інтернеті цей термін більш розповсюджений як отримання прибутку без жодних зобов'язань -«сливки» р.м.... Мені навіть неприємно було коли зробили майже «мученицю» хоча фактично вони не жили разо та вона забороняла бачитись з дітьми.... ******* самка богомола.... за відмінністю в тому що лице швидко зорієнтувалась... Насправді їй нічого не загрожувало, а галас був лише для привертання уваги до справи від фрост політичних опонентів....Брудна місцянщина-селянщина....то був політикум України того часу. На відміну від РФ де були фактично знищені інтелектуальні опоненти Боровік, Політковська....
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03.07.2021 11:34 Ответить
Люди з реальними 8 млрд. не живуть в Україні. Це щось з розряду "збагатився у 52 рази."
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03.07.2021 02:11 Ответить
Вони тут часом бувають. Проїздом.
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03.07.2021 02:34 Ответить
Вони саме тут такі гроші і примножують.... А в Давосі сніданки ....філантропи))))
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03.07.2021 11:26 Ответить
В 2000-м интернет был у единиц. Новости в сети никто не читал, все смотрели телик либо читали газеты. Сливать компромат в интернет в те годы - звучит как крайняя форма тупости.
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03.07.2021 07:14 Ответить
А теперь пусть Мирося расскажет сколько миллионов (буквально) она подняла на имени Гии, которого она на момент его убийства не пускала на порог и не давала видеться с детьми
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03.07.2021 00:37 Ответить
...умудрилась даже прокинуть человека, который в США для нее собирал деньги на имени Гии
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03.07.2021 00:39 Ответить
"Надо уметь жить." (с)
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03.07.2021 02:12 Ответить
В США її "евакуюювали" "морозівці" уже з 2 млн. доларів на її особистому рахунку.
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03.07.2021 01:14 Ответить
"морозівці" - это по твоему кто?
они в состоянии влиять на ФБР и ЦРУ?
заставили Госдеп США взять эту коррумпированную "морозівцями" (ФСБ) курицу работать в Голос Америки?
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03.07.2021 01:19 Ответить
Був такий а-ля український політик-соціаліст Мороз.
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03.07.2021 02:36 Ответить
Кто такой Александр Мороз, спикер Верховной рады я знаю. Бутусов у него работал
Я тебя спрашиваю "кто по твоему "морозовцы" которые вдруг могут эвакуировать кого то в США да еще с 2 млн долл
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03.07.2021 19:52 Ответить
Так і Фросту приписують відео-аудіо -зливи.... dj Frost))).
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03.07.2021 02:03 Ответить
Нужно Мирославе Петришин запретить носить фамилию Гонгадзе!
Ужаснее хабалки чем она сложно придумать!
В борьбе Гии Гонгадзе против Кучмы она не принимала никакого участия, больше того - радостно взяла взятку от Кучмы в виде трехкомнатной квартиры в Киеве (формально - от Омельченко), чтобы не сильно возмущалась убийством отца своих детей!Ну и на Голос Америки в США ее взяли исключительно благодаря фамилии мужа, а не ее картавым способностям как журналистки
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03.07.2021 00:51 Ответить
кучма.. литвин подстилка под всё...
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03.07.2021 01:23 Ответить
Литвин самодостаточный агент КГБ. не преуменьшайте его роль!
Как и его подстилки, еще одной агентшы КГБ Алены Притулы, паразитирующей на имени Гергия Гонгадзе с момента создания "Украинской Правды".
И да, какое совпадение! , она же стала причиной гибели Шеремета, которого взорвали в ее (!) машине!
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03.07.2021 01:38 Ответить
Типо, Гонгадзе и Шеремет представляли не КГБ, а ГРУ.
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03.07.2021 06:28 Ответить
Так, два коханці Притули були вбиті.
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03.07.2021 07:38 Ответить
...а Литвин как то отпетлял
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03.07.2021 19:53 Ответить
Так, Литвин теж туди пірнав.
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03.07.2021 20:09 Ответить
А-а, пленки Мельничука, ну да, да. Бигус нервно курит в стороне.
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03.07.2021 02:04 Ответить
Кто его посадит, он же памятник.(с)
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03.07.2021 02:56 Ответить
...думаю, когда очень нескоро, у литвина с кучмой будут похожие памятники: высокий чёрный мрамор и грусно-гордые фигуры обязательно в пиджаках и в полный рост и обязательно одна рука в кармане...чотко и достойно
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03.07.2021 05:37 Ответить
Кучма- убивця . Про це знає весь світ. Все інше- бла бла бла.
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03.07.2021 06:38 Ответить
Пока чучма не посажен пожизненно, дело об убийство Гонгадзе будет не раскрыто полностью
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03.07.2021 07:17 Ответить
тому, що крім свідчень Пукача нічого немає, а щодо плівок куЧмо, замовив рішення КС, який сказав, що не можуть бути доказом матеріали здобуті незаконним шляхом, тобто не в межах кримінальної справи. І все, плівки є, а до справи не пришиєш.
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03.07.2021 08:07 Ответить
К сожалению мусорская страна и сейчас уничтожает граждан, моя семья страдает от их выродков - Авакав сын дьявола
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03.07.2021 07:46 Ответить
Ну да, ну да - плівки Мельниченка, як і плівки Бігуса - це "нарізка і монтаж". А так, що кучмо, що сиволапий гетьман - святі люди, а тих, кого вони убивали - це негідники й щахраї, туди їм і дорога, так, порохоботи й корисні і.діоти глобалістів? Ну, подумаєш, голову відрізали! Подумаєш, в машині підірвали! Так їм і треба! До речі, на 90% впевнений, що до демонстративного вбивства Шеремета причетний саме сиволапий гетьман. Чому? Тому, що за шереметом кілька днів перед вбивством стежило СБУ. Мета - залякати журналістську спільноту (чи свиноту?), щоби ті знали, ЩО на них чекає в разі непослуху. Роль офірного цапа відвели шеремету, який в принципі нікому особливо не заважав. Іще одна цікава деталь: саймона шустера, якого сиволапий ганяв з канала на канал, і який так-сяк опирався, після цього вбивства мов вітром здуло. Річ у тім, що сиволапий мостирив підмурівок своєї майбутньої диктатури і зачищав усе, що слід було зачищати. Але не встиг - завадив не стільки вувузєла, скільки аваков, який, захищаючи свою сраку, прикрив дурнуватого вувузєлу. Якби сиволапий, московська консерва, "переміг", то мали б ситуацію тіпа в білорусії чи в роїсі. Уявляєте, який облом вийшов: тут до омріяної диктатури якийсь крок залишився, і раптом - вувузєла нарисувався! Як же ж горопашного сиволапого тоді ковбасило й плющило! Аж змарнів, бідолага.
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03.07.2021 09:00 Ответить
Спасибо дорогой за перевод московского шлака с лубянки на украинский язык. Без тебя было сложно объяснить зачем кацпне нужно убивать журналистов и создавать "пленки" что бы давить на несговорчивых президентов, которые то Крым отдавать не хотят, то вообще воевать надумали.
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03.07.2021 09:25 Ответить
Навзаєм, шановний, за тупе відпрацювання кацапської методички тіпа політковську убили, щоби дискредитувати хутіна. На відміну від тебе, що таке шлак з лубянки я не знаю.
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03.07.2021 17:08 Ответить
Це тому шо ти сидиш на бутилкє. Вона тобі знать заважає
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03.07.2021 19:56 Ответить
Хто така політковська, кацапе?
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03.07.2021 20:11 Ответить
Заказчики это фсб, так же как и в деле Шеремета.
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03.07.2021 09:10 Ответить
на украине без кучмы ходил шипилявый бомжик будущий министр и урка как и тимошенко))
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03.07.2021 09:26 Ответить
А замовники Кучма і Литвин понесли відповідальність?
Продажний суд усе зам'яв і зробив винним тільки виконавця- Пукача, а головні фігуранти на волі - їдять ікру і попивають шампанське (
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03.07.2021 09:36 Ответить
Заказчиком изобразили Карвченко, министра МВД Кучмы, который дважды застрелился
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03.07.2021 19:57 Ответить
Ленька Кучма - Святая корова. Но, ёще святее его зятёк Пинчук. Эта конченая семейка и есть корень зла в Украине.
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03.07.2021 10:00 Ответить
Замовники не Кучма і не Литвин. Це були лише посередники, які віддавали наказ Пукачу. А замовниками були ті ж самі особи, які раніше це скоїли з Чорноволом, а пізніше з Окуєвою і полковником Храбреюшем. Вони ж намагалися створити в Україні чергову народну республіку, і лише відчайдушність українських патріотів Євромайдану завадила їм це зробити.
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04.07.2021 03:39 Ответить
 
 