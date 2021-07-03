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Гражданин Турции пытался ввезти в Украину бриллиантов на 4,5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники выявили в аэропорту Харьков попытку незаконного ввоза в Украину бриллиантов и изделий из золота на 4,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 июля сообщает сайт Госпогранслужбы.

Сотрудники погранотряда провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса из Стамбула.

"В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили два кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA общим весом 10 карат, золотую цепочку весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и шесть бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса", – перечислили правоохранители.

На видео, опубликованном 2 июля на канале ГПСУ в YouTube, сотрудница погранслужбы рассказала, что часть драгоценностей нашли у мужчины в карманах брюк.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Предварительная стоимость обнаруженных драгоценностей достигает 4,5 млн грн", – уточнили в ГПСУ.

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Автор: 

контрабанда (2409) бриллианты (18)


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Топ комментарии
+3
Твоюж! Долбанный Али Экспресс!!! Я ведь просил Укр Почтой отправлять!
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03.07.2021 00:48
+2
...у меня тоже дома много бриллиантов! Только жидкие и страшно-зеленого цвета: еще их почему-то "зелёнкой" называют
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03.07.2021 05:32
+1
"ништяки ввозят не стране дядя..... именно страна тут пролетает как фанера....
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03.07.2021 07:47
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Не понимаю, зачем кипешь, если в страну ввозят всякие ништяки?
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03.07.2021 00:42 Ответить
Видимо какие то таможенные пошлины существуют на ввоз такого количества ювелирки в трусах
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03.07.2021 01:02 Ответить
Остается вопрос: с какого *** человек должен приплачивать за свою собственность в карманах?
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03.07.2021 08:27 Ответить
"ништяки ввозят не стране дядя..... именно страна тут пролетает как фанера....
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03.07.2021 07:47 Ответить
Твоюж! Долбанный Али Экспресс!!! Я ведь просил Укр Почтой отправлять!
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03.07.2021 00:48 Ответить
Вёз бы в галстуке один цветной той же стоимости, никто б не заметил...
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03.07.2021 01:22 Ответить
...у меня тоже дома много бриллиантов! Только жидкие и страшно-зеленого цвета: еще их почему-то "зелёнкой" называют
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03.07.2021 05:32 Ответить
Как теперь жить киевским прокурорам?
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03.07.2021 06:38 Ответить
Объясните кто-нибудь,в чем смысл контрабанды?Повязали украинца,который вывозил бриллианты в Турцию,теперь турка,который ввозил в Украину,что за хрень?
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03.07.2021 07:39 Ответить
Это нелегальная торговля, обход налогов и.т.д. или вам плохо когда партии наркотиков находят?
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03.07.2021 07:47 Ответить
земельку скупать надо срочно пока дебилы не опомнились.....
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03.07.2021 07:45 Ответить
САМЫЙО БОООЛЬШОЙ БРИЛЛИАНТ ИЗ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ - ТЕТЯ, КОТОРА ВЕЛА РЕПОРТАЖ! ПОЧЕМУ ЕЕ НЕ ЗАДЕРЖАЛИ, НЕ ПОНИМАЮ.
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03.07.2021 08:14 Ответить
Это был герой из "бриллиантовой руки"
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03.07.2021 08:33 Ответить
 
 