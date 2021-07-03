Меджлис проинформировал представителей Совета Европы о притеснениях крымских татар в оккупированном Крыму, – Чубаров

Руководство Меджлиса крымскотатарский народа 2 июля провело встречу с представителями Совета Европы, осуществляющим визит в Украину по поручению Генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Представители Меджлиса предоставили представителям Совета Европы детальный анализ невыполнения Россией как требований, содержащихся в решении Комитета Министров СЕ от 11 мая 2021 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", так и положений резолюции ПАСЕ от 23 июня 2021 года "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".

"Среди вопросов, которые обсуждались, особое внимание было уделено репрессиям и преследованиям российскими оккупантами крымских татар, незаконное перемещение лишенных свободы крымских татар в пенитенциарные учреждения, расположенные в отдаленных территориях России, незаконные ограничения доступа родных и адвокатов к политзаключенным, ускоренное переселение граждан России на временно оккупированную территорию Крыма ", - отметил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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По его словам, представители Совета Европы отметили важность использования всех доступных источников информации, чтоб обеспечить на постоянной основе Комитет Министров СЕ докладами в ситуации с правами человека и состоянием коренного крымскотатарский народ в Крыму.

Отмечается, что встречи и консультации представителей Совета Европы с Меджлисом крымскотатарского народа будут проводится на постоянной основе.

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